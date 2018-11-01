台北市雙層貨櫃辦公室　380 平方米的繽紛空間

火紅已久的貨櫃屋聲勢依舊，而其便宜且組裝快速的特性也的確很佔優勢。除了將貨櫃屋作為臨時性的住宅空間使用，也常見到這種類型的店面或是辦公室。這次的專案由昕益有限公司負責，由於業主為年輕且具有前景、領導力的公司，因此選擇以貨櫃屋打造會議室。雙層的貨櫃屋多變卻不失公司該有的穩重個性，而裝潢的細節更讓會議室更為活潑生動。以穩固的鋼骨結構構成的會議室結合木頭與水泥等素材，設計師搭配多種顏色的手法也讓室內看起來非常繽紛亮麗。在室內擺放雙層貨櫃這點子十分創新，也象徵了不斷進步的精神！喜歡與時並進的你，現在就一塊欣賞這間辦公室的設計吧！