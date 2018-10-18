台北無印風公寓設計　收納機能強

近年來無印良品不單只是品牌名稱，而已進化成一種居家裝潢的風格。無印風的室內裝潢與北歐風有許多相似之處－大量使用白與米色系，以及木頭材質的家具。若要說無印風與北歐風的差異，無非是前者多了一些日式的精神與概念。這次的專案要介紹來自Second Studio的台北無印風公寓，設計師以中性色系與木製家具表現業主對於家的理想藍圖，而絕佳的收納設計不僅不壓縮空間，反而讓公寓裏頭整齊劃一。喜歡無印風的你，現在就一塊欣賞這間公寓的設計細節！
玄關與餐廳的交界處設有木頭的矮櫃，除了可以放置常穿的鞋子與拖鞋，還有穿鞋椅以及隔間的功能，多功能的設計非常符合現代小家庭的需求。
玄關處的白色櫃體有類似壁甕的設計，配上深灰色的瓷磚地板後，表現出日式禪風的精神。
採光絕對是無印風的重點之一，在這間小公寓裏頭也不例外。
設計師所選擇的家具以米色系與木質調性為主，創造出零壓力的生活氛圍。
從這張圖可以看到天花板有圓弧的設計，是設計師的小巧思。
淺灰色的電視牆不會過於搶眼，同時還能為客廳注入現代的元素。
位在角落的廚房設有玻璃拉門，既可以是獨立的空間也能是開放式。
打開拉門的時候，便能與在其他生活空間的家庭成員或訪客互動。
臥室內也以白色與木質家具為主要元素，配上開放式的衣櫥，盡展無印風的特色。
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