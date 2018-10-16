你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

十種電視牆設計 出自台中北屯區室內設計師之手

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
十種風格電視牆設計, 圓方空間設計 圓方空間設計
Loading admin actions …

你是否曾想過電視牆可以有哪些變化呢？除了常見的石材與水泥，還有什麼樣的素材能夠運用其中，展現多變的風格呢？這一本點子簿將要展示由圓方空間設計一手規劃設計的 – 十種不同風格的電視牆設計。不論是使用文化石、木頭或是大理石，設計師皆以簡單的搭配方式呈現出令人感到驚喜連連的創意。如果說你正愁著不知該選擇哪種風格的電視牆，那麼這十種截然不同的設計勢必能帶給你一些具突破性的想法！立刻出發欣賞吧！

1. 現代中國風設計

現代中國風設計 圓方空間設計 中國風,現代風,電視牆,客廳
圓方空間設計

現代中國風設計

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

現代的元素碰上傳統中國風會擦出什麼樣的火花呢？設計師以「圓滿」作為主要的設計概念，將其轉化成形體運用在電視牆上。多種不同大小的圓除了展現傳統的概念外，同時也帶點俏皮的活潑生動感。圓方設計的專業團隊建議選用淺色木質，空間感比較不顯壓迫沉重。

2. 輕工業風

輕工業電視牆 圓方空間設計 工業風,輕工業,客廳,和室,電視牆,鐵件
圓方空間設計

輕工業電視牆

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

相信死忠的讀者們對於工業風的設計元素一點也不陌生，而這種設計風格更是常出現在咖啡廳等商業空間裡頭。如果住家選用此風格會過於沈重的話，可以運用部份鐵件及軌道燈帶出工業風重點，然後搭配溫暖的木紋，營造出輕工業風的調調，讓居家空間有個性卻不失溫度。

3. 北歐風文化石

北歐風文化石電視牆 圓方空間設計 北歐風,磚牆,電視牆,客廳,文化石
圓方空間設計

北歐風文化石電視牆

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

設計師選用灰色的文化石鋪設成主牆面，然後利用櫃體的深度做出不同的層次表現，這樣一來牆面便能拉遠，減低壓迫感。

4. 低調奢華的大理石電視牆

低調奢華的大理石電視牆 圓方空間設計 大理石,電視牆,客廳,微奢華
圓方空間設計

低調奢華的大理石電視牆

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

不管是居家小物或是飾品，大理石紋皆深受各個年齡層的群眾的喜愛，當運用在客廳的視覺主牆上時，能夠為主要的社交場域立刻注入低調奢華的元素。搭配上溫潤質感的木紋地板與燈光設計後，緩和了石紋給人的冰冷感，取得絕佳平衡。

5. 現代混搭風

現代混搭風格設計 圓方空間設計 現代風,混搭風,文化石,鐵件,客廳,電視牆
圓方空間設計

現代混搭風格設計

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

設計師運用文化石、鐵件 、木作等不同調性的素材，打造出出協調無違和感的混搭風，這樣的方式能讓生活空間充滿各種滋味，非常豐富有層次。

6. 簡約的木紋電視牆

簡約的木紋電視牆 圓方空間設計 簡約,電視牆,木紋,清新,客廳
圓方空間設計

簡約的木紋電視牆

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

簡約的木紋邊角做線條感的切割設計，配上以白色為主的整體空間，設計師成功地展現清新簡約的風格。最後帶入極具設計感的家飾軟件，也能襯托出屋主的高質感。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 挑高氣派大理石電視牆

挑高氣派大理石風格 圓方空間設計 奢華風,大理石,客廳,電視牆
圓方空間設計

挑高氣派大理石風格

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

由於空間夠寬敞，天花板的高度也較高，因此將大理石電視牆延伸到頂部，更加強調這個石材的氣派大方個性。

8. 沈穩內斂的現代風

沉穩內斂的現代風 圓方空間設計 現代風,黑灰白,客廳,電視牆
圓方空間設計

沉穩內斂的現代風

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

為了要呈現出沈穩內斂的現代風情，整體牆面以黑灰白設計，透過多元素材的融合，帶出現代簡約的質感。

9. 日式無印風格電視牆

日式無印風格木質電視牆 圓方空間設計 日式,無印風,客廳,電視牆
圓方空間設計

日式無印風格木質電視牆

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

日式極簡風格通常給人輕鬆無負擔的感覺，因此格外適合小空間。設計師以拼接的方式帶出重點的無印風設計，由於沒有過多的綴飾，簡單不繁雜的設計讓人感到非常舒服自在。

10. 文化石混搭設計

文化石混搭設計 圓方空間設計
圓方空間設計

文化石混搭設計

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

最後這個設計以白色文化石作為主要牆面，搭配上白色的電視牆後，展現出有溫度的現代鄉村風情。

延伸閱讀：

電視牆設計攻略：絕美的實例與常用材質

台南室內設計師的傑作 使用石材與鐵件的公寓
你最愛哪款設計?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了