汐止半山腰景觀別墅　含六人電梯的四層樓住宅

陽光、空氣、藍天、青山，這是今天專案主角－位於汐止半山腰的四層樓獨棟別墅所擁有的天然四元素。考慮到基地本身的優良條件，負責規劃設計的果仁室內裝修設計特別以視野與日照通風為主要考量，讓位在潮濕山區的別墅室內仍能保乾爽舒適。
格局方面，果仁的專業設計團隊為這間 150 坪的別墅規劃了主臥次主臥各一、一個客房、兩個小孩房及佣人房，除了客餐廳外每層均有起居空間，小孩房外則安排了開放式的讀書與遊戲區，並設有黑板白板牆讓孩子們盡情地作畫。果仁的專業設計團隊不僅考慮到居者的健康，同時也以讓全家人能和睦相處為設計主軸。
想知道專家們是如何打造這間景觀別墅的話，現在就出發欣賞更多設計細節吧！
考量到男主人的特殊情況，設計師特地為業主訂製了醫療等級的吊軌天車，同時加裝六人份電梯、自動門且規劃了無障礙室內外進出的設計。以使用者的狀態量身訂做專屬的設備，設計師的貼心一覽無遺。
寬敞的客廳擁有絕佳的採光，通透的空間裏頭特別搭配了木頭材質打造天花板與牆面，讓其溫潤的質感可以滲透在室內的各個角落，置身在其中的人也能感受到郊區度假屋般的悠閒感。
客廳是屋主展示其柴窯蒐藏的主要空間，因此設計師特以博物館的概念來作呈現其珍貴的收藏品，來訪的客人能細細品味屋主出眾的興趣嗜好。
此外，為了強調度假屋的特色，設計師還在客廳加裝了壁爐，成為了絕佳的視覺饗宴。
客餐廳位在同一個樓層，同時依照屋主的願望設計成開放式，而餐廳的主牆面以橄欖綠為背景，並且用裝置藝術的方式懸掛皇家哥本哈根的瓷器收藏品，是令人感到驚喜連連的角落。餐廳的空間裏頭以中島作為核心地帶，為餐廚區域定位出重點。
米色系的Ｌ型廚房加一個中島，提供了充足的儲物面積外，流暢的動線也讓多人能在此度過做料理的美好時光。
中島的椅子以及上方的懸空收納架使用黑色，與淺色系的櫃體形成強烈的色彩對比。
為了讓家中的孩子們能盡情地發揮創意作畫，設計師在遊戲區設置了黑板牆，是家中的重點特色之一。
主臥室也以木頭為主要的素材，並且只擺放必要的家具，去除繁雜的元素，休眠空間更為舒適平和。
黑色通常會給人壓迫感，然而由於室內空間夠大，加上搭配上淺色系的牆面與天花板，反而只顯穩重大器。
空間寬敞的浴室以白做為主色系，搭配上深色系的櫃體與玻璃材質。浴室裡頭設置了浴缸與淋浴間，機能非常充足。
由於屋主的收藏品眾多，設計師特在樓梯轉換的平台上規劃牆面展示櫃體，而淺色系的櫃子不壓縮空間，也能夠襯托出收藏品的美。
書房的淺色牆面收納櫃為工作的區域增添了柔和感，書桌椅則選擇較深的色系以區分出不同性能。
兒童房的牆面漆上了鮮豔的草綠色，利用跳色的手法讓小孩子的房間更有朝氣。
延伸閱讀：