新北市小公寓設計 三合院復古風結合輕工業風

人在勾勒自家的藍圖之時，過去的回憶常會湧上心頭，成為室內裝潢的主要靈感。這次專案的男主人自小生長在台南三合院裡頭，離家後對於質樸的素材有著與眾不同的情懷，同時因為經常出國出差、旅遊，因此希望能結合三合院的復古元素，以及輕工業風，妝點自己的獨特小窩。為了滿足屋主的心願，青築制作的設計團隊使用了大片紅磚牆，搭配黑板漆牆面以及木頭元素，讓室內的空間有多變的面貌。假如你也喜歡復古風情與輕工業風的話，現在就一塊欣賞專家們是如何混搭多種元素!
考慮到屋主對於影音設備的要求，設計團隊除了配置7.1環繞音響，還選擇了大台的擴大機。為此電視櫃以空心磚與實木集成板堆砌而成，這種方式不僅便於整/配線，粗獷的風格也讓整體空間更有味道。
客廳的牆面以仿清水模塗料施作，在不同的光線下呈現出灰階的觀感，配合房間的穀倉門後成為室內的絕佳調和劑。
靠窗的大桌子是公領域主要的採光面，也是全家交流互動的核心區域。一家人除了可以在此用餐外，父母與孩子們更常在此聊天互動、塗鴉創作呢。
端景紅磚牆與玄關前後呼應，兩旁的展示櫃選用實木層板、黑色櫃體與黑鐵架搭配，這樣的款式讓整體風格更紮實，而櫃體的大量儲物空間也讓屋主可以放置書籍與展示收藏品，讓快樂的旅程能夠呈現在眼前。
拉門背後的是白色系的廚房，專家以白色的六角磚搭配手作壁磚，單色的空間更顯活潑不單調。當初規劃為了讓動線更為乾淨流暢，設計師特別將儲物間設置在廚房裡。
設計團隊為玄關落塵區選用粉光地坪，擺設了鞋櫃還設計了一面黑板牆，讓國小的女兒可以恣意地在此塗鴉，發揮其無限的創意與想像。將黑板牆設計在此，還能防止畫畫時的灰塵造成不整潔的問題。
男主人爺爺以前開雜貨店，而紅色磚牆上掛放的「菸酒公賣局」的牌子是貨真價實的物件呢！設計團隊透漏，每張牌子的零售商編號都不一樣，是獨一無二的裝飾小物。
嵌入牆面的收納櫃如同裝飾物一樣，是牆角的小驚喜。
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