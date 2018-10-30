雲林虎尾 40 年老屋翻新，17 坪的現代平房

40 年老祖厝意義重大但若已搖搖欲墜的話，要如何做才能讓屋主與兩隻愛狗在此安心生活呢? 這次老屋翻新案的屋主從小到大都居住在位於雲林虎尾的老平房裡頭，然而近年來屋況越來越糟，颱風天時屋瓦還會飛落，為了怕傷到路人與鄰居，屋主決定委託懷謙建設進行翻修。屋主透漏，原本他打算要購入新成屋，然而一來所需的空間不多，再者也捨不得過世的父母所留下的祖厝，幾經考量後決定好好整理這間有故事的房子。

懷謙建設的專業設計團隊在與屋主溝通討論後，決定不要打掉重蓋，這一來是考慮到屋主的預算，二來是來如果打掉重蓋的話建蔽率容積率會更小，最重要的是 – 屋主不想要爬樓梯。 懷謙建設的團隊重新設置所有的水電管線、化糞池、水塔等防水設備，讓老祖厝可以提供絕佳的生活機能性，使用者能感到舒適便利。

老祖厝在懷謙建設的細心規劃設計下，搖身一變成為帶有古樸風味與現代元素及設備的美麗住宅。一塊來欣賞這間老平房翻新前後的樣貌吧!