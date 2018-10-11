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高雄三口宅公寓設計，21 坪紅磚工業風居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
新派混搭工業風！高雄 21 坪綠建築三口宅紅磚公寓, 湘頡設計 湘頡設計 餐廳 磚塊 Red
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看膩了一成不變的居家裝潢，想要以創新的精神打造生活的空間嗎? 這次要介紹的專案位在高雄，是由湘頡設計揮灑創意所規劃設計的獨特作品。21 坪的小公寓以工業風為基礎玩出變化，設計總監將新元素注入三口宅生活空間，同時為原有的格局增加書房，以玻璃 x 鐵件製造細緻光影流動，視覺上看起來更有穿透性。在住家裏頭可以感受到感、自然相互連動，而臥房露臺的草地則讓建築物本身與綠建築呼應。若是你不喜歡循規蹈矩的話，那麼你一定會愛上這間用上紅磚的美麗作品! 一起出發欣賞~

為工業風注入變化

客廳紅磚牆 湘頡設計 客廳 磚塊 Red 紅磚牆,工業風
湘頡設計

客廳紅磚牆

湘頡設計
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湘頡設計

傳統的工業風給人陳舊粗獷的印象，然而若是像專家們加入日光、牆面跳色，整個空間就多了活潑感，同時也散發著清爽的氣息。湘頡設計的設計團隊為了避免空間過於死板，並想跳脫工業風的既定風格，因此決定只在沙發背後使用裸露紅磚，同時還加入了低彩度跳色收納櫃和廚房玻璃隔間，搭配客廳大面積開窗、主臥房清新露台，延伸出與眾不同的清爽風景。

牆壁的拼貼設計

開放式餐廳與客廳空間 湘頡設計 餐廳 磚塊 Red 開放式空間,大理石餐桌,皮革餐椅,金屬烤漆
湘頡設計

開放式餐廳與客廳空間

湘頡設計
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小空間最適合開放式的設計，然而為了區分出不同的場域，牆面上使用了不同大小切割面之水泥板拼貼，藉此巧妙劃分不生活領域。

L 型鐵件屏風

L 型鐵件屏風的廚房空間 湘頡設計 置入式廚房 鐵/鋼 Metallic/Silver 屏風,中島,金屬
湘頡設計

L 型鐵件屏風的廚房空間

湘頡設計
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廚房空間還多加了 L 型鐵件屏風，區隔出廚具與內部裝修空間，設計團隊還新增加中島與冰箱櫃，為了與原有的廚具搭配，面板採用相同材質因此更為統一。

低彩度藍色

低彩度藍色點綴客廳 湘頡設計 客廳 木頭 Blue 藍色,電視櫃,沙發
湘頡設計

低彩度藍色點綴客廳

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設計團隊想要擺脫工業風常給人的沉悶厚重感，因此特地使用了低彩度藍色，讓整體空間更為清爽自在。

工業風的細節

裸露天花與重新上色的消防管延續公領域的工業風 湘頡設計 客廳 木頭 Blue 實木,天花板,消防管,書櫃
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裸露天花與重新上色的消防管延續公領域的工業風

湘頡設計
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裸露的天花板管線強調了公領域的工業風氛圍，但又不會太過誇張。

傾斜木地板

傾斜木地板使公領域更加有其空間個性 湘頡設計 地板 木頭 Wood effect 木地板,收納櫃,電視櫃
湘頡設計

傾斜木地板使公領域更加有其空間個性

湘頡設計
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湘頡設計

想要為工業風的居家空間增添溫潤感，設計師將地面運用 45 度傾斜木地板搭配出溫潤大地色系，並加強空間個性感。天花板則重新塗抹水泥面，管線以原始姿態展現，完美詮釋出工業風深刻力道。

磚牆對面的收納櫃採低彩度藍色的設計，提供小宅絕佳的儲物機能外，同時也為空間拉出層次效果。

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開放式木作書櫃

書房兼用客房 湘頡設計 書房/辦公室 客房,活動式桌椅
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書房兼用客房

湘頡設計
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書房以鐵件 x 玻璃拉門做隔間，裏頭則搭配活動式書桌椅，方便日後作為客房使用，空間的靈活度更高。開放式木作書櫃擺上屋主各國旅遊紀念品，是展示個人特色與生活趣味的獨特區域。

鐵件加玻璃的拉門個性強烈

玻璃拉門隔間的書房 湘頡設計 餐廳 拉門,天花板,書房,隔間
湘頡設計

玻璃拉門隔間的書房

湘頡設計
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次臥

孝親房也能很現代風 湘頡設計 臥室 木頭 Blue 木頭色澤,天花板,燈光
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孝親房也能很現代風

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次臥裏頭的壁面有粉光的特色，並延展到天花板上，加上間接燈光打出不同視覺效果，而木頭色澤與床組布料則能暖化室內溫度，避免次臥的空間過於生冷。

主臥室

工業風粗曠氣息的主臥室 湘頡設計 臥室 清水模,天花板,拉門,收納櫃,工業風
湘頡設計

工業風粗曠氣息的主臥室

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主臥室裡頭的牆面選用了男屋主鍾愛的清水模並延伸至天花板立板，有視覺向上發展之意向，搭配鐵件拉門片及木作收納櫃，滿足存放衣物或大型物品需求，同時也延續了工業風的設計主旨。

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