廣州水療館室內裝潢 2000平方米的紓壓空間

若說到創造高質感的簡約風格，何侯設計絕對是我們的首選團隊，他們不僅深知色彩、家具的搭配之道，更能恰如其分地拿捏與傳達簡約風的設計概念。之前我們介紹過許多何侯設計的居家設計作品，這次我們則要帶大家移師到中國廣州，參觀由他們所規劃設計的大坪數水療館。
這間2000平方米的水療館位於杭州城北10公里之西溪溼地國家公園裏頭，一間50房精品旅館的地下二層樓內。設計團隊的創作靈感來自於濕地公園的美景，但是整體設計以較為抽象的手法表現。主要的設計概念為創造出一個地下的＂洞穴＂，因此設計師選用了不同完成面質感的石頭妝點四周牆面，利用手工粗鑿面與細鑿面及半透明的拋光玉石面，巧妙地暗示著臉部經過美容後，由粗糙而細緻之轉變。
一起出發欣賞廣州水療館的室內裝潢，感受不同石材的組合搭配之美～
大面積的石材全牆面襯托出木頭接待櫃檯的溫潤感，兩種截然不同的素材組合對比強烈卻和諧。
極致挑高的室內空間四周以不同的石材妝點，整體畫面雄偉大器，卻又給人踏實的感受。
從這張圖可以看出石頭與石材的不同表面質感，粗糙與光滑的對比象徵著美容前後的樣貌。
等候區以淺色的石材打造而成，搭配木頭的隔間牆與家具，更為溫馨私密。
木頭與灰色的石牆質感對比強烈，而深淺的搭配則創造出層次。
扶搖直上的樓梯沒有做扶手，以兩種石材的牆面作為護欄，營造出一種神秘卻踏實的氛圍。
水療空間與大廳的區域使用相同的素材，然而
游泳池的拋光玉石面與灰色的石牆面訴說兩種質感，而天花板的幾何形體則是令人感到驚喜的小細節。
池畔的休息區以隔間牆提供隱私性，並且選用木頭讓使用者更感舒適。
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