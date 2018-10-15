台北羅斯福路小公寓翻新，16 坪三房兩廳法式古典居所

翻新前的客廳雖然收納空間足夠，但是款式卻較有年代感，而深色的櫃體更是讓處在小空間的人備感壓力。

樂宅的設計團隊考慮到使用者的需求，決定選用較小的現代化影音設備，而規劃的櫃體深度也變小，同時也把所有的電器線路收集整理好，客廳的畫面非常乾淨清爽，再加上設計團隊所選用的淺灰色調，整體的空間展現了柔和不壓迫的視覺觀感。