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雲林虎尾 40 年老屋翻新，17 坪的現代平房

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雲林虎尾陳公館-舊屋翻新, 懷謙建設有限公司 懷謙建設有限公司
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40 年老祖厝意義重大但若已搖搖欲墜的話，要如何做才能讓屋主與兩隻愛狗在此安心生活呢? 這次老屋翻新案的屋主從小到大都居住在位於雲林虎尾的老平房裡頭，然而近年來屋況越來越糟，颱風天時屋瓦還會飛落，為了怕傷到路人與鄰居，屋主決定委託懷謙建設進行翻修。屋主透漏，原本他打算要購入新成屋，然而一來所需的空間不多，再者也捨不得過世的父母所留下的祖厝，幾經考量後決定好好整理這間有故事的房子。

懷謙建設專業設計團隊在與屋主溝通討論後，決定不要打掉重蓋，這一來是考慮到屋主的預算，二來是來如果打掉重蓋的話建蔽率容積率會更小，最重要的是 – 屋主不想要爬樓梯。 懷謙建設的團隊重新設置所有的水電管線、化糞池、水塔等防水設備，讓老祖厝可以提供絕佳的生活機能性，使用者能感到舒適便利。

老祖厝在懷謙建設的細心規劃設計下，搖身一變成為帶有古樸風味與現代元素及設備的美麗住宅。一塊來欣賞這間老平房翻新前後的樣貌吧!

翻新前的老祖厝

改造前 懷謙建設有限公司
懷謙建設有限公司

改造前

懷謙建設有限公司
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老祖厝給人搖搖欲墜的第一印象，然而屋主曾經真實地在此居住生活。面對這樣艱難的翻新課題，懷謙建設的專家們會如何處理呢?

施工中

拆除現況 懷謙建設有限公司
懷謙建設有限公司

拆除現況

懷謙建設有限公司
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專業的施工團隊決定保留不能動的主結構，其他的部分則全部打掉重練，而所有的水電設置都要重新裝。懷謙建設的團隊透漏，房屋的基礎工程好比人體的血管，絕對不能隨便應付了事。對專家們來說基礎工程擺前面，設計是點綴，千萬不可以本末倒置。

水管重新來過

水管更新 懷謙建設有限公司
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水管更新

懷謙建設有限公司
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所有的水管都重新整治，這樣翻新後房屋的使用壽命更長，屋主不須時常維修。

翻新後的平房外觀

改造後 懷謙建設有限公司
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改造後

懷謙建設有限公司
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由於預算有限，設計團隊將門面做些微的修改且保留古色古香的紅磚，翻新後的平房既有舊時的美好，也有現代的元素。

色系搭配

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雲林虎尾陳公館-舊屋翻新

懷謙建設有限公司
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紅色的磚牆讓人聯想起台灣早期的樸實味道，搭配上灰與白之後，多了現代時尚的品味。

由上往下看

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雲林虎尾陳公館-舊屋翻新

懷謙建設有限公司
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整間房屋的屋頂都經過翻新，屋主再也不必擔心颱風天屋瓦掉落的問題。

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大門與電子鎖

大門&電子鎖 懷謙建設有限公司 窗戶與門門
懷謙建設有限公司

大門&電子鎖

懷謙建設有限公司
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翻新後的大門使用電子鎖，對於使用者來說更為便利。

翻新前的客廳

改造前客廳區 懷謙建設有限公司
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改造前客廳區

懷謙建設有限公司
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翻新前的客廳陰暗無光，需要展現其生命力才行!

翻新後的客廳

改造後的客廳區 懷謙建設有限公司
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改造後的客廳區

懷謙建設有限公司
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懷謙建設利用洗牆燈，搭配簡單的一幅畫，翻新後的客廳氛圍大升級。

​改造前的傳統衛浴

改造前的傳統衛浴 懷謙建設有限公司
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改造前的傳統衛浴

懷謙建設有限公司
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老屋原本的浴室在室內，而馬桶在室外。若下大雨屋主則要撐傘出去上廁所，這樣的老式設計讓來自北部的總監感到萬分驚訝。

​改造後的明亮空間衛浴

改造後的明亮空間衛浴 懷謙建設有限公司
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改造後的明亮空間衛浴

懷謙建設有限公司
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設計團隊依照業主要求，以他的身高客製化打造衛浴空間。由於懷謙，不論是磁磚選材或是燈光，都要你比照像在飯店一樣。

乾濕分離

改造後的衛浴空間 懷謙建設有限公司
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改造後的衛浴空間

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乾濕分離的設計符合現代人的使用習慣，讓屋主的生活更為舒適。

改造前的廊道

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改造前的廊道

懷謙建設有限公司
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改造前的走道與客廳有同樣的問題，給人陰暗無光的感覺。

改造後的走廊

改造後的廊道空間 懷謙建設有限公司
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改造後的廊道空間

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改造後的走廊簡單卻明亮清新，讓居者心情平靜放鬆。

廚房洗碗區的設計

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懷謙建設有限公司

廚房洗碗區

懷謙建設有限公司
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屋主的家外頭是田地，因此設計總監的小小堅持便是希望洗碗槽區朝向窗戶，這樣一來也能讓洗碗這件乏味的事情變得稍微愉悅些，而屋主也相當認同這個概念。

儲藏室區

儲藏室區 懷謙建設有限公司 倉庫/儲藏間
懷謙建設有限公司

儲藏室區

懷謙建設有限公司
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雖然平房本身的坪數小，但是懷謙建設認為再小的坪數也要打造一個收納的儲藏室，將吸塵器、日用品等通通收納起來，其他生活空間就能乾淨整潔。

改造前的臥室

改造前的臥室 懷謙建設有限公司
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改造前的臥室

懷謙建設有限公司
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業主表示基本上放假都外出，一回家就是待在黑暗潮濕的房間。

改造後的主臥室如同飯店一樣舒適

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改造後的主臥室

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主臥室

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主臥室

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屋主一年有半年待在國外，而現在回家就像回到飯店般舒適。

書桌系統櫃

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懷謙建設有限公司

臥室系統書桌

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懷謙建設選用的系統櫃廠商業界知名，板材與收邊都讓龜毛的設計總監贊不絕口，而其組裝的團隊更是專業細心!

​通往曬衣房使用的是三合一門，通風美觀又防蚊蟲

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三合一門

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​改造後將後院打造成曬衣區

曬衣區 懷謙建設有限公司
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曬衣區

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進水塔前過濾器

進水塔前過濾器 懷謙建設有限公司
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進水塔前過濾器

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專家們說，新加裝的水塔都會建議安裝進水塔前過濾器，這樣子品質更好。

最後懷謙建設特別告訴我們，他們在專案開始前會很細心地討論細節，為的就是之後不用再修改或是無謂地追加拉管線。事前先將所有事項解釋清楚，這樣就能夠一次到位。這次的專案業主當時要求的除濕機管線有預先留出來，這樣施工團隊就能直接一起排掉，不用一直滿水換水，這也顯示了事前溝通的重要性。

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