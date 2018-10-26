高雄 25 坪新成屋室內裝潢 ，高收納機能的木質空間

設計師為了節省空間把衣櫃與隔間牆做結合，目前房間內為小孩遊戲的場所，沒有太多的大型與固定家具方便夫妻倆以後做變化。

在這個充滿木質溫暖的家裏頭，你是否也可以想像一家三口在此和睦過生活的美好樣貌呢?

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