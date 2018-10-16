十種電視牆設計 出自台中北屯區室內設計師之手

你是否曾想過電視牆可以有哪些變化呢？除了常見的石材與水泥，還有什麼樣的素材能夠運用其中，展現多變的風格呢？這一本點子簿將要展示由圓方空間設計一手規劃設計的 – 十種不同風格的電視牆設計。不論是使用文化石、木頭或是大理石，設計師皆以簡單的搭配方式呈現出令人感到驚喜連連的創意。如果說你正愁著不知該選擇哪種風格的電視牆，那麼這十種截然不同的設計勢必能帶給你一些具突破性的想法！立刻出發欣賞吧！
現代的元素碰上傳統中國風會擦出什麼樣的火花呢？設計師以「圓滿」作為主要的設計概念，將其轉化成形體運用在電視牆上。多種不同大小的圓除了展現傳統的概念外，同時也帶點俏皮的活潑生動感。圓方設計的專業團隊建議選用淺色木質，空間感比較不顯壓迫沉重。
相信死忠的讀者們對於工業風的設計元素一點也不陌生，而這種設計風格更是常出現在咖啡廳等商業空間裡頭。如果住家選用此風格會過於沈重的話，可以運用部份鐵件及軌道燈帶出工業風重點，然後搭配溫暖的木紋，營造出輕工業風的調調，讓居家空間有個性卻不失溫度。
不管是居家小物或是飾品，大理石紋皆深受各個年齡層的群眾的喜愛，當運用在客廳的視覺主牆上時，能夠為主要的社交場域立刻注入低調奢華的元素。搭配上溫潤質感的木紋地板與燈光設計後，緩和了石紋給人的冰冷感，取得絕佳平衡。
簡約的木紋邊角做線條感的切割設計，配上以白色為主的整體空間，設計師成功地展現清新簡約的風格。最後帶入極具設計感的家飾軟件，也能襯托出屋主的高質感。
日式極簡風格通常給人輕鬆無負擔的感覺，因此格外適合小空間。設計師以拼接的方式帶出重點的無印風設計，由於沒有過多的綴飾，簡單不繁雜的設計讓人感到非常舒服自在。
最後這個設計以白色文化石作為主要牆面，搭配上白色的電視牆後，展現出有溫度的現代鄉村風情。
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