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西螺 35 年老屋翻新　現代簡約風

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107年西螺許公館35年舊屋翻新 , 懷謙建設有限公司 懷謙建設有限公司
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舊屋翻新的宗旨便是帶著舊時的記憶，朝著更美好的未來前進，在保留屋子原有價值的同時，也能展現與時並進的姿態。這次的專案主角為西螺的３５年老屋，業主特地委託自建達人－懷謙建設有限公司為老房子裡外大翻修，重新整理了管線也改變了室內外的設計風格。完工後的老街屋外牆具有防水功能，並且具有現代簡約風的元素。接下來我們將介紹這間３５年老屋翻修前後的樣貌，若你正有此規劃的話，相信可以從中吸取許多實用資訊！現在就出發到西螺參觀吧！

翻新前的老屋外觀

外觀原況 懷謙建設有限公司 舊屋翻新,外觀
懷謙建設有限公司

外觀原況

懷謙建設有限公司
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翻新前的老房子是台灣典型的街屋，雖然說狀態不是太糟，但是雜亂的色系搭配與沒有經過縝密規劃的鐵門與屋簷都降低了該有的美感。懷謙建設的專業團隊，會怎麼樣改變房屋的外型呢？

翻新後的房屋外觀

107年西螺許公館35年舊屋翻新 , 懷謙建設有限公司 懷謙建設有限公司
懷謙建設有限公司

107年西螺許公館35年舊屋翻新

懷謙建設有限公司
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對於懷謙建設來說，不管是自建或是老屋翻新，房屋的機能與實用性勝過一切，需要以此為主要考量，再來才是美感的部分。為了要讓翻新後的房子壽命更長，設計師使用彈泥打底，接著塗上石頭漆的面漆與塗料，具有隔水效果的主要材料對於多雨的台灣來說很合適。外觀風格部分，設計師選用灰色作為主色系，翻新後的房子看起來一致性更強，不再給人雜亂的視覺感受。

電子門

電子鎖大門 懷謙建設有限公司
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電子鎖大門

懷謙建設有限公司
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大門採用電子鎖，提升居家的安全與便利性。

客廳翻新前

住家原況 懷謙建設有限公司 舊屋翻新
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住家原況

懷謙建設有限公司
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翻新前的客廳是不是看起來十分眼熟呢？洗石子的地板加上風格不一致的家具，以及過於生冷的燈光，是非常典型的台灣街屋。

客廳翻新前

住家原況-客廳 懷謙建設有限公司 舊屋翻新
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住家原況-客廳

懷謙建設有限公司
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整體的畫面過於雜亂，需要重新思考收納的需求與設計。

３Ｄ模擬圖

施工前3D示意圖 懷謙建設有限公司
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施工前3D示意圖

懷謙建設有限公司
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在實際施作之前，懷謙的設計團隊會先以３Ｄ模擬圖讓業主了解設計概念，對於色系與家具的搭配能有更具體的畫面。

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翻新後的客廳

客廳完工後 懷謙建設有限公司
懷謙建設有限公司

客廳完工後

懷謙建設有限公司
懷謙建設有限公司
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懷謙的團隊混搭石材與木頭，創造出有溫度的現代風格。

色彩搭配

客廳完工後 懷謙建設有限公司
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客廳完工後

懷謙建設有限公司
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由於客廳以淺色系作為主色調，因此選擇黑色沙發做搭配，這樣視覺上才能取得平衡。設計師認為利用軟件，不用過多的設計可以常常變換家的氛圍，一家人一起挑選家飾品也是種生活情趣。

牆面收納

客廳完工後 懷謙建設有限公司
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客廳完工後

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牆面設置了層板提供收納機能，同時也有展示的功能，讓較為沉穩的客廳能多了些趣味。

明亮整潔

客廳完工後 懷謙建設有限公司
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客廳完工後

懷謙建設有限公司
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翻新後的客廳整體風格給人明亮整潔之感，與改造前的樣貌是不是差很大呢？

翻新後的一樓浴室

一樓浴室 懷謙建設有限公司
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一樓浴室

懷謙建設有限公司
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設計師將原本的儲藏室改造成一樓浴室，翻新之後變得既明亮又時尚！灰色的石材給人平靜的感受，而大小適中的浴缸則讓人在天冷時可以熱熱身子，非常紓壓呢！

