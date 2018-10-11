基隆住宅設計，工業風時尚居所

工業風的室內設計風靡許久，不管是住宅或是商業空間都常見到這樣的風格。然而當工業風運用在住家空間的時候，難免會因為黑灰色系的搭配而難以駕馭，有許多屋主也怕室內氛圍過於冷冰冰。這次的專案業主本身從事時尚產業，對於時尚及設計敏銳度極佳，為了能打造出業主理想中的工業風格，同時考量到家庭組員為夫妻，及襁褓階段的嬰幼童，負責規劃設計的昕益有限公司明確地將空間定義為紐約的時尚住家，而工業風格則依照樓層而遞減，藉此在風格與舒適度之間取得完美平衡。接下來就一起欣賞昕益設計團隊的精湛演出，也許你也能學到巧妙運用工業風元素的好點子喔!
一樓屬於客廳及餐廳、熱炒區等公共領域，而此區也為展示紐約工業風的主要區域。設計師利用軟裝的皮製家具、仿古地毯、電視機下的金屬菱格木櫃等家飾突顯風格，而由於家中有嬰幼童，設計風格上必須有局部重點需使用替代材質。
客廳天花板的裸露管線是工業風的經典元素，黑色的管線在白色天花板的襯托下更有個性。
設計師特地保留一道客廳主牆，利用水泥粉光後特殊處裡，不僅保有工業風的色調、安全無虞且風格搶眼。
客廳及餐廳區域以天花色調及紅磚牆區隔二者的空間屬性，餐廳區的粗曠磚牆是用火頭磚砌造成的，帶有強烈的工業風味道。旁邊緊鄰洗手間，設計師設置了精巧銜接仿煙燻木箱的木作門片，更顯復古仿舊風情。
通往樓上或樓下的通道以推門區隔內外空間，並使用透明及噴砂形式，讓視覺上更有層次感。
餐廳裏頭擺放簡約而典雅的長桌、工匠座椅，，家具色調選擇上較為活潑，與工業風格達到相輔相成的關係，最後搭配上Loft風格的燈飾、塑造出俐落卻風格十足的設計空間。
木頭櫃不僅可以用來儲物，還可以展示屋主的私人收藏品，增添了個人的特色。
餐桌的旁邊即是廚房區，開放式的設計符合年輕家庭的喜好。
廚房的色調以咖啡，白以及黑組合而成，簡單卻不失個性。
做菜的時候若有充足的陽光便能更盡情享受這件事，因此在流理台的上方有大面積的窗戶，讓廚房與餐廳都享有絕佳的採光。
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