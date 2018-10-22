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台北住宅裝潢 美式風的溫暖設計

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優雅華麗的古典元素，是否能擺脫繁雜沈重的特性，營造出溫馨舒適的居家氛圍呢？這次的專案主角為位在台北的住家空間，業主委託大楨室內裝修有限公司，以古典家具與家飾品搭配現代風的元素，創造出溫暖的美式風居家空間。大楨的專業設計團隊深知運用混搭的手法呈現柔和、華美、立體的感覺，完工的作品優雅且沈靜，讓屋主能夠被迷人的生活氛圍所環繞。假如你也熱愛古典的元素，並且渴望擁有溫暖的住家空間，這個專案一定能讓你獲得許多實用的好點子！一塊出發欣賞吧！

客廳的迷人氛圍

經典家具 G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司 客廳
G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司

經典家具

G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司
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淺色系作為主色調，配上古典的家具與燈具，再加上從落地窗外注入的自然光，主要的社交場域氣質高雅又顯得從容自在。

畫作點綴

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台北, 美式居家住宅案

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以屋主心愛的畫作作為沙發背牆的主要裝飾，客廳多了點藝術性。

古典鄉村氣息

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水晶吊燈加上壁爐造型的電視牆，空間裡頭嗅到了古典鄉村風的迷人味道。

開放式的空間設計

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現代家庭偏好開放式的設計，於是設計師將客廳與餐廳整合在一塊，空間通透性更佳，不同的場域也能更為緊密串聯在一塊。

客廳望向餐廳

利用線板創造層次感豐富的空間 G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司 餐廳 White
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利用線板創造層次感豐富的空間

G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司
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客廳望向餐廳視線無阻礙，兩個生活區塊的元素同中求異，然後畫面十分和諧平衡。

餐廳的設計細節

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餐廳內擺放了展現古典風範的餐桌椅，選擇象徵圓滿的圓桌，餐廳區令在此用餐的家族成員更感溫馨舒適。

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深色櫃體

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餐廳裡頭擺放的深色櫃體盡展古典風情，在白色牆面的襯托之下更為搶眼。

走廊設計

獨特雙色線板 G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司 經典風格的走廊，走廊和樓梯 White
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獨特雙色線板

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走廊雖然為連結各生活場域，但設計師將屋主珍藏的畫作擺放在牆面上，創造出獨特的居家小藝廊。

黑白線板

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黑白雙色線板為空間捏塑出獨特的個性，同時也創造出柔和、華美、立體的感覺。

書房

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以格狀的玻璃拉門作為書房的隔間門，讓讀書跟工作的區域可以是獨立的，也能與其他場域結合。

書房的櫃體

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書房設有全牆面的收納櫃，其結合展示的功能，讓屋主所有美麗的收藏品都能妝點空間，展示出眾的品味與獨特的個性。

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