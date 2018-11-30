冬日暖暖不冷冽！7 個讓室內空間更有特色的壁爐設計

壁爐是寒帶國家傳統房屋內常見的設備，在此燒著柴火，冬日的室內空間溫馨不冷冽。台灣身處亞熱帶地區，不管是舊時或是現在壁爐皆並非太常見，然而現代的室內設計師會利用這樣的元素妝點空間，為生活帶來不一樣的情調，讓屋內的表情更為生動多變。接下來我們集結了 7 款為室內增溫或是增色的壁爐設計，不管是電子壁爐、裝飾性壁爐或是壁爐造型的電視櫃，皆是住家內最讓訪客感到大為驚豔的元素。一塊出發欣賞吧!