高雄三口宅公寓設計，21 坪紅磚工業風居所

看膩了一成不變的居家裝潢，想要以創新的精神打造生活的空間嗎? 這次要介紹的專案位在高雄，是由湘頡設計揮灑創意所規劃設計的獨特作品。21 坪的小公寓以工業風為基礎玩出變化，設計總監將新元素注入三口宅生活空間，同時為原有的格局增加書房，以玻璃 x 鐵件製造細緻光影流動，視覺上看起來更有穿透性。在住家裏頭可以感受到感、自然相互連動，而臥房露臺的草地則讓建築物本身與綠建築呼應。若是你不喜歡循規蹈矩的話，那麼你一定會愛上這間用上紅磚的美麗作品! 一起出發欣賞~
傳統的工業風給人陳舊粗獷的印象，然而若是像專家們加入日光、牆面跳色，整個空間就多了活潑感，同時也散發著清爽的氣息。湘頡設計的設計團隊為了避免空間過於死板，並想跳脫工業風的既定風格，因此決定只在沙發背後使用裸露紅磚，同時還加入了低彩度跳色收納櫃和廚房玻璃隔間，搭配客廳大面積開窗、主臥房清新露台，延伸出與眾不同的清爽風景。
廚房空間還多加了 L 型鐵件屏風，區隔出廚具與內部裝修空間，設計團隊還新增加中島與冰箱櫃，為了與原有的廚具搭配，面板採用相同材質因此更為統一。
想要為工業風的居家空間增添溫潤感，設計師將地面運用 45 度傾斜木地板搭配出溫潤大地色系，並加強空間個性感。天花板則重新塗抹水泥面，管線以原始姿態展現，完美詮釋出工業風深刻力道。
磚牆對面的收納櫃採低彩度藍色的設計，提供小宅絕佳的儲物機能外，同時也為空間拉出層次效果。
書房以鐵件 x 玻璃拉門做隔間，裏頭則搭配活動式書桌椅，方便日後作為客房使用，空間的靈活度更高。開放式木作書櫃擺上屋主各國旅遊紀念品，是展示個人特色與生活趣味的獨特區域。
主臥室裡頭的牆面選用了男屋主鍾愛的清水模並延伸至天花板立板，有視覺向上發展之意向，搭配鐵件拉門片及木作收納櫃，滿足存放衣物或大型物品需求，同時也延續了工業風的設計主旨。
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