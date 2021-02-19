什麼是透天厝？7個現代透天裝潢的設計要點

大家或許有聽過「透天厝」這一種房子，那麼你對它的認識到底有多深呢？相信很多人都只是對透天厝有一個模糊的印象，或者是某種比較單一的刻板印象，只是隱約知道透天厝大概就是別墅的樣子，大概是一種獨立、有小花園的兩層式建築，但無論如何，透天厝給人的印象都是比較好的，是大多數人心中所嚮往的那種住家類型。不過不了解也沒關係，今天homify要為大家介紹什麼叫做透天厝，並且綜合6個現代透天厝的裝潢設計特點，讓大家可以好好地參考一下！現在就讓我們一起看下去吧～
透天住宅或者透天厝意思是，整棟建築物從地上到頂樓的產權都是完整的，意思就是說土地本身以及建築物都是屬於同一個人所擁有。簡單來說，自地自建的別墅通常就是透天厝。
除了擁有權這一點以外，透天厝另一個特點就是它一般會有2到4層樓，並且由室內樓梯打通。 在台灣，其實在許多年前已經有透天厝的房子出現。傳統的閔南式透天建築會以一樓作為店鋪的店面，二樓或以上就是用來居住的地方。這一種老房子通常的格局是屬於狹長型的，因此會導致室內採光以及通風不足，是為最大的缺點。 然而，現代的透天別墅會比較重視室內的採光與空間的機能性，有一些房子更會包括前後庭院以及車庫的部分，住起來當然就會比較舒適。
無論是舊式還是現代透天厝，其中一個最大的特點就是區域的間隔非常分明。舊式的透天厝會有「下舖上居」的格局，每一個樓層都有不同的功能；而現代透天厝裡的各個樓層同樣地會有不同的功能，比如說一樓是作為公共空間使用，一般包括了客廳、起居室、餐廳與廚房等等。而二樓或以上通常設有臥房、客廳、衛浴間等比較私密的空間，兩個樓層之間的區間分別，因此屋主會有比較多的隱私。
以往的透天厝很少考慮到採光或通風，而且由於所在的地方通常都是繁華的路邊，因此舊式透天厝一般都是陰陰暗暗的，室內的空氣品質也不好。然而，現代的透天厝大多數都是建在遠離繁華鬧市的路段或者是郊區，因此大家會比較注重室內的採光與通風，而其中一個最好方法就是安裝落地窗。
顧名思義，落地窗指的是大型的窗戶直接跟地板連接，並且取代房子的部分牆身，以打造出一處可以全景觀看外面的地方。設計師通常會在陽台、書房以及客廳的地方安裝落地窗，目的就是希望藉由透明玻璃為客廳帶來充足的光線。一般而言，落地窗都會配有鋁製框架（鋁門落地窗）。另外，歐美不少的房子也有附設一個被落地窗包圍的溫室，原因是因為歐美地區的冬天很冷，有了溫室以後就能打造出一個適合植物生長的地方。
機能性也是透天住宅的一大設計重點。
由於是自地自建的關係，屋主可以依照自己的喜好以及實際需要來跟設計師討論，以設計出一個有個性、而且適合自己的房子。
以目前的趨勢來說，許多人的透天別墅裡的主臥室都會設有一個按摩浴缸或者雙人洗手台。如果你或者另一半喜歡打扮的話，主人臥通常也會跟一個衣帽間相連。另外，如果家裡有小孩子的話，設計師通常也會把主人臥房以及兒童房設置在同一樓層，方便父母比如說在半夜時候照顧小孩。
國外的房子常常採用開放式空間設計，這一個趨勢也來到了台灣。所謂的開放式空間設計，指的就是說在不影響房子結構的前提下，把不必要的實體牆打掉，以達致打通各個空間的效果。
少了實體牆的阻擋，光線的分佈會變得更平均，並且能促進室內空氣流通。另外，沒了牆壁的限制，空間就變得可以隨意調整。
我們最常見到的開放式空間設計會以打通客廳和餐廳為主，設計師會利用傢俱、不同的地板或者輕隔間來把兩個空間劃分開來。
另外你可能會問，如果你想紅把客廳、餐廳與廚房這三大部分完全打通，這樣子可行嗎？其實如果你的煮食習慣是比較偏西式、比較少爆炒的話，那麼其實把廚房跟餐廳打通的設計並無不妥。然而，如果你愛煮中菜，可是又希臘將餐廳與廚房連結起來的話，那麼我們會建議你安裝一道推拉式的玻璃門——這樣子的話，煮菜時的油煙就可以被隔絕起來，而平常不會用到廚房的時候，就能靈活地把空間打通。
現代人喜歡充滿通透感的設計，因此開放式的格局是最適合不過的了。專家結合廚房與用餐區，而這兩個區域主要使用黑與白，超級有個性。
除了以上這一個設計重點外，你也有留意到窗外的景色嗎？沒錯，那就是一個賞心悅目的小庭院。
對於許多人來說，在規劃透天住宅的空間配置的時候，庭院設計會是一個很重要的部分。戶外庭的風格可以很多變化，無論你想要的是日式的「枯山水」禪風庭庭院，還是青蔥翠綠、鮮花滿佈的歐式花園，你都可以在此實現。而透天厝的庭院最常設置於客廳、餐廳或者書房的落地窗旁邊，讓人可以隨時隨地地欣賞窗外的綠景，好好地放鬆心情。
最後一個、也是最不可以忽略的裝潢部分就是透天厝的樓梯了！
透天厝的樓梯用來連結各個功能不同的樓層，在此要留意的樓梯本身的設計應該要能跟各樓層的主色和裝潢互相配合。比方說，這間四層樓的透天別墅採用現代的風格，是因為屋主希望不論在風格或機能配置上，都希望能像頂級酒店般，在簡潔大器之餘，兼顧舒適實用性。而這一條連接一、二樓的樓梯擁有簡潔的線條，用色也跟客廳的主要色調一致，因此給人一種完整的感覺。
除了樓梯的風格以外，它所能提供的收納功能也是非常重要。由於樓梯所佔的空間很多，因此我們絕對不可以把樓梯底的空間浪費掉！設計師很多時候會選擇在底部加設收納櫃，或者是直接利用樓梯底的空間來打造出一個室內小花園喔！這種做法非常值得大家參考看看。
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