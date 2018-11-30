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冬日暖暖不冷冽！7 個讓室內空間更有特色的壁爐設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 臥室
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壁爐是寒帶國家傳統房屋內常見的設備，在此燒著柴火，冬日的室內空間溫馨不冷冽。台灣身處亞熱帶地區，不管是舊時或是現在壁爐皆並非太常見，然而現代的室內設計師會利用這樣的元素妝點空間，為生活帶來不一樣的情調，讓屋內的表情更為生動多變。接下來我們集結了 7 款為室內增溫或是增色的壁爐設計，不管是電子壁爐、裝飾性壁爐或是壁爐造型的電視櫃，皆是住家內最讓訪客感到大為驚豔的元素。一塊出發欣賞吧!

1. 古典風壁爐電視櫃

限版堆積的壁爐式電視牆面捨棄奢華的石材表面營造溫馨氛圍 弘悅國際室內裝修有限公司 客廳 木頭 White
弘悅國際室內裝修有限公司

限版堆積的壁爐式電視牆面捨棄奢華的石材表面營造溫馨氛圍

弘悅國際室內裝修有限公司
弘悅國際室內裝修有限公司
弘悅國際室內裝修有限公司

第一款壁爐設計其實只是做為裝飾用的電視櫃，設計師捨棄了石材，以線板裝飾白色表面，簡單的空間裏頭多了古典的元素，卻又沒有傳統壁爐給人的壓迫感。

2. 磚頭堆疊而成的壁爐電視櫃

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第二款也是作為電視櫃使用，然而設計師選擇以磚頭堆砌，加上木頭做為隔板，壁爐的電視櫃散發著濃濃的鄉村氣息，同時也提供展示的陳列空間。

3. 電子壁爐

崁入式電壁爐 果仁室內裝修設計有限公司 客廳 壁爐
果仁室內裝修設計有限公司

崁入式電壁爐

果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司

在這間半山腰的獨棟別墅裡頭，設計師特地在客廳裏頭設置嵌入式的電子壁爐，為濕冷的居家空間升溫，搭配了石材的設計更是令人感到踏實溫暖。

4. 電暖壁爐系統

homify 客廳
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有粗曠紋理的文化石構成作為視覺主焦點的電視牆，電視的正下方則設置電暖壁爐系統，成功地為客廳注入了國外的氛圍，同時也讓每個角落都溫暖不冷冽。

5. 石材壁爐電視櫃

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

白色巧克力 white chocolate

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

以美麗的大理石作為壁爐電視櫃的外框，搭配白色的電視矮櫃，這款設計顯得高雅又大方，打破一般人對於壁爐的質樸觀感。

6. 超有特色的水泥壁爐

水泥灌注_兼具壁爐與收納功能的"內牆" 本晴設計 客廳 水泥 Grey
本晴設計

水泥灌注_兼具壁爐與收納功能的內牆

本晴設計
本晴設計
本晴設計

圖中的壁爐設計絕對超越你原有的想像! 設計師在水泥外牆上鏤刻出大大小小的洞，做出壁爐以及收納的機能。這樣的設計除了有實質上的作用，視覺上也非常有幾何的趣味性。

7. 餐廳內的壁爐

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存果空間設計有限公司

餐廳

存果空間設計有限公司
存果空間設計有限公司
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眼前的木質餐廳裏頭安置了業主作為期盼的壁爐設計，視覺上看來十分美觀，同時也象徵著用餐時刻的溫馨意涵。

讓人感到幸福滿滿的壁爐設計，是不是讓居家空間更有情調呢?

延伸閱讀: 輕盈的鄉村風質感　客廳必備的文化石裝飾牆


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