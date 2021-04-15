11 款有亮面瓷磚牆的廚房設計

在裝潢的時候我們常常會遇到各種各樣的問題，包括材料的選擇、設計風格的打造等等。另外，每個不同的家居空間也是不一樣的，廚房就是一個很好的例子，我們首先需要規劃和合理利用有限的空間，然後用心搭配各種裝潢素材，包括收納櫃、牆面、家用電器等等。今天這個點子簿的重點介紹對象就是廚房磁磚的設計搭配。耐用、色彩與大小皆變化多的瓷磚是廚房與浴室常見的材質，亮面的磁磚能夠點亮空間，帶出鮮活的樣貌，霧面的磁磚則比較能營造出沈穩或是質樸的個性。亮面與霧面的磁磚各有特色，你可以視所設定的設計主旨決定使用霧面或亮面的磁磚。在接下來的範例中，你將看到我們所集結的 11 種以亮面磁磚打造而成的廚房空間，你可以看到不同大小與顏色的亮面瓷磚的組合搭配，以及將這種素材鋪設在牆面上能如何改變廚房的氛圍。現在就一塊欣賞這些美麗的設計實例！當然，如果你還有更多問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～
先讓我們往廚櫃的方向看去，霧面的淺灰櫃門加上亮面的白色檯面，完全就是現代簡約風的最佳示範。抬頭往左邊牆面看，設計師鋪設了黃色亮面磁磚，為空間立刻注入了年輕活潑的氣息，烹飪區更有居者的獨特個性。
多種的顏色運用在這鄉村風的廚房裡頭，局部的牆面鋪設了天藍色的亮面磁磚，在白色牆壁的烘托下更為搶眼，同時也呈現了地中海的藍白風情。
以白與灰編織而成的現代風廚房氣質高雅，為了維持主題的一致性，但又想要讓空間多點層次，設計師特地鋪設在牆面鋪設了黑白磁磚，營造出有如星空般的視覺效果。
若你心儀白與灰所編織出的冷冽時尚個性，不想要添加跳色的顏色的話，那麼亮色系的灰色磁磚會是不錯的選擇。雖然說顏色一致性強，然而因為磁磚的亮面特性，廚房多了些豐富性。
深色搭配淺色的廚房顏色對比強烈，牆面則以這兩色系的磁磚做出造型，點綴牆面的空間。
亮面的白色磁磚是經典的選擇，然而也最能成功地為空間帶來別緻感，搭配上木頭層板素材更是營造北歐風的絕配！
以白色系為主色調的廚房整潔乾淨，加上深色系的亮面廚房瓷磚配色後，多了穩重的個性。
鄉村風的白色廚房高雅可愛，加上淺墨綠色的亮面瓷磚後，多了點獨特的個性。
白色的廚房搭配黑色的線條做出造型，再加上圖樣的亮面磁磚牆，成為了精彩的視覺饗宴。
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