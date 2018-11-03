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新北市新店景觀庭院設計，30 坪的童話世界

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家中有新生兒是多麼幸福的一件事情，而在有了小孩之後，家長們通常會希望能給他們完善的居住環境，因此居家規劃設計也會朝這個方向著手。除了室內的空間外，戶外的場域對於孩子的成長過程更是格外重要，特別是對於居住在城市中的家庭來說，若是能從小便培養孩子們對於大自然的認識與熟悉度，那麼相信下一代的心靈成長也更自由自在。

這次我們要介紹的景觀庭院位在台北新店區，業主希望剛出生的孩子未來能在家中接觸到大自然，於城市中的小森林裡頭盡情自由玩耍。為此受到委托的景觀造景專家大地工房特地在佔地約30坪的庭院中，打造出一座像是童話故事般的小型森林，而庭院內兼具休閒與避暑功能，讓業主一家在庭院就能呼吸到芬多精！

跟著 homify 的腳步，一塊前往欣賞這 30 坪的童話世界，感受庭院造景的無窮魅力吧！

石頭步道

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大地工房景觀公司

石頭步道

大地工房景觀公司
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想要創造出童話故事般的情境，那麼蜿蜒的石頭步道絕對是必備元素！設計師在草坪上設置多個圓形石頭，藉此打造出一條圓弧壯的步道，配上露臺的弧形更為可愛。

庭院搭配藤式家具

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庭院搭配藤式家具

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為了利用家具增添庭院中的森林氣息，專家特地在裡頭放置了籐製座椅，其色調與質感皆為休憩區注入了自然風情。

庭園遮陽棚

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庭園遮陽棚

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除了讓孩子們在庭院玩耍外，另外一個功能便是打造出讓業主一家能遮陽休息的戶外空間，於是休憩區的棚架上設置了淺色的遮陽棚，除了浪漫美觀外，也能帶來遮蔭的效果。

露天洗滌台

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露天洗滌台

大地工房景觀公司
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好動的孩子們很容易就玩得全身是沙，直接進到屋子裡頭勢必讓清理的人感到頭痛。大地工房的專家們特地在戶外設置了露天洗滌台，而以石磚搭起的洗滌台也特別有南歐的情調。

磚塊造型的步道

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磚塊造型的步道

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大地工房利用磚塊打造出方便一家人走動的步道，牆面也用磚塊堆砌出來，搭上風鈴花造型的夜燈，走在庭院中宛若誤闖進了童話世界。

庭院步道細節

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磚頭步道

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專家們利用交錯的拼貼方式，讓步道更加活潑多變，而這樣的設計也為庭院注入了異國的情調，在家也有了出國的錯覺呢！

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庭院施工中的圖片

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大自然森林景觀 – 童話出森林

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大自然森林景觀 – 童話出森林

大地工房景觀公司
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庭院從無到有，展現了景觀造景的魅力。完工後不僅是孩子們能開心地在自然中跑跳，業主一家人也多了與大自然接觸的樂活空間，生活更為美好生動！

延伸閱讀：八里園藝師的美麗作品：頂樓露臺造景

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