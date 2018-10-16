嘉義中埔的披薩窯製作　防火磚與防火泥的結晶

傳統的披薩窯是由磚頭製造而成的，出自於這種烤箱的食物多了種炭火的風味，是現在的電子烤箱難以取代的滋味。此外，以磚頭製成的烤爐視覺上也給人鄉村田園風的感覺，可以為戶外的空間增添不一樣的風情。這次的專案是由中埔的施工達人安居住宅所一手打造的披薩窯，專家們使用防火磚與防火泥，為業主打造出一個簡單質樸的傳統式烤爐。如果說你曾試著自己動手卻失敗的話，也許你可以參考看看專家怎麼做，並且與他們聊聊！