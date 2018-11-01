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台北市雙層貨櫃辦公室　380 平方米的繽紛空間

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火紅已久的貨櫃屋聲勢依舊，而其便宜且組裝快速的特性也的確很佔優勢。除了將貨櫃屋作為臨時性的住宅空間使用，也常見到這種類型的店面或是辦公室。這次的專案由昕益有限公司負責，由於業主為年輕且具有前景、領導力的公司，因此選擇以貨櫃屋打造會議室。雙層的貨櫃屋多變卻不失公司該有的穩重個性，而裝潢的細節更讓會議室更為活潑生動。以穩固的鋼骨結構構成的會議室結合木頭與水泥等素材，設計師搭配多種顏色的手法也讓室內看起來非常繽紛亮麗。在室內擺放雙層貨櫃這點子十分創新，也象徵了不斷進步的精神！喜歡與時並進的你，現在就一塊欣賞這間辦公室的設計吧！

特色一：原木家具

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貨櫃屋絕對是工業風的不二代表，然而這種材質難免給人過於剛硬的感覺。為此，昕益的設計團隊特地選用原木家具，為寬敞且通透的室內空間注入溫潤的質感。

特色二：挑高設計

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挑高的工業式天花搭配上大面積的玻璃窗，辦公的區域跳脫傳統沉悶的框架，上班這件事情也變成了一種期待。

特色三：綠色元素

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黑色的貨櫃表現堅毅的個性，配上了綠色的元素後，辦公空間生氣盎然。

特色四：工業風裝飾

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天花板上的工業風裝飾非常前衛，也表現了公司的創新精神。

特色五：桃紅色油漆

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上了桃紅色油漆的貨櫃一改黑色貨櫃的強烈印象，整個辦公空間也更為年輕化。

特色六：幾何圖形

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幾何圖形的牆面為灰色系的會議室帶來繽紛的色彩，也是視覺上的一大震撼。

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