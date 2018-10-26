高雄 25 坪新成屋室內裝潢 ，高收納機能的木質空間

在有限的空間裏頭擴大生活機能是許多屋主面臨的課題，而在合適的室內設計師的協助之下，通常這件事情會變得更為輕鬆順遂。這次點子簿要介紹的專案位在高雄，Unicorn Design 的專業設計團隊收到屋主的委託後，決定以三人小家庭的使用需求為主要考量，並且盡可能地在僅僅 25 坪的室內空間內維持開闊感同時提供必要的機能。公寓裏頭含主臥室、次臥室（小孩房）、書房、客廳、餐廳廚房、玄關等區，以淺色系作為主色調且有大容量的儲物區。假如說你也正愁著要裝潢小公寓的話，就一起出發探索更多實用的設計點子吧!
玄關區以倒L型的木頭牆面以及天花板做出空間區隔，裏頭設有木製鞋櫃與可放置隨身物品的玄關櫃，當大門開啟時便自動點亮玄關櫃的燈具，這樣的設計對於需要抱嬰兒以及拿手推車的夫妻來說非常便利。
設計師選用白色搭配木頭色，舒適的自然色調讓小公寓不顯擁擠。
設計師將沙發後面規劃為儲藏用壁櫃，屋主可以將大型季節家電或家用品電視背牆（柱）內藏線槽存放在此，還能連結上下櫃子裡的多媒體主機使用，讓傳輸電線不外露。櫃體以白色系為主，視覺上讓人不感壓迫，是非常棒的收納設計。
隔間絕對是設計師眼中最佔空間的設置，為了避免這樣的情況發生，Unicorn Design 的設計團隊決定以膠合玻璃及夾紗玻璃作為書房隔間，書房內側架設木百葉簾增加採光及隱私性，這樣一來書房既有獨立性，又依舊能維持一定的通透感。
由於目前小孩才一歲多，因此書房暫為夫妻倆使用，以後可以成為小孩讀書用的空間。
走廊扮演著聯繫各空間的要角，設計師特地在盡頭以灰色底牆襯托美麗掛飾，走廊多了美感化身為小畫廊。
玄關與餐廳之間的轉折區設置了白色櫃體，中間的凹槽擺放了水族箱，為室內增添生生不息的力量。
設計師選用的餐桌不僅有用餐功能，還身兼中島及加熱功能，還可容納6人上桌用餐使用，多功能的特性是小坪數公寓的必備元素。
灰白配的廚房是台灣家庭常見的一字型廚房，置頂櫃提供高機能同時還有展示的功用。
臥室延續公領域的用色，以白搭配木材營造出濃濃的北歐氣息，而裏頭則暫時擺放舊床組。
設計師為了節省空間把衣櫃與隔間牆做結合，目前房間內為小孩遊戲的場所，沒有太多的大型與固定家具方便夫妻倆以後做變化。
在這個充滿木質溫暖的家裏頭，你是否也可以想像一家三口在此和睦過生活的美好樣貌呢?
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