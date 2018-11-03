新北市新店景觀庭院設計，30 坪的童話世界

家中有新生兒是多麼幸福的一件事情，而在有了小孩之後，家長們通常會希望能給他們完善的居住環境，因此居家規劃設計也會朝這個方向著手。除了室內的空間外，戶外的場域對於孩子的成長過程更是格外重要，特別是對於居住在城市中的家庭來說，若是能從小便培養孩子們對於大自然的認識與熟悉度，那麼相信下一代的心靈成長也更自由自在。

這次我們要介紹的景觀庭院位在台北新店區，業主希望剛出生的孩子未來能在家中接觸到大自然，於城市中的小森林裡頭盡情自由玩耍。為此受到委托的景觀造景專家大地工房特地在佔地約30坪的庭院中，打造出一座像是童話故事般的小型森林，而庭院內兼具休閒與避暑功能，讓業主一家在庭院就能呼吸到芬多精！

跟著 homify 的腳步，一塊前往欣賞這 30 坪的童話世界，感受庭院造景的無窮魅力吧！