新北市三峽公寓設計　24 坪木質日式風

木頭材質是打造日式風格的不二元素，在今天要介紹的專案裏頭，你可以看到青易國際設計運用木質元素的絕妙手法。專業的設計團隊為了創造出寧靜的生活氛圍，特地以米色系與灰色搭配木頭家具與牆面，每個生活空間都具有同中求異，展現了現代的日式風情。喜歡這種居家裝潢風格的你，想必能在這間三峽的24坪公寓裏頭，找到多元的設計好點子。現在就出發欣賞吧！