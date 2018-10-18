你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

台北無印風公寓設計　收納機能強

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
無印良品風格打造的居家環境, SECONDstudio SECONDstudio 走廊 & 玄關 實木 White
Loading admin actions …

近年來無印良品不單只是品牌名稱，而已進化成一種居家裝潢的風格。無印風的室內裝潢與北歐風有許多相似之處－大量使用白與米色系，以及木頭材質的家具。若要說無印風與北歐風的差異，無非是前者多了一些日式的精神與概念。這次的專案要介紹來自Second Studio的台北無印風公寓，設計師以中性色系與木製家具表現業主對於家的理想藍圖，而絕佳的收納設計不僅不壓縮空間，反而讓公寓裏頭整齊劃一。喜歡無印風的你，現在就一塊欣賞這間公寓的設計細節！

多功能的設計

無印良品風格打造的居家環境, SECONDstudio SECONDstudio 走廊 & 玄關 木頭 White
SECONDstudio

無印良品風格打造的居家環境

SECONDstudio
SECONDstudio
SECONDstudio

玄關與餐廳的交界處設有木頭的矮櫃，除了可以放置常穿的鞋子與拖鞋，還有穿鞋椅以及隔間的功能，多功能的設計非常符合現代小家庭的需求。

壁甕

無印良品風格打造的居家環境, SECONDstudio SECONDstudio 走廊 & 玄關 實木 White
SECONDstudio

無印良品風格打造的居家環境

SECONDstudio
SECONDstudio
SECONDstudio

玄關處的白色櫃體有類似壁甕的設計，配上深灰色的瓷磚地板後，表現出日式禪風的精神。

絕佳採光

無印良品風格打造的居家環境, SECONDstudio SECONDstudio 客廳 實木 White
SECONDstudio

無印良品風格打造的居家環境

SECONDstudio
SECONDstudio
SECONDstudio

採光絕對是無印風的重點之一，在這間小公寓裏頭也不例外。

家具的選擇

無印良品風格打造的居家環境, SECONDstudio SECONDstudio 客廳 實木 White
SECONDstudio

無印良品風格打造的居家環境

SECONDstudio
SECONDstudio
SECONDstudio

設計師所選擇的家具以米色系與木質調性為主，創造出零壓力的生活氛圍。

天花板的巧思

無印良品風格打造的居家環境, SECONDstudio SECONDstudio 餐廳 實木 White
SECONDstudio

無印良品風格打造的居家環境

SECONDstudio
SECONDstudio
SECONDstudio

從這張圖可以看到天花板有圓弧的設計，是設計師的小巧思。

淺灰色的電視牆

無印良品風格打造的居家環境, SECONDstudio SECONDstudio 客廳 實木 White
SECONDstudio

無印良品風格打造的居家環境

SECONDstudio
SECONDstudio
SECONDstudio

淺灰色的電視牆不會過於搶眼，同時還能為客廳注入現代的元素。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

廚房

無印良品風格打造的居家環境, SECONDstudio SECONDstudio 餐廳 實木 White
SECONDstudio

無印良品風格打造的居家環境

SECONDstudio
SECONDstudio
SECONDstudio

位在角落的廚房設有玻璃拉門，既可以是獨立的空間也能是開放式。

互動

無印良品風格打造的居家環境, SECONDstudio SECONDstudio 置入式廚房 實木 White
SECONDstudio

無印良品風格打造的居家環境

SECONDstudio
SECONDstudio
SECONDstudio

打開拉門的時候，便能與在其他生活空間的家庭成員或訪客互動。

臥室

無印良品風格打造的居家環境, SECONDstudio SECONDstudio 臥室 實木 White 家具,建造,舒适,木头,窗户,室内设计,窗帘,灰色的,地板,夹具
SECONDstudio

無印良品風格打造的居家環境

SECONDstudio
SECONDstudio
SECONDstudio

臥室內也以白色與木質家具為主要元素，配上開放式的衣櫥，盡展無印風的特色。

延伸閱讀：

居家裝潢： 8 張圖教你打造無印良品系的舒壓空間

五股20坪新成屋！小夫妻的日式無印風居所

新北市中和區家具配置達人 輕鬆創造輕美式居家風格
你也喜歡這種風格嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了