台中室內設計 白色混搭木質的MUJI風公寓

藍天綠地、碧草如茵，和暖的夏日多麼美好，讓人想把一整片晴空帶回家。今天要介紹的美麗專案由台中的室內建築團隊築采設計操刀，由於屋主夫婦年輕外向，專家特地為他們量身打造明亮而舒心的設計，並藉由絕佳的色彩搭配，呈現出好感居家空間。此作品獲得 2017 英國倫敦國際創意獎佳作獎(LICC Honorable Mention)的殊榮，若你也喜愛以白色與木質元素為基底的MUJI風居家設計，一定能在專家的巧思中找到滿滿裝潢靈感！