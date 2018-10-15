台南蔬食樂專櫃設計：以紅磚木牆打造的台灣印象

不管離家多遠，故鄉的四時風土總令人難以忘懷。南國烈陽下的四合院，一磚一瓦訴說著代代相傳的故事，微風輕拂下，恍若可以感受稻香陣陣。
從台南起家的生活品牌「蔬食樂」，結合科技與農業，推出無害環境下栽植的水耕蔬菜；更進一步於百貨設櫃，透過美食傳遞「品嚐生活知味」的食育哲學。其專櫃設計由臣月空間工程操刀，同樣立足台南，臣月從2008年創立以來便透過室內設計專業與細心的服務深耕在地。此次為蔬食樂主持專櫃設計，亦揉合紅磚、木造等本土元素，打造台灣意象鮮明的品牌風貌。
「蔬食樂」主打友善環境的智慧型水耕蔬菜，從產地到餐桌，每一口都是小農食材無害而純淨的新鮮滋味。為了強調品牌的在地性，專家以紅磚作為專櫃設計的主元素，加上木紋櫃體，盡顯台灣本土意象。
紅磚瓦、綠蔬食，兩相映襯之下，使冷藏櫃裡的蔬菜顯得更加新鮮翠綠。木製櫃體斜切出梯形區域以展示植栽，擺脫設計框架，呈現出活潑的視覺效果。
紅磚之外，木造元素也是一大重點。用餐區採用木桌與同色系座椅，搭配一旁的植栽，使顧客能感受到大地充沛的生機與能量。木頭與金屬材料的組合，也完美演繹了工業風設計。
從一顆種子開始，慢慢地抽芽、茁壯，到成為可供採摘的蔬菜，每個步驟都有著創業團隊滿滿的用心。在專櫃設計中，也特別引入了展示櫃與檯面，各種不同品項的蔬菜、植栽一同沐浴在溫暖光暈中，猶如最高級的精品展示。
延續木頭與紅磚的設計主體，另一側櫃體搭起木頭方框，襯上磚造背景，前方則佈置了高低錯落的植栽。虎尾蘭恣意綻放、各式多肉植物飽滿可愛，為專櫃添加幾許生機與韻律。
專櫃採用紅磚、柱體則改用土墼，巧妙製造出「紅磚厝」與「土角厝」的台灣意象。細細嵌上品牌logo，再打一盞小燈，像是等待著未歸的家人，於是來到這裡用餐就像回到了家。
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