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高雄小坪數透天厝設計，21坪的日式居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
高雄 21 坪現代日式風格透天厝宅 , 湘頡設計 湘頡設計 餐廳 White
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室內設計師是協助屋主打造夢想之家的得力幫手，而懂得聆聽使用者的需求與期待，才能讓居者在家中展開幸福的生活。這次的專案是由湘頡設計一手規劃設計而成，設計團隊的主要課題是，協助為愛遠赴異地居住的夫妻倆編織一個有「歸家感」的住家空間。湘頡設計的設計總監本人曾在台北工作，因此深知奔波兩地的辛苦，因此當接受到屋主的委託時更有共鳴。總監將公領域使用木皮延伸室內線條、輔以暗色家具增添豐富層次，演繹當代日式風情；私領域由開放式設計接續睡寢、書房、衛浴之場域，融合時髦飯店感，呈現與眾不同的住宅溫度。接下來就讓我們一塊欣賞這間 21 坪的日式風格透天宅吧!

一樓採開放式設計

白牆 x 木皮延展客廳空間暖意 湘頡設計 客廳 Wood effect 開放式,客廳,電視牆
湘頡設計

白牆 x 木皮延展客廳空間暖意

湘頡設計
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為了要給屋主流暢自如的動線，設計師特地將一樓區域打造成開放式的空間。電視牆跳脫時下制式的設計，將中央大面窗結合可調式投影布幕及調光簾，夫妻倆可以依照需求調整高度。客廳的外頭便是綠意美景，加上布面編織的沙發後，夫妻兩觀影時更加舒適放鬆。

禪意面貌

簡約線性的規劃 湘頡設計 客廳 White 東方元素,簡約,禪
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簡約線性的規劃

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日式禪意給居者舒心之感，設計團隊特以富有東方元素的木皮塑造整體線條，搭配純白牆面表現清新個性，加上黑色格柵的電器箱及天花線板延展和風情調。布面沙發與弧形茶几以順應日式風格而選，呈現出現代的新穎禪意風貌。

日式風細節

和風感十足的客廳風格 湘頡設計 客廳 Wood effect 木皮,禪,純白
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和風感十足的客廳風格

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沙發背牆以木皮搭配黑色格柵，取得色彩的平衡感。溫潤的木皮牆面上擺放暈墨圖像，呼應了前方的弧形茶几。

開放式餐廳

開放式餐廚區 湘頡設計 餐廳 Black 開放式
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開放式餐廚區

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開放式的餐廳以黑色餐桌為主軸，配上白色的廚房，色彩的對比讓畫面更豐富。

從另外一頭看過去，色彩對比強烈卻和諧

黑白餐廚區 湘頡設計 餐廳 Black 餐廚區
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黑白餐廚區

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廚房材質

人造石中島 湘頡設計 餐廳 White 中島,人造石,耐髒
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人造石中島

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屋主平常飲食簡單，因此設計團隊特選耐髒耐磨的人造石中島。

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廚房儲物機能

善用空間高度儲物的廚房區域 湘頡設計 餐廳 White 挑高,中島,收納
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善用空間高度儲物的廚房區域

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廚房善加利用了透天厝的挑高優勢，將收納延伸到天花板，可以完美儲藏餐巾紙、鍋具等備品。

書房設計

玻璃拉門隔出獨立式多功能區 湘頡設計 書房/辦公室 White 拉門,書房,多空能
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玻璃拉門隔出獨立式多功能區

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書房設置在廚房前方，設計師以自由收放的黑框玻璃拉門界定空間分隔，可以阻隔煮菜時產生的油煙，同時也能創造出獨立的多功能區域。

展示櫃

鐵件 x 木櫃的開放式展示櫃 湘頡設計 書房/辦公室 鐵/鋼 Black 鐵件,展示櫃
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鐵件 x 木櫃的開放式展示櫃

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書房的牆面設有結合鐵件 x 木櫃的開放式展示櫃，除了收好攝影器材與復古相機，也能放置植栽、雜誌書籍，室內的氛圍多了點柔和感。

