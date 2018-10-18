台北無印風公寓設計　收納機能強

近年來無印良品不單只是品牌名稱，而已進化成一種居家裝潢的風格。無印風的室內裝潢與北歐風有許多相似之處－大量使用白與米色系，以及木頭材質的家具。若要說無印風與北歐風的差異，無非是前者多了一些日式的精神與概念。這次的專案要介紹來自Second Studio的台北無印風公寓，設計師以中性色系與木製家具表現業主對於家的理想藍圖，而絕佳的收納設計不僅不壓縮空間，反而讓公寓裏頭整齊劃一。喜歡無印風的你，現在就一塊欣賞這間公寓的設計細節！