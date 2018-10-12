高雄小坪數透天厝設計，21坪的日式居所

室內設計師是協助屋主打造夢想之家的得力幫手，而懂得聆聽使用者的需求與期待，才能讓居者在家中展開幸福的生活。這次的專案是由湘頡設計一手規劃設計而成，設計團隊的主要課題是，協助為愛遠赴異地居住的夫妻倆編織一個有「歸家感」的住家空間。湘頡設計的設計總監本人曾在台北工作，因此深知奔波兩地的辛苦，因此當接受到屋主的委託時更有共鳴。總監將公領域使用木皮延伸室內線條、輔以暗色家具增添豐富層次，演繹當代日式風情；私領域由開放式設計接續睡寢、書房、衛浴之場域，融合時髦飯店感，呈現與眾不同的住宅溫度。接下來就讓我們一塊欣賞這間 21 坪的日式風格透天宅吧!
為了要給屋主流暢自如的動線，設計師特地將一樓區域打造成開放式的空間。電視牆跳脫時下制式的設計，將中央大面窗結合可調式投影布幕及調光簾，夫妻倆可以依照需求調整高度。客廳的外頭便是綠意美景，加上布面編織的沙發後，夫妻兩觀影時更加舒適放鬆。
日式禪意給居者舒心之感，設計團隊特以富有東方元素的木皮塑造整體線條，搭配純白牆面表現清新個性，加上黑色格柵的電器箱及天花線板延展和風情調。布面沙發與弧形茶几以順應日式風格而選，呈現出現代的新穎禪意風貌。
衛浴裏頭以雙洗手台作核心，向外圍延伸依序為馬桶、淋浴區及蛋型浴缸設備，結合大面落地窗拉伸整體，創造零壓迫的浴室空間，並於天花板上方規劃隱藏式捲簾，保有絕佳隱私。
更衣室裡頭想要達到多元收納的目的，為此設計師以開放式 Ｌ 字型兩排衣櫃劃定場域，透過間距差異界定衣物及外套區，加上牆面的鐵件掛桿，提供充裕的吊掛功用，加上推拉活動全身鏡後機能更為完整。
更衣室中央的櫃體集結化妝品、珠寶櫃功用，側邊還特別配設插座，方便女主人在此吹髮做造型，是非常面面俱到的貼心規劃。
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