茶几

適合度過午後時光的多功能區 湘頡設計 書房/辦公室 Grey 水泥板,茶几
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適合度過午後時光的多功能區

湘頡設計
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書房裏頭還配置的茶几與編織圓椅，屋主可以在午後砌一壺茶品享詩集，搭配水泥板造型單牆及窗戶日光，書房裏頭多了平和的感受。

廁所設計

位於公領域的客衛 湘頡設計 浴室 Grey 風水,暗門設計,板岩
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位於公領域的客衛

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由於廁所正對餐廚區，因此設計團隊將暗門設計延伸書房壁面造型藉以藏起客衛，廁所內部則以線型吊燈展現暖意，巧配流露天然紋理的板岩磚，延續和風的設計主旨。

多功能的設計

主臥集結多功能場域 湘頡設計 臥室 White 多功能,流暢動線,飯店
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主臥集結多功能場域

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考慮到夫妻倆熱愛飯店感的寬敞寢室，設計師把整層空間規劃為主臥，以流暢的動線串聯睡寢區、書房與主衛，讓主臥室成為多功能的場域。

主臥設計

飯店感的寬敞寢室 湘頡設計 臥室 White 寬敞,飯店,大理石,吊燈,電視牆
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飯店感的寬敞寢室

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主臥室裡頭採用深灰造型電視牆與床頭設計相對應，加上大理石紋的貼皮被牆、垂掛式設計吊燈，舒眠空間裏頭展現低調奢華的味道。

三面採光

採光良好的主臥房 湘頡設計 臥室 White 蛇型窗簾,採光
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採光良好的主臥房

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臥室裡頭三面採光，搭配上蛇型窗簾後便能因應光線變化調節，傳遞迷人舒適風采。

主臥書房

高雄 21 坪現代日式風格透天厝宅 , 湘頡設計 湘頡設計 臥室 White 金屬,開放式,書房
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高雄 21 坪現代日式風格透天厝宅

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主臥旁的書房以金屬開放櫃體成列蒐藏，讓時常旅行的兩人擺放紀念品。

主臥裏頭的浴室

蛋型浴缸 湘頡設計 浴室 浴缸
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蛋型浴缸

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主臥裏頭的浴室設有讓人放鬆的蛋型浴缸，夫妻倆可在此洗去一身疲憊。

雙洗手台

高雄 21 坪現代日式風格透天厝宅 , 湘頡設計 湘頡設計 浴室 White 雙洗手台,衛浴
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高雄 21 坪現代日式風格透天厝宅

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以四件式衛浴為題，應用時下流行的雙洗手台。

零壓迫感

​主衛以四件式衛浴為題 湘頡設計 浴室 White 隱私,雙洗手台,蛋型浴缸,落地窗
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​主衛以四件式衛浴為題

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衛浴裏頭以雙洗手台作核心，向外圍延伸依序為馬桶、淋浴區及蛋型浴缸設備，結合大面落地窗拉伸整體，創造零壓迫的浴室空間，並於天花板上方規劃隱藏式捲簾，保有絕佳隱私。

更衣室

多元收納的更衣室 湘頡設計 更衣室 Wood effect 收納,更衣,衣櫃,鐵件
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多元收納的更衣室

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更衣室裡頭想要達到多元收納的目的，為此設計師以開放式 Ｌ 字型兩排衣櫃劃定場域，透過間距差異界定衣物及外套區，加上牆面的鐵件掛桿，提供充裕的吊掛功用，加上推拉活動全身鏡後機能更為完整。

貼心設計

​位居中央的櫃體方便女主人打扮 湘頡設計 更衣室 Wood effect 珠寶櫃,化妝櫃
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​位居中央的櫃體方便女主人打扮

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更衣室中央的櫃體集結化妝品、珠寶櫃功用，側邊還特別配設插座，方便女主人在此吹髮做造型，是非常面面俱到的貼心規劃。

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