基隆住宅設計，工業風時尚居所

工業風的室內設計風靡許久，不管是住宅或是商業空間都常見到這樣的風格。然而當工業風運用在住家空間的時候，難免會因為黑灰色系的搭配而難以駕馭，有許多屋主也怕室內氛圍過於冷冰冰。這次的專案業主本身從事時尚產業，對於時尚及設計敏銳度極佳，為了能打造出業主理想中的工業風格，同時考量到家庭組員為夫妻，及襁褓階段的嬰幼童，負責規劃設計的昕益有限公司明確地將空間定義為紐約的時尚住家，而工業風格則依照樓層而遞減，藉此在風格與舒適度之間取得完美平衡。接下來就一起欣賞昕益設計團隊的精湛演出，也許你也能學到巧妙運用工業風元素的好點子喔!