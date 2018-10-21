西螺 35 年老屋翻新　現代簡約風

舊屋翻新的宗旨便是帶著舊時的記憶，朝著更美好的未來前進，在保留屋子原有價值的同時，也能展現與時並進的姿態。這次的專案主角為西螺的３５年老屋，業主特地委託自建達人－懷謙建設有限公司為老房子裡外大翻修，重新整理了管線也改變了室內外的設計風格。完工後的老街屋外牆具有防水功能，並且具有現代簡約風的元素。接下來我們將介紹這間３５年老屋翻修前後的樣貌，若你正有此規劃的話，相信可以從中吸取許多實用資訊！現在就出發到西螺參觀吧！