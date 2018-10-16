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台南室內設計師的傑作 使用石材與鐵件的公寓

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居家裝潢的變化性很大，除了使用的顏色外，室內設計師所選的裝潢材質也能左右室內空間的風格，因此當你與專家討論的時候，千萬不能漏掉這個細節。這次我們所要介紹的，出自沐築空間設計之手的公寓裝修案，便真實地展現了裝修用材的神奇之處。為了要表現出沉穩的個性，客廳電視主牆採用深色石材，藉此也創造出視覺穿透與放大的效果。玄關入口鋪面以木紋磁磚人字拼貼方式，讓居者回家的時候立刻感受到溫暖。此外，半開放式空間裏頭延續天花板造型的垂直錯落的鐵件元素則塑造出弧線空間，成為了全家人一塊閱讀的美好場域。假如你也想欣賞素材變化的話，現在就跟著我們出發參觀這間公寓吧!

玄關區: 木頭的溫潤感

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沐築空間設計

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玄關的設計左右了居者回家的心情，因此若能給人溫暖的感覺便是最理想的了。沐築的設計師選擇將木紋磁磚以人字形排列，搭配上木頭的收納櫃體，立刻營造出令人備感舒適自在的溫潤感。此外，玄關收納櫃的不規則變化，也為此處帶來了更豐富的層次感。

客廳設計重點

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石材的顏色，紋路以及質感皆十分獨特，而深色系的石材可以輕鬆創造出穩重的個性。這間公寓的客廳電視牆選擇了深色系的石材，公共的領域質感升級外也散發沉穩氣息。搭配上設計師精心規劃的燈光設計，夜晚時分更有情調。

展示架的設計

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電視牆旁邊則有展示架的設計，高低不一的層板上可以擺放屋主的收藏品，展現私人的品味與旅行記憶。

巧妙的隔間方式

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設計師採用了開放式的格局，讓不同的公領域能夠緊密連結。然而在客廳與廚房之間稍微往外延伸的圓弧狀櫃體，則巧妙地成為隔間的方式。

餐廳的圓桌

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廚房與餐廳整合在一塊，而位在中間的餐桌選擇圓形，符合台灣人傳統的飲食習慣，同時也象徵圓圓滿滿。木頭的圓桌配上精美的吊燈，餐廚區顯得高貴優雅。

主臥設計

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主臥室以中性的色調為主，給人舒適自然的感受。

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電視牆

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電視牆旁邊則設為小書桌，牆面的開放式格板可擺放多種書籍與收藏品，讓主臥室的功能更為多元。

書房

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書房搭配深淺木頭，充滿溫潤感的空間裏頭仍有色彩的對比變化。

次臥的設計

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次臥的床頭牆面設有木頭層板，成為屋子裡的設計焦點。

延伸閱讀:

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