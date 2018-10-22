台北住宅裝潢 美式風的溫暖設計

優雅華麗的古典元素，是否能擺脫繁雜沈重的特性，營造出溫馨舒適的居家氛圍呢？這次的專案主角為位在台北的住家空間，業主委託大楨室內裝修有限公司，以古典家具與家飾品搭配現代風的元素，創造出溫暖的美式風居家空間。大楨的專業設計團隊深知運用混搭的手法呈現柔和、華美、立體的感覺，完工的作品優雅且沈靜，讓屋主能夠被迷人的生活氛圍所環繞。假如你也熱愛古典的元素，並且渴望擁有溫暖的住家空間，這個專案一定能讓你獲得許多實用的好點子！一塊出發欣賞吧！
淺色系作為主色調，配上古典的家具與燈具，再加上從落地窗外注入的自然光，主要的社交場域氣質高雅又顯得從容自在。
以屋主心愛的畫作作為沙發背牆的主要裝飾，客廳多了點藝術性。
水晶吊燈加上壁爐造型的電視牆，空間裡頭嗅到了古典鄉村風的迷人味道。
現代家庭偏好開放式的設計，於是設計師將客廳與餐廳整合在一塊，空間通透性更佳，不同的場域也能更為緊密串聯在一塊。
客廳望向餐廳視線無阻礙，兩個生活區塊的元素同中求異，然後畫面十分和諧平衡。
餐廳內擺放了展現古典風範的餐桌椅，選擇象徵圓滿的圓桌，餐廳區令在此用餐的家族成員更感溫馨舒適。
餐廳裡頭擺放的深色櫃體盡展古典風情，在白色牆面的襯托之下更為搶眼。
走廊雖然為連結各生活場域，但設計師將屋主珍藏的畫作擺放在牆面上，創造出獨特的居家小藝廊。
黑白雙色線板為空間捏塑出獨特的個性，同時也創造出柔和、華美、立體的感覺。
以格狀的玻璃拉門作為書房的隔間門，讓讀書跟工作的區域可以是獨立的，也能與其他場域結合。
書房設有全牆面的收納櫃，其結合展示的功能，讓屋主所有美麗的收藏品都能妝點空間，展示出眾的品味與獨特的個性。
參觀位在台北的迷人住家空間，你是否也深陷在這獨特的設計中呢？想要請設計師為你裝潢居家空間的話，記得點圖右下方的“要求報價”，直接聯絡設計師喔！
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