台南室內設計師的傑作 使用石材與鐵件的公寓

居家裝潢的變化性很大，除了使用的顏色外，室內設計師所選的裝潢材質也能左右室內空間的風格，因此當你與專家討論的時候，千萬不能漏掉這個細節。這次我們所要介紹的，出自沐築空間設計之手的公寓裝修案，便真實地展現了裝修用材的神奇之處。為了要表現出沉穩的個性，客廳電視主牆採用深色石材，藉此也創造出視覺穿透與放大的效果。玄關入口鋪面以木紋磁磚人字拼貼方式，讓居者回家的時候立刻感受到溫暖。此外，半開放式空間裏頭延續天花板造型的垂直錯落的鐵件元素則塑造出弧線空間，成為了全家人一塊閱讀的美好場域。假如你也想欣賞素材變化的話，現在就跟著我們出發參觀這間公寓吧!