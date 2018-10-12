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中壢的美麗光景，有採光天井的獨棟別墅

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光景 巫宅, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 更衣室
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自然光是居家空間最美好的元素，假如一間房子有絕佳的採光，對於居者的心情絕對有正面的影響。這次的專案將帶大家來到桃園中壢，欣賞一間擁有美麗光景的獨棟別墅。設計師為了讓家中佈滿自然光，特別針對光的流動思考內裝材質的反光感以及高度比例，而建築軸心的樓梯位置設置了採光天井，並在樓梯間設計矮牆呼應光的流動。在設計師的細心規劃設計之下，獨棟別墅的每個角落都是絕佳的光景。若你也想讓光注入家中，那麼就一塊出發找靈感吧!

別墅的外觀設計

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為了呈現現代風格的精神，建築師以黑白灰三色作為建築外觀主色系，並且以積木造型強調現代建築的俐落個性。

客廳設計

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有大片玻璃窗的客廳以白色系為主色系，當陽光灑進室內的時候，空間也更為明亮通透。家具方面則以灰色的大型L型沙發作為主要物件，搭配咖啡色系的座椅與茶几，簡單又有味道。

細膩的細節

光景 巫宅, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 客廳、沙發
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金屬材質的落地燈造型出色，其弧度更是為客廳這個領域更有趣。

餐廳結合廚房

光景 巫宅, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片 廚房、餐廳
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開放式的空間裏頭將廚房結合餐廳，並且以不同的桌面顏色做出巧妙的分隔。

光影變化

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玄關矮櫃材質結合深色木條來強調光的層次感，數個長形的窗戶也讓這個角落氣色佳。

樓梯的天井設計

光景 巫宅, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 樓梯
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白色的樓梯間有兩大重點，一是圓弧狀的保護牆，以及提供自然光的天井設計。

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主臥室的設計

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大地色系的主臥室給人沉穩平和的感受，此處的落地窗也讓休眠區更活潑有朝氣。

小更衣間

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結合梳妝台設計的小更衣間結合開放掛衣與儲物的設計，視覺上美觀外機能也很充足。

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