十種電視牆設計 出自台中北屯區室內設計師之手

你是否曾想過電視牆可以有哪些變化呢？除了常見的石材與水泥，還有什麼樣的素材能夠運用其中，展現多變的風格呢？這一本點子簿將要展示由圓方空間設計一手規劃設計的 – 十種不同風格的電視牆設計。不論是使用文化石、木頭或是大理石，設計師皆以簡單的搭配方式呈現出令人感到驚喜連連的創意。如果說你正愁著不知該選擇哪種風格的電視牆，那麼這十種截然不同的設計勢必能帶給你一些具突破性的想法！立刻出發欣賞吧！