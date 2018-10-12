高雄小坪數透天厝設計，21坪的日式居所

室內設計師是協助屋主打造夢想之家的得力幫手，而懂得聆聽使用者的需求與期待，才能讓居者在家中展開幸福的生活。這次的專案是由湘頡設計一手規劃設計而成，設計團隊的主要課題是，協助為愛遠赴異地居住的夫妻倆編織一個有「歸家感」的住家空間。湘頡設計的設計總監本人曾在台北工作，因此深知奔波兩地的辛苦，因此當接受到屋主的委託時更有共鳴。總監將公領域使用木皮延伸室內線條、輔以暗色家具增添豐富層次，演繹當代日式風情；私領域由開放式設計接續睡寢、書房、衛浴之場域，融合時髦飯店感，呈現與眾不同的住宅溫度。接下來就讓我們一塊欣賞這間 21 坪的日式風格透天宅吧!