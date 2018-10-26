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高雄 25 坪新成屋室內裝潢 ，高收納機能的木質空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
高雄 鼓山 悅龍 25坪 新成屋, Unicorn Design Unicorn Design 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯
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在有限的空間裏頭擴大生活機能是許多屋主面臨的課題，而在合適的室內設計師的協助之下，通常這件事情會變得更為輕鬆順遂。這次點子簿要介紹的專案位在高雄，Unicorn Design專業設計團隊收到屋主的委託後，決定以三人小家庭的使用需求為主要考量，並且盡可能地在僅僅 25 坪的室內空間內維持開闊感同時提供必要的機能。公寓裏頭含主臥室、次臥室（小孩房）、書房、客廳、餐廳廚房、玄關等區，以淺色系作為主色調且有大容量的儲物區。假如說你也正愁著要裝潢小公寓的話，就一起出發探索更多實用的設計點子吧!

大門玄關處

歡迎光臨 Unicorn Design 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯 落塵區，玄關，自動開燈，鞋櫃
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歡迎光臨

Unicorn Design
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玄關區以倒L型的木頭牆面以及天花板做出空間區隔，裏頭設有木製鞋櫃與可放置隨身物品的玄關櫃，當大門開啟時便自動點亮玄關櫃的燈具，這樣的設計對於需要抱嬰兒以及拿手推車的夫妻來說非常便利。

舒適的自然色調

自動點燈 Unicorn Design 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯 自動點燈，玄關，客廳
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自動點燈

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設計師選用白色搭配木頭色，舒適的自然色調讓小公寓不顯擁擠。

沙發背後的儲物機能

擁有舒適空間的第一步就是——必需要有收納空間 Unicorn Design 客廳 客廳，寬度，電視，電視櫃，儲藏櫃，收納櫃，壁櫃，設計師，系統櫃
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擁有舒適空間的第一步就是——必需要有收納空間

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設計師將沙發後面規劃為儲藏用壁櫃，屋主可以將大型季節家電或家用品電視背牆（柱）內藏線槽存放在此，還能連結上下櫃子裡的多媒體主機使用，讓傳輸電線不外露。櫃體以白色系為主，視覺上讓人不感壓迫，是非常棒的收納設計。

書房隔間

入門，客廳，清爽 Unicorn Design 客廳 採光，超耐磨地板，電視櫃，收納
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入門，客廳，清爽

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隔間絕對是設計師眼中最佔空間的設置，為了避免這樣的情況發生，Unicorn Design 的設計團隊決定以膠合玻璃及夾紗玻璃作為書房隔間，書房內側架設木百葉簾增加採光及隱私性，這樣一來書房既有獨立性，又依舊能維持一定的通透感。

書房內部

書房 收納與使用空間 Unicorn Design 書房/辦公室 書房，簡單配置，書櫃收納，系統傢俱
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書房 收納與使用空間

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由於目前小孩才一歲多，因此書房暫為夫妻倆使用，以後可以成為小孩讀書用的空間。

走廊的設計

走廊 我們只是路過，眼看著就舒服 Unicorn Design 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯 走廊，配色，質感，空間利用，照明
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走廊 我們只是路過，眼看著就舒服

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走廊扮演著聯繫各空間的要角，設計師特地在盡頭以灰色底牆襯托美麗掛飾，走廊多了美感化身為小畫廊。

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水族箱

整齊收納才有好風水，燈光美氣氛佳人丁興旺 Unicorn Design 餐廳 順手，美好空間，收納，魚缸，風水
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整齊收納才有好風水，燈光美氣氛佳人丁興旺

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玄關與餐廳之間的轉折區設置了白色櫃體，中間的凹槽擺放了水族箱，為室內增添生生不息的力量。

多功能餐廳

廚師一秒變風紀股長 Unicorn Design 小廚房 廚房，伸展台，電器櫃，開放式廚房，封閉式廚房，半開放廚房，中島，電磁爐，6人，大理石餐桌
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廚師一秒變風紀股長

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設計師選用的餐桌不僅有用餐功能，還身兼中島及加熱功能，還可容納6人上桌用餐使用，多功能的特性是小坪數公寓的必備元素。

廚房設計

廚房空間 Unicorn Design 小廚房 廚房，廚房規劃，廚房電器，廚房動線，廚房設計原則，廚房收納
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廚房空間

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灰白配的廚房是台灣家庭常見的一字型廚房，置頂櫃提供高機能同時還有展示的功用。

臥室設計

主臥房 樸實節儉 Unicorn Design 小臥室 環保，舊傢俱，新舊，再利用
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主臥房 樸實節儉

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臥室延續公領域的用色，以白搭配木材營造出濃濃的北歐氣息，而裏頭則暫時擺放舊床組。

小孩的遊戲空間

小孩房 十年大計 Unicorn Design 嬰兒房 兒童房，預算，收納，
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小孩房 十年大計

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設計師為了節省空間把衣櫃與隔間牆做結合，目前房間內為小孩遊戲的場所，沒有太多的大型與固定家具方便夫妻倆以後做變化。

在這個充滿木質溫暖的家裏頭，你是否也可以想像一家三口在此和睦過生活的美好樣貌呢?

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