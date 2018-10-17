汐止半山腰景觀別墅　含六人電梯的四層樓住宅

陽光、空氣、藍天、青山，這是今天專案主角－位於汐止半山腰的四層樓獨棟別墅所擁有的天然四元素。考慮到基地本身的優良條件，負責規劃設計的果仁室內裝修設計特別以視野與日照通風為主要考量，讓位在潮濕山區的別墅室內仍能保乾爽舒適。

格局方面，果仁的專業設計團隊為這間 150 坪的別墅規劃了主臥次主臥各一、一個客房、兩個小孩房及佣人房，除了客餐廳外每層均有起居空間，小孩房外則安排了開放式的讀書與遊戲區，並設有黑板白板牆讓孩子們盡情地作畫。果仁的專業設計團隊不僅考慮到居者的健康，同時也以讓全家人能和睦相處為設計主軸。

想知道專家們是如何打造這間景觀別墅的話，現在就出發欣賞更多設計細節吧！