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新北市小公寓設計 三合院復古風結合輕工業風

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
質感輕工業與懷舊三合院的幸福調和, 青築制作 青築制作 客廳
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人在勾勒自家的藍圖之時，過去的回憶常會湧上心頭，成為室內裝潢的主要靈感。這次專案的男主人自小生長在台南三合院裡頭，離家後對於質樸的素材有著與眾不同的情懷，同時因為經常出國出差、旅遊，因此希望能結合三合院的復古元素，以及輕工業風，妝點自己的獨特小窩。為了滿足屋主的心願，青築制作設計團隊使用了大片紅磚牆，搭配黑板漆牆面以及木頭元素，讓室內的空間有多變的面貌。假如你也喜歡復古風情與輕工業風的話，現在就一塊欣賞專家們是如何混搭多種元素!

客廳的設計重點

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青築制作

質感輕工業與懷舊三合院的幸福調和

青築制作
青築制作
青築制作

考慮到屋主對於影音設備的要求，設計團隊除了配置7.1環繞音響，還選擇了大台的擴大機。為此電視櫃以空心磚與實木集成板堆砌而成，這種方式不僅便於整/配線，粗獷的風格也讓整體空間更有味道。

客廳的牆面以仿清水模塗料施作，在不同的光線下呈現出灰階的觀感，配合房間的穀倉門後成為室內的絕佳調和劑。

客廳內的絕佳音響設備

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青築制作

質感輕工業與懷舊三合院的幸福調和

青築制作
青築制作
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交流的核心區域

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青築制作

質感輕工業與懷舊三合院的幸福調和

青築制作
青築制作
青築制作

靠窗的大桌子是公領域主要的採光面，也是全家交流互動的核心區域。一家人除了可以在此用餐外，父母與孩子們更常在此聊天互動、塗鴉創作呢。

而餐桌的配置方式也成為簡單的隔間

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紅磚牆

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端景紅磚牆與玄關前後呼應，兩旁的展示櫃選用實木層板、黑色櫃體與黑鐵架搭配，這樣的款式讓整體風格更紮實，而櫃體的大量儲物空間也讓屋主可以放置書籍與展示收藏品，讓快樂的旅程能夠呈現在眼前。

玄關與廚房區

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玄關的旁邊是以拉門隔開的廚房區，大片的紅磚牆呼應了主要交流區的牆面，空間的一致性更強。

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白色系廚房

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青築制作

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拉門背後的是白色系的廚房，專家以白色的六角磚搭配手作壁磚，單色的空間更顯活潑不單調。當初規劃為了讓動線更為乾淨流暢，設計師特別將儲物間設置在廚房裡。

廚房有大量的儲物空間!

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青築制作
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玄關區的細節

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設計團隊為玄關落塵區選用粉光地坪，擺設了鞋櫃還設計了一面黑板牆，讓國小的女兒可以恣意地在此塗鴉，發揮其無限的創意與想像。將黑板牆設計在此，還能防止畫畫時的灰塵造成不整潔的問題。

復古元素

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青築制作
青築制作
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男主人爺爺以前開雜貨店，而紅色磚牆上掛放的「菸酒公賣局」的牌子是貨真價實的物件呢！設計團隊透漏，每張牌子的零售商編號都不一樣，是獨一無二的裝飾小物。

機能充足

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青築制作
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設計團隊以一家四口的使用習慣為設計出發點，在此還設有衣帽間，雨傘、嬰兒推車、整衣鏡還有常用的耗品，方便他們隨時補充。

臥室

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臥室以自然色調為主色系，營造出寧靜平和的氛圍。

機能充足

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青築制作
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除了提供使用者休眠的功能，臥室裡頭還設有小書桌與電視牆，在此窩上一整天都不成問題!

牆面收納

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青築制作
青築制作
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牆面設計了大面積的木皮收納櫃，同時還具有展示的機能。

浴室

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青築制作
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一進到浴室裡頭，深灰色的石材牆面立刻給人沉穩的印象，配上木頭以及玻璃材質後，層次豐富多元。

活潑的臥室

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孩子的臥室漆上了天藍色，搭配上白色後很有度假的氛圍，同時也展現了孩子的活潑性格。窗邊的吊椅除了有實際的功能，同時也為房間增色。

百葉的衣櫃

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青築制作

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有百葉拉門的衣櫃不佔空間也十分美觀!

遊戲區

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青築制作
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遊戲區以活潑可愛的壁紙裝飾，而此區域沒有設置過多的大型家具，這樣的規劃方式讓屋主可以更靈活運用此空間。

牆面收納

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青築制作
青築制作
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嵌入牆面的收納櫃如同裝飾物一樣，是牆角的小驚喜。

延伸閱讀:

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