泰山區綠建材達人，為居家空間提供環保防潮石膏磚

隨著時代的進步，人們的環保意識也相繼抬頭，廣大的屋主們追求的不僅是美觀的室內裝潢，也希望選用的建材與施作的過程能無毒健康，愛地球同時對居者也無害。這次專案的幕後推手為位在台北泰山區的寶瓏室內裝修有限公司，其專業的裝修團隊採用國際公認的綠色環保材質，以礦物石膏添加特殊防潮材料為主基材，經混拌澆鑄乾燥成形讓材料中和，具備無毒、防火性能，同時還兼具質輕與組裝便捷之特性。此外，這種建材也非常能適應台灣潮濕的氣候地區，是健康環保的綠建材。接下來就帶大家瞭解為什麼綠能防潮石膏磚是室內裝修的新潮流，若你也講求無毒材質的重要性，那麼就一塊出發探索吧！
在欣賞石磚牆面的原始風貌前，先讓我們一窺粉刷完工後的石磚牆面吧！其外表平整與一般施作後的牆面相同，但是卻具有防滲水防潮的特性，使用這樣的素材，你家再也不用擔心會有壁癌產生。
那麼綠能石磚膏到底有那些過人的優點呢？
1. 輕便但是隔音效果佳，還能增加保溫性
2. 施工快速且廢料少，因此基地乾淨整潔
3. 專利奈米防潮，不軟化也不會產生壁癌
4. 卡榫設計，杜絕縫隙滲水
5. 高抗壓，表面平整
綠能石磚膏佔歐洲30%的內牆市場，屬於國際公認的環保建材，是以礦物石膏添加特殊防潮材質為主基材，經過混拌加鑄乾燥成型，此材料屬於中性。
經過完整包裝的石磚牆面是不是十分平滑美麗呢？這全多歸功於實戰經驗豐富的施工團隊，而這樣美觀的牆面還有防壁癌產生的特性，美感與實用性兼具，絕對是講求面面俱到的屋主的最佳首選！
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