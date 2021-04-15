11 款有亮面瓷磚牆的廚房設計

在裝潢的時候我們常常會遇到各種各樣的問題，包括材料的選擇、設計風格的打造等等。另外，每個不同的家居空間也是不一樣的，廚房就是一個很好的例子，我們首先需要規劃和合理利用有限的空間，然後用心搭配各種裝潢素材，包括收納櫃、牆面、家用電器等等。今天這個點子簿的重點介紹對象就是廚房磁磚的設計搭配。耐用、色彩與大小皆變化多的瓷磚是廚房與浴室常見的材質，亮面的磁磚能夠點亮空間，帶出鮮活的樣貌，霧面的磁磚則比較能營造出沈穩或是質樸的個性。亮面與霧面的磁磚各有特色，你可以視所設定的設計主旨決定使用霧面或亮面的磁磚。在接下來的範例中，你將看到我們所集結的 11 種以亮面磁磚打造而成的廚房空間，你可以看到不同大小與顏色的亮面瓷磚的組合搭配，以及將這種素材鋪設在牆面上能如何改變廚房的氛圍。現在就一塊欣賞這些美麗的設計實例！當然，如果你還有更多問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～