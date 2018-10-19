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台北獨棟房設計　現代日式風

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
住宅(漫步雲間), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 走廊 & 玄關 塑木複合材料 Grey
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想像漫步在雲端是什麼樣的感覺？是否輕飄飄的，毫無拘束而感自由自在？以此為名的住宅，又會蘊含什麼樣的設計元素呢？這次的專案為鼎爵室內裝修所負責裝潢的獨棟宅，採用清水模與多樣石材及木頭的空間如雲朵一樣變化多端，賦予不同空間深與淺的色系，更是讓穿梭其中的人感到驚喜連連。此外，流水的元素以及和室的設計皆為現代風的住宅空間注入日式風情，在這樣的居所內，生活平實卻不乏變化。一塊出發欣賞更多設計細節！

裡外合一

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鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(漫步雲間)

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面向庭院的牆面幾乎整片使用玻璃，讓人有裡外合一的錯覺。少了內外的清楚隔閡，讓外頭的造景成為室內的風景，生活似乎更為自由自在。

流水元素

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流水與步道的設計為住家空間增添生生不息之感，其造型帶有日式的美感，配上了燭光後也帶有浪漫情調。

簡約線條

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黑色的符號配上清水模的牆面，住宅內表現出現代建築的精髓。

日式澡堂

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浴室裡頭設有泡湯池，泡澡的時候被深灰色的石材環繞，心中的雜念與壓力皆一掃而空。

和室設計

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結合現代設計概念的拉門內是和室的空間，在群山環繞下與友泡茶，人生夫復何求！

漫步在雲端

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置身在有大片玻璃牆的和室裏頭，是不是真的有在雲端的錯覺呢？

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陽台

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通往陽台的區塊鋪設木頭甲板，是最為療癒的半戶外空間。

天井設計

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做成格狀的天井提供室內充足的自然光，讓人心情放鬆。

延伸閱讀：

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