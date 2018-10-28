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泰山區綠建材達人，為居家空間提供環保防潮石膏磚

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綠能防潮石膏磚，隔間新主流, 晉陞實業有限公司 晉陞實業有限公司
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隨著時代的進步，人們的環保意識也相繼抬頭，廣大的屋主們追求的不僅是美觀的室內裝潢，也希望選用的建材與施作的過程能無毒健康，愛地球同時對居者也無害。這次專案的幕後推手為位在台北泰山區的寶瓏室內裝修有限公司，其專業的裝修團隊採用國際公認的綠色環保材質，以礦物石膏添加特殊防潮材料為主基材，經混拌澆鑄乾燥成形讓材料中和，具備無毒、防火性能，同時還兼具質輕與組裝便捷之特性。此外，這種建材也非常能適應台灣潮濕的氣候地區，是健康環保的綠建材。接下來就帶大家瞭解為什麼綠能防潮石膏磚是室內裝修的新潮流，若你也講求無毒材質的重要性，那麼就一塊出發探索吧！

​粉刷完工後的石磚牆面

粉刷完工後的石磚牆面 晉陞實業有限公司 壁癌,防潮
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粉刷完工後的石磚牆面

晉陞實業有限公司
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在欣賞石磚牆面的原始風貌前，先讓我們一窺粉刷完工後的石磚牆面吧！其外表平整與一般施作後的牆面相同，但是卻具有防滲水防潮的特性，使用這樣的素材，你家再也不用擔心會有壁癌產生。

​石磚牆光滑完整

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石磚牆光滑完整

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寶瓏室內裝修有限公司自售環保建材，而其施工團隊更具有可信賴的專業技術，施工完成後牆面平滑完整，一體成形，之後粉刷成品會更為美觀。

使用石磚膏隔出室內牆壁

使用石磚膏隔出室內牆壁 晉陞實業有限公司 防滲水,卡榫設計,石磚
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使用石磚膏隔出室內牆壁

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施工團隊利用卡榫設計增加牆面一體性，並能杜絕縫隙滲水，綠能石膏磚為做出隔間的最新主流建材。

綠能石磚膏的優點

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綠能石磚膏特性

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那麼綠能石磚膏到底有那些過人的優點呢？

1. 輕便但是隔音效果佳，還能增加保溫性

2. 施工快速且廢料少，因此基地乾淨整潔

3. 專利奈米防潮，不軟化也不會產生壁癌

4. 卡榫設計，杜絕縫隙滲水

5. 高抗壓，表面平整

綠能石磚膏的小檔案

浴廁 綠能防潮石膏磚防水測試 晉陞實業有限公司
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浴廁 綠能防潮石膏磚防水測試

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綠能石磚膏佔歐洲30%的內牆市場，屬於國際公認的環保建材，是以礦物石膏添加特殊防潮材質為主基材，經過混拌加鑄乾燥成型，此材料屬於中性。

包裝完工後之石磚牆面

木工包裝完工後之石膏磚牆面 晉陞實業有限公司 壁癌,防滲水
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木工包裝完工後之石膏磚牆面

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經過完整包裝的石磚牆面是不是十分平滑美麗呢？這全多歸功於實戰經驗豐富的施工團隊，而這樣美觀的牆面還有防壁癌產生的特性，美感與實用性兼具，絕對是講求面面俱到的屋主的最佳首選！

如果對這樣的建材有興趣的話，記得直接點“要求報價”聯絡專家噢！

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