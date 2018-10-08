佔地七百坪 宜蘭三星的田園別墅設計

隨著人生進程從學生時期、入社會求職、到成家，人們對於住所的需求一直在改變，也終究希望能擁有自己專屬的夢幻家園。打造這樣一個居所，多少需要借助建築師或室內設計師的專業，但也擔心所費不貲，真是既期待又怕受傷害。

來自台北的《艾莉森空間設計》成立超過十年，為了改變大家普遍認知中「設計即高價」的觀念，發揮設計專業並力求報價透明，讓業主即使預算有限，也能擁有美好的居家設計。

今天要介紹的專案即是出自《艾莉森空間設計》之手。位於宜蘭三星的這座美麗別墅，佔地近七百坪，是一對老夫婦的歸園田居之所。想知道專家為業主量身打造了哪些設計嗎？趕快繼續看下去！