泡澡的時間超紓壓～

一樓浴室完工 懷謙建設有限公司
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一樓浴室完工

懷謙建設有限公司
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翻新後的一樓浴室

完工後一樓浴室 懷謙建設有限公司
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完工後一樓浴室

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對於設計師來說，浴室這個區域格外重要，因此懷謙設計利用不同的磁磚拼貼，搭配燈光設計與實用的臉盆，鏡櫃。除了馬桶使用ToTo水龍洗，其它以實用性為主要考量。

浴室的收納功能也很完整

107年西螺許公館35年舊屋翻新 , 懷謙建設有限公司 懷謙建設有限公司
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翻新前的廚房

住家原況-廚房 懷謙建設有限公司
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住家原況-廚房

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翻新前的廚房很有爺奶家的味道，其過時的設計雖然懷舊，但是卻無法滿足現代家庭的需求。

翻新後的廚房

廚房完工後 懷謙建設有限公司
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廚房完工後

懷謙建設有限公司
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以白搭配淺灰與黑，餐廚的空間舒適但又有個性。

大理石紋

廚房完工後 懷謙建設有限公司
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廚房完工後

懷謙建設有限公司
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餐廳的牆面選用采鏡板，類似大理石的紋路注入高貴的質感，同時也帶有些東方風的味道。

透明玻璃桌

廚房完工後 懷謙建設有限公司
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廚房完工後

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玻璃桌讓空間維持其通透性，視覺上不感壓迫。

採光佳

廚房完工後 懷謙建設有限公司
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廚房完工後

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流理臺上的小窗確保廚房區域擁有絕佳採光～

通往曬衣間的門

往曬衣間 懷謙建設有限公司
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往曬衣間

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選用三合一門，能夠防蚊又通風，非常適合台灣的住家。

曬衣間

曬衣區 懷謙建設有限公司
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曬衣區

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曬衣間裏頭設有採光罩加曬衣桿，不用擔心風雨突然來襲。

翻新前的樓梯

樓梯原況 懷謙建設有限公司
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樓梯原況

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階梯踏面小又窄，對於在此走動的人來說非常危險。

翻新後的樓梯

樓梯完工 懷謙建設有限公司
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樓梯完工

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新的踏面有防滑設計，走動的時候更為安全。

米色調

107年西螺許公館35年舊屋翻新 , 懷謙建設有限公司 懷謙建設有限公司
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107年西螺許公館35年舊屋翻新

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樓梯使用米色調也讓人感到更為舒服！

翻新前的孩子房

2樓小孩房BEFORE 懷謙建設有限公司
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2樓小孩房BEFORE

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翻新後的孩子房

2樓兒子房 懷謙建設有限公司
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2樓兒子房

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翻新後的主臥與浴室－​主臥旁便是現代風的浴室

107年西螺許公館35年舊屋翻新 , 懷謙建設有限公司 懷謙建設有限公司
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107年西螺許公館35年舊屋翻新

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全新的主臥室

主臥After 懷謙建設有限公司
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主臥After

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主臥裏頭使用台中知名大廠的板材，封板板材安裝團隊都非常專業！

系統櫃

主臥系統衣櫃 懷謙建設有限公司
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主臥系統衣櫃

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臥室的系統櫃出自台中大廠，使用的板材質感佳，組裝的團隊也非常專業！

臥室的系統櫃提供充足收納空間

主臥系統櫃 懷謙建設有限公司
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主臥系統櫃

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二樓的浴室

2樓浴室完工 懷謙建設有限公司
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2樓浴室完工

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二樓浴室利用淺色系磁磚讓空間放大，呈現與一樓浴室不同的氛圍。

淺色系的二樓浴室​

2樓浴室完工 懷謙建設有限公司
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2樓浴室完工

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玻璃材質

2樓浴室完工 懷謙建設有限公司
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2樓浴室完工

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玻璃的材質讓面積不大的浴室通透感更佳～

以屋主的需求為出發點，翻新後的老屋兼具實用性與美感，居者的生活想必更為美滿。

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