新北市小公寓設計 三合院復古風結合輕工業風

考慮到屋主對於影音設備的要求，設計團隊除了配置7.1環繞音響，還選擇了大台的擴大機。為此電視櫃以空心磚與實木集成板堆砌而成，這種方式不僅便於整/配線，粗獷的風格也讓整體空間更有味道。

客廳的牆面以仿清水模塗料施作，在不同的光線下呈現出灰階的觀感，配合房間的穀倉門後成為室內的絕佳調和劑。