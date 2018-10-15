台南蔬食樂專櫃設計：以紅磚木牆打造的台灣印象

不管離家多遠，故鄉的四時風土總令人難以忘懷。南國烈陽下的四合院，一磚一瓦訴說著代代相傳的故事，微風輕拂下，恍若可以感受稻香陣陣。

從台南起家的生活品牌「蔬食樂」，結合科技與農業，推出無害環境下栽植的水耕蔬菜；更進一步於百貨設櫃，透過美食傳遞「品嚐生活知味」的食育哲學。其專櫃設計由臣月空間工程操刀，同樣立足台南，臣月從2008年創立以來便透過室內設計專業與細心的服務深耕在地。此次為蔬食樂主持專櫃設計，亦揉合紅磚、木造等本土元素，打造台灣意象鮮明的品牌風貌。