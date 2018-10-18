台中室內設計 白色混搭木質的MUJI風公寓

藍天綠地、碧草如茵，和暖的夏日多麼美好，讓人想把一整片晴空帶回家。今天要介紹的美麗專案由台中的室內建築團隊築采設計操刀，由於屋主夫婦年輕外向，專家特地為他們量身打造明亮而舒心的設計，並藉由絕佳的色彩搭配，呈現出好感居家空間。此作品獲得 2017 英國倫敦國際創意獎佳作獎(LICC Honorable Mention)的殊榮，若你也喜愛以白色與木質元素為基底的MUJI風居家設計，一定能在專家的巧思中找到滿滿裝潢靈感！
進入室內，玄關處採用黑色地磚，左側木板牆面同為深色，前方卻是一整片米白木地板。由深入淺，滿室日光更令人豁然開朗。
進入室內，與客廳比鄰的便是開放式廚房。大器的白色檯面向內部展開，內有Ｌ型廚房，烹飪與用餐的同時，家人依然可彼此互動。櫥櫃後方牆面漆成土耳其藍，加上芥末黃的跳色處理，使廚房頓時成為視覺焦點。
一般居家設計多為白瓷磚或棕色木地板，少見白色與木地板的組合。專家取白色的簡潔明亮與木地板的質地溫厚，加上草綠色地毯，一進入公共空間便如同在草地上享受著暖陽，令人流連不已。
設計師在公共空間中以白色作為基底，妝點上述土耳其藍、芥末黃、灰綠色等不飽和色彩，呈現出協調又有質感的視覺效果。為了與白色做出區隔，專家以米灰版岩磚作為電視牆建材，樸實的質地與色彩完美融入客廳氛圍。
沙發後方的層櫃設計亦有巧思。黑色框架當中置入橘黃格櫃，從正面看是撞色色塊，轉到背面才發現內凹設計具有儲物功能，兼具造型與收納機能。
每天待八小時以上休息的主臥室，專家採用白與灰藍作為主調，打造出溫暖而令人放鬆的空間。
特別的是，這個寬敞的主臥室中寢具、沙發、電視一應俱全，提供屋主全方位的休憩需求。K Chair風格復古雙人座帶來工業風氣息，天藍色布面沙發可坐可臥，其中又有植栽的一抹綠意畫龍點睛。大落地窗引入自然光，在這間房間裡待上一整天都不厭倦。
極簡風衛浴同樣有著寬敞空間，相近色系的異材質互相結合，融合為協調而又充滿細節的設計。
另一間較小的臥室，採用實木家具與暖暖的大地色系，碎花床單則為空間添加鄉村風氣息。
喜歡這種充滿空氣感的室內設計嗎？讓我們以 8 張圖教你打造無印良品系的舒壓空間！