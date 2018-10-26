台南市安平區別墅建案，69 平方米的四層樓住宅 (含平面圖與3D圖)

你是否對於擁有一間獨棟別墅懷有憧憬呢? 在購買了別墅之後，你又會如何裝潢室內空間呢?這次我們要介紹的專案將帶大家前進台南安平區，欣賞由好事達建設所推出的美麗別墅建案。69 平方米的四層樓住宅為了要展現業主具有開放而熱情的個性，好事達的團隊特別運用多種鮮豔的黃色線條妝點房屋外觀，而室內的配色組合同時也顯現了獨具特色的個人魅力。此外，四層樓每一層皆有不同的機能，公共領域滿足全家人的需求，而私領域也提供充足的收納與機能。接下來就一塊深入探索更多設計細節吧!
此建案為中庭式的別墅，備有管理室及獨立門禁，對於注重安全性的家庭來說格外重要。
別墅的外牆以淺灰色作為主色系，一樓與頂樓的陽光室則以黃色線條作點綴，簡約現代風的外貌多了些鮮活的氣息。
餐廚區內特用雷明盾(LAMINTON)的防侵入玻璃，營造出明亮又開放的感覺，同時安全性也很強。廚房的牆面選用綠色，搭配黃色的窗框，鮮明的顏色讓空間更為豐富有層次。
最後我們來到別墅的屋頂陽光屋，此半戶外空間的黃綠配色組合呼應一樓餐廚區的用色，再次展現活潑的個性。屋主可以視其需求利用此空間，不管是作為曬衣區或是屋頂花園都很不錯呢!
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