台北獨棟房設計　現代日式風

想像漫步在雲端是什麼樣的感覺？是否輕飄飄的，毫無拘束而感自由自在？以此為名的住宅，又會蘊含什麼樣的設計元素呢？這次的專案為鼎爵室內裝修所負責裝潢的獨棟宅，採用清水模與多樣石材及木頭的空間如雲朵一樣變化多端，賦予不同空間深與淺的色系，更是讓穿梭其中的人感到驚喜連連。此外，流水的元素以及和室的設計皆為現代風的住宅空間注入日式風情，在這樣的居所內，生活平實卻不乏變化。一塊出發欣賞更多設計細節！
面向庭院的牆面幾乎整片使用玻璃，讓人有裡外合一的錯覺。少了內外的清楚隔閡，讓外頭的造景成為室內的風景，生活似乎更為自由自在。
流水與步道的設計為住家空間增添生生不息之感，其造型帶有日式的美感，配上了燭光後也帶有浪漫情調。
黑色的符號配上清水模的牆面，住宅內表現出現代建築的精髓。
浴室裡頭設有泡湯池，泡澡的時候被深灰色的石材環繞，心中的雜念與壓力皆一掃而空。
結合現代設計概念的拉門內是和室的空間，在群山環繞下與友泡茶，人生夫復何求！
置身在有大片玻璃牆的和室裏頭，是不是真的有在雲端的錯覺呢？
通往陽台的區塊鋪設木頭甲板，是最為療癒的半戶外空間。
做成格狀的天井提供室內充足的自然光，讓人心情放鬆。
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