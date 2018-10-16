嘉義中埔的披薩窯製作　防火磚與防火泥的結晶

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傳統的披薩窯是由磚頭製造而成的，出自於這種烤箱的食物多了種炭火的風味，是現在的電子烤箱難以取代的滋味。此外，以磚頭製成的烤爐視覺上也給人鄉村田園風的感覺，可以為戶外的空間增添不一樣的風情。這次的專案是由中埔的施工達人安居住宅所一手打造的披薩窯，專家們使用防火磚與防火泥，為業主打造出一個簡單質樸的傳統式烤爐。如果說你曾試著自己動手卻失敗的話，也許你可以參考看看專家怎麼做，並且與他們聊聊！
首先專家們先算好所需要的材料數量，將主要材料紅磚集合在一塊。
接下來專家們先搭出保溫層，以確保地面不會受到高溫的傷害。
施作好保溫層後，專家們便開始打造烤箱的鐵門。鐵這種材質能夠耐高溫，因此可以確保烤箱的使用壽命更長。
烤箱的內部鋪設了防火磚，這樣一來才能耐高溫，以免危險發生。
由於防火磚比一般磚頭還要昂貴，為了節省費用，專家將外部採用一般紅磚。
披薩窯的主要素材為防火磚與一般紅磚，並且搭配防火泥，效果更佳。
以防火磚與防火泥製作而成的披薩窯完工啦！外觀看起來是不是非常質樸可愛，很適合戶外的空間呢？
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