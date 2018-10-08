佔地七百坪 宜蘭三星的田園別墅設計

隨著人生進程從學生時期、入社會求職、到成家，人們對於住所的需求一直在改變，也終究希望能擁有自己專屬的夢幻家園。打造這樣一個居所，多少需要借助建築師或室內設計師的專業，但也擔心所費不貲，真是既期待又怕受傷害。
來自台北的《艾莉森空間設計》成立超過十年，為了改變大家普遍認知中「設計即高價」的觀念，發揮設計專業並力求報價透明，讓業主即使預算有限，也能擁有美好的居家設計。
今天要介紹的專案即是出自《艾莉森空間設計》之手。位於宜蘭三星的這座美麗別墅，佔地近七百坪，是一對老夫婦的歸園田居之所。想知道專家為業主量身打造了哪些設計嗎？趕快繼續看下去！
從別墅入口即可窺見此專案的整體風格。幾何造型與抿石子材質打造出大氣的入口外觀，搭配水泥壓花的地坪設計，簡潔俐落，且與周遭自然景觀完美融合。
別墅本體採用類似四合院主屋的單層建築，不同之處是前埕做有半圓形的緩降式階梯，造型特殊之餘，這塊多用途場地也能與草坪做出區隔。
環繞建築周身的是一寬敞廊道，地坪採用半拋石英磚，耐磨又止滑，且表面效果豐富。廊道遮雨、上方斜屋頂設計則可加強排水，在多雨的台灣最是實用。
圖中所見的是電視牆桶身的施工情況。所謂「桶身」指的是系統櫃主要櫃體，為了讓客廳收納機能更加完備，專家特別在電視牆後設計了大量儲物空間，外表覆蓋木皮後即形成隱藏式櫥櫃。
完成桶身之後，師傅開始在表面貼上木皮。設計師特別指出，電視牆外觀採用多層次高低的不平型櫃體設計，難度較高。加上斜紋木皮需要現場裁切，因此設計師也常駐現場，確保拼貼過程順暢無誤。
電視牆面除了木紋貼皮之外，專家也推薦單色烤漆處理，別有一種俐落感。
圖中可見完工後的造型電視牆，斜紋處為kd鋼刷木皮板，上下退縮面則貼上以稻草絲與宣紙結合的日本進口壁紙，質感絕佳。白色大理石設備櫃檯面簡約優雅，加上細緻的kd手刮木地板，使客廳充滿溫潤質感。
考量到屋主的藏書需求，專家於書房內設計了大面木製書櫃，錯落線條製造出高低寬度各不同的置物格，既可藏書又可展示收藏品。
若你喜愛此種融合現代風格與在地景觀的別墅/農舍設計，歡迎參考這座新型態農舍: 有天井設計的現代休閒別墅。