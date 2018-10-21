西螺 35 年老屋翻新　現代簡約風

舊屋翻新的宗旨便是帶著舊時的記憶，朝著更美好的未來前進，在保留屋子原有價值的同時，也能展現與時並進的姿態。這次的專案主角為西螺的３５年老屋，業主特地委託自建達人－懷謙建設有限公司為老房子裡外大翻修，重新整理了管線也改變了室內外的設計風格。完工後的老街屋外牆具有防水功能，並且具有現代簡約風的元素。接下來我們將介紹這間３５年老屋翻修前後的樣貌，若你正有此規劃的話，相信可以從中吸取許多實用資訊！現在就出發到西螺參觀吧！
翻新前的老房子是台灣典型的街屋，雖然說狀態不是太糟，但是雜亂的色系搭配與沒有經過縝密規劃的鐵門與屋簷都降低了該有的美感。懷謙建設的專業團隊，會怎麼樣改變房屋的外型呢？
對於懷謙建設來說，不管是自建或是老屋翻新，房屋的機能與實用性勝過一切，需要以此為主要考量，再來才是美感的部分。為了要讓翻新後的房子壽命更長，設計師使用彈泥打底，接著塗上石頭漆的面漆與塗料，具有隔水效果的主要材料對於多雨的台灣來說很合適。外觀風格部分，設計師選用灰色作為主色系，翻新後的房子看起來一致性更強，不再給人雜亂的視覺感受。
由於客廳以淺色系作為主色調，因此選擇黑色沙發做搭配，這樣視覺上才能取得平衡。設計師認為利用軟件，不用過多的設計可以常常變換家的氛圍，一家人一起挑選家飾品也是種生活情趣。
設計師將原本的儲藏室改造成一樓浴室，翻新之後變得既明亮又時尚！灰色的石材給人平靜的感受，而大小適中的浴缸則讓人在天冷時可以熱熱身子，非常紓壓呢！
對於設計師來說，浴室這個區域格外重要，因此懷謙設計利用不同的磁磚拼貼，搭配燈光設計與實用的臉盆，鏡櫃。除了馬桶使用ToTo水龍洗，其它以實用性為主要考量。
玻璃的材質讓面積不大的浴室通透感更佳～
以屋主的需求為出發點，翻新後的老屋兼具實用性與美感，居者的生活想必更為美滿。
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