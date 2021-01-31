頂樓加建合法嗎？8個關於頂樓設計的必知事項

頂加公寓的價格總是會比一般的住宅高，因為這種住宅多了一個戶外空間可以使用，除此之外，頂加公寓的設計風格往往更加多樣化，設計空間也比一般的公寓要大得多，所以很多人都對這種類型的住宅有著一種嚮往和期待，特別是頂樓的部分，我們會想像各種可能性，比如露天花園，玻璃房、活動室、甚至頂樓餐廳等等。然而，台灣有制定法規來管理頂樓加蓋，如果不小心的話很容易會觸犯法例。

今天homify要來告訴大家頂樓加蓋相關法規有哪些，並且提供必知重點與設計範例。我們整理了幾個簡單的重點，包含頂樓加蓋是否違法、違法後有無模糊地帶、如何處理，頂樓不加蓋的其他設計可能，以及其他注意事項，提供讀者做初步的參考，諮詢專家時也可以更有效率地討論具體發揮的可能性。如果你也對這些問題感興趣，一定不要錯過今天的點子簿喔～