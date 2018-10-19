台北獨棟房設計　現代日式風

想像漫步在雲端是什麼樣的感覺？是否輕飄飄的，毫無拘束而感自由自在？以此為名的住宅，又會蘊含什麼樣的設計元素呢？這次的專案為鼎爵室內裝修所負責裝潢的獨棟宅，採用清水模與多樣石材及木頭的空間如雲朵一樣變化多端，賦予不同空間深與淺的色系，更是讓穿梭其中的人感到驚喜連連。此外，流水的元素以及和室的設計皆為現代風的住宅空間注入日式風情，在這樣的居所內，生活平實卻不乏變化。一塊出發欣賞更多設計細節！