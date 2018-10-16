你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

嘉義中埔的披薩窯製作　防火磚與防火泥的結晶

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
嘉義中埔的披薩窯製作, 安居住宅有限公司 安居住宅有限公司 商业空间 磚塊 Red
Loading admin actions …

傳統的披薩窯是由磚頭製造而成的，出自於這種烤箱的食物多了種炭火的風味，是現在的電子烤箱難以取代的滋味。此外，以磚頭製成的烤爐視覺上也給人鄉村田園風的感覺，可以為戶外的空間增添不一樣的風情。這次的專案是由中埔的施工達人安居住宅所一手打造的披薩窯，專家們使用防火磚與防火泥，為業主打造出一個簡單質樸的傳統式烤爐。如果說你曾試著自己動手卻失敗的話，也許你可以參考看看專家怎麼做，並且與他們聊聊！

第一步：進磚

披薩窯製作材料 - 磚塊 安居住宅有限公司 商业空间 磚塊 Red 餐廳
安居住宅有限公司

披薩窯製作材料 – 磚塊

安居住宅有限公司
安居住宅有限公司
安居住宅有限公司

首先專家們先算好所需要的材料數量，將主要材料紅磚集合在一塊。

第二步：保溫層

保溫層 安居住宅有限公司 商业空间 磚塊 Red 餐廳
安居住宅有限公司

保溫層

安居住宅有限公司
安居住宅有限公司
安居住宅有限公司

接下來專家們先搭出保溫層，以確保地面不會受到高溫的傷害。

第三步：鑄鐵門

鑄鐵門 安居住宅有限公司 商业空间 磚塊 Red 餐廳
安居住宅有限公司

鑄鐵門

安居住宅有限公司
安居住宅有限公司
安居住宅有限公司

施作好保溫層後，專家們便開始打造烤箱的鐵門。鐵這種材質能夠耐高溫，因此可以確保烤箱的使用壽命更長。

第四步：鋪設防火磚

嘉義中埔的披薩窯製作, 安居住宅有限公司 安居住宅有限公司 商业空间 磚塊 Red 防火,餐廳
安居住宅有限公司

嘉義中埔的披薩窯製作

安居住宅有限公司
安居住宅有限公司
安居住宅有限公司

烤箱的內部鋪設了防火磚，這樣一來才能耐高溫，以免危險發生。

第五步：鋪設外部紅磚

外部紅磚 安居住宅有限公司 商业空间 磚塊 Red 餐廳
安居住宅有限公司

外部紅磚

安居住宅有限公司
安居住宅有限公司
安居住宅有限公司

由於防火磚比一般磚頭還要昂貴，為了節省費用，專家將外部採用一般紅磚。

以防火泥施作

披薩窯採用防火泥 安居住宅有限公司 商业空间 磚塊 Red 防火,餐廳
安居住宅有限公司

披薩窯採用防火泥

安居住宅有限公司
安居住宅有限公司
安居住宅有限公司

披薩窯的主要素材為防火磚與一般紅磚，並且搭配防火泥，效果更佳。

完成！

披薩窯完工 安居住宅有限公司 商业空间 磚塊 Red 披薩窯,麵包窯,紅磚,餐廳
安居住宅有限公司

披薩窯完工

安居住宅有限公司
安居住宅有限公司
安居住宅有限公司

以防火磚與防火泥製作而成的披薩窯完工啦！外觀看起來是不是非常質樸可愛，很適合戶外的空間呢？

延伸閱讀：

自己動手做耐火磚燒烤爐 STEP BY STEP

十種電視牆設計 出自台中北屯區室內設計師之手
你也想做個披薩窯嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了