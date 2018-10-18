廣州水療館室內裝潢 2000平方米的紓壓空間

若說到創造高質感的簡約風格，何侯設計絕對是我們的首選團隊，他們不僅深知色彩、家具的搭配之道，更能恰如其分地拿捏與傳達簡約風的設計概念。之前我們介紹過許多何侯設計的居家設計作品，這次我們則要帶大家移師到中國廣州，參觀由他們所規劃設計的大坪數水療館。

這間2000平方米的水療館位於杭州城北10公里之西溪溼地國家公園裏頭，一間50房精品旅館的地下二層樓內。設計團隊的創作靈感來自於濕地公園的美景，但是整體設計以較為抽象的手法表現。主要的設計概念為創造出一個地下的＂洞穴＂，因此設計師選用了不同完成面質感的石頭妝點四周牆面，利用手工粗鑿面與細鑿面及半透明的拋光玉石面，巧妙地暗示著臉部經過美容後，由粗糙而細緻之轉變。

一起出發欣賞廣州水療館的室內裝潢，感受不同石材的組合搭配之美～