新北市新店景觀庭院設計，30 坪的童話世界

家中有新生兒是多麼幸福的一件事情，而在有了小孩之後，家長們通常會希望能給他們完善的居住環境，因此居家規劃設計也會朝這個方向著手。除了室內的空間外，戶外的場域對於孩子的成長過程更是格外重要，特別是對於居住在城市中的家庭來說，若是能從小便培養孩子們對於大自然的認識與熟悉度，那麼相信下一代的心靈成長也更自由自在。
這次我們要介紹的景觀庭院位在台北新店區，業主希望剛出生的孩子未來能在家中接觸到大自然，於城市中的小森林裡頭盡情自由玩耍。為此受到委托的景觀造景專家大地工房特地在佔地約30坪的庭院中，打造出一座像是童話故事般的小型森林，而庭院內兼具休閒與避暑功能，讓業主一家在庭院就能呼吸到芬多精！
跟著 homify 的腳步，一塊前往欣賞這 30 坪的童話世界，感受庭院造景的無窮魅力吧！
想要創造出童話故事般的情境，那麼蜿蜒的石頭步道絕對是必備元素！設計師在草坪上設置多個圓形石頭，藉此打造出一條圓弧壯的步道，配上露臺的弧形更為可愛。
除了讓孩子們在庭院玩耍外，另外一個功能便是打造出讓業主一家能遮陽休息的戶外空間，於是休憩區的棚架上設置了淺色的遮陽棚，除了浪漫美觀外，也能帶來遮蔭的效果。
好動的孩子們很容易就玩得全身是沙，直接進到屋子裡頭勢必讓清理的人感到頭痛。大地工房的專家們特地在戶外設置了露天洗滌台，而以石磚搭起的洗滌台也特別有南歐的情調。
庭院從無到有，展現了景觀造景的魅力。完工後不僅是孩子們能開心地在自然中跑跳，業主一家人也多了與大自然接觸的樂活空間，生活更為美好生動！
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