高雄三口宅公寓設計，21 坪紅磚工業風居所

看膩了一成不變的居家裝潢，想要以創新的精神打造生活的空間嗎? 這次要介紹的專案位在高雄，是由湘頡設計揮灑創意所規劃設計的獨特作品。21 坪的小公寓以工業風為基礎玩出變化，設計總監將新元素注入三口宅生活空間，同時為原有的格局增加書房，以玻璃 x 鐵件製造細緻光影流動，視覺上看起來更有穿透性。在住家裏頭可以感受到感、自然相互連動，而臥房露臺的草地則讓建築物本身與綠建築呼應。若是你不喜歡循規蹈矩的話，那麼你一定會愛上這間用上紅磚的美麗作品! 一起出發欣賞~