什麼是透天厝？7個現代透天裝潢的設計要點

透天住宅或者透天厝意思是，整棟建築物從地上到頂樓的產權都是完整的，意思就是說土地本身以及建築物都是屬於同一個人所擁有。簡單來說，自地自建的別墅通常就是透天厝。

除了擁有權這一點以外，透天厝另一個特點就是它一般會有2到4層樓，並且由室內樓梯打通。 在台灣，其實在許多年前已經有透天厝的房子出現。傳統的閔南式透天建築會以一樓作為店鋪的店面，二樓或以上就是用來居住的地方。這一種老房子通常的格局是屬於狹長型的，因此會導致室內採光以及通風不足，是為最大的缺點。 然而，現代的透天別墅會比較重視室內的採光與空間的機能性，有一些房子更會包括前後庭院以及車庫的部分，住起來當然就會比較舒適。