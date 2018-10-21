新北市三峽公寓設計　24 坪木質日式風

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木頭材質是打造日式風格的不二元素，在今天要介紹的專案裏頭，你可以看到青易國際設計運用木質元素的絕妙手法。專業的設計團隊為了創造出寧靜的生活氛圍，特地以米色系與灰色搭配木頭家具與牆面，每個生活空間都具有同中求異，展現了現代的日式風情。喜歡這種居家裝潢風格的你，想必能在這間三峽的24坪公寓裏頭，找到多元的設計好點子。現在就出發欣賞吧！
在日式的木頭拉門背後是深灰色的廚房，傳統的框架中暗藏著現代的設計元素，混搭這兩種質感空間更為豐富有深度。
走道鋪設了大理石，高貴優雅，木頭的牆面結合了展示櫃的設計，整體氛圍大器莊重卻帶有溫潤感。
白色的牆面上設置了木頭層架，是現代家庭非常喜歡的設計元素。木頭的長桌展現了自然的質感與紋路，配上現代風的座椅和諧美麗。
大片的玻璃窗提供絕佳採光，照射在淺色牆面上時室內更為明亮有神。
客廳裏頭鋪設了木頭地板，溫暖自然。電視牆採用較深的顏色，配上收納的設計整潔有個性。
沒有擺放家具的房間功能多元，可以視屋主的需求做變化。
被木頭環繞的空間裏頭以雕刻作品作為點綴元素，空間大方且完美呈現日式質感。
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