台北羅斯福路小公寓翻新，16 坪三房兩廳法式古典居所

15 年的公寓不算太舊，然而雖說設備與狀態都還十分良好，卻欠缺鮮明的獨特個性，因此對於追求品味與質感的家庭來說，仍有改造的進步空間。這次要介紹的是由樂宅設計親自操刀的小公寓翻新案，專業的設計團隊將兩房兩廳的 16 坪空間改為三房兩廳，並且為其注入柔和的法式古典風格。樂宅設計這次面對了兩個主要課題，一是如何讓法式古典風在小空間內不顯得繁複，二則是將原本的兩房兩廳一浴擴展成三房兩廳兩浴，最終樂宅的團隊成功克服了這兩個難題，展現了他們的專業度與細心。一塊前進羅斯福路，看看樂宅設計是如何施展設計魔法的吧!
玄關改造前沒有收納鞋子的空間，也沒有區分出裡外的區域，僅以輕便的木作作簡易的分隔。樂宅設計決定以白色的收納櫃增加儲物面積，並且以灰搭配白色增添時尚風味，整體風格更有質感。玄關區的地板使用黑白磁磚，與公領域的木頭材質有強烈的對比與分別。
翻新前的客廳雖然收納空間足夠，但是款式卻較有年代感，而深色的櫃體更是讓處在小空間的人備感壓力。
樂宅的設計團隊考慮到使用者的需求，決定選用較小的現代化影音設備，而規劃的櫃體深度也變小，同時也把所有的電器線路收集整理好，客廳的畫面非常乾淨清爽，再加上設計團隊所選用的淺灰色調，整體的空間展現了柔和不壓迫的視覺觀感。
原本的廚房有傳統的一字流理台，採光主要來自後陽台，原本光線就有限再加上深色櫃體後顯得較為暗沉。
樂宅設計想要
提亮廚房領域，因此決定搭配造型門板與花磚，展現古典高雅的氣質。加上了餐廳區的大面窗戶採光，廚房的整體畫面非常明亮輕盈。
考慮到公寓的坪數僅有 16 坪，設計師在廚房對面的牆規劃了長型的桌面，以類似餐廳吧台的設計解決了小公寓空間有限的問題。餐廳的桌子採用白色，在陽光的照射之下更顯明亮也毫無壓迫感。
原本的主臥室使用現成家具做收納，因此浪費了較多的空間。樂宅設計決定依照設定的風格來做整套的系統衣櫃，這樣便能善有所有可用的面積，除此之外主臥裏頭甚至還能容納舒適的Queen size大床。
主臥的牆面還做了內嵌式的收納層板，除了可以擴展儲物面積外還有展示的功能，一舉兩得。
參觀完這間小公寓，樂宅設計處理法式古典風的手法，以及善用小空間的絕佳創意，都讓我們感到非常驚豔。如果你想要請專業的設計團隊為你翻新小公寓，記得點選圖中的
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