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台南市安平區別墅建案，69 平方米的四層樓住宅 (含平面圖與3D圖)

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色彩極致的生活美感, houseda houseda 臥室 合板 Wood effect
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你是否對於擁有一間獨棟別墅懷有憧憬呢? 在購買了別墅之後，你又會如何裝潢室內空間呢?這次我們要介紹的專案將帶大家前進台南安平區，欣賞由好事達建設所推出的美麗別墅建案。69 平方米的四層樓住宅為了要展現業主具有開放而熱情的個性，好事達的團隊特別運用多種鮮豔的黃色線條妝點房屋外觀，而室內的配色組合同時也顯現了獨具特色的個人魅力。此外，四層樓每一層皆有不同的機能，公共領域滿足全家人的需求，而私領域也提供充足的收納與機能。接下來就一塊深入探索更多設計細節吧!

別墅外觀

建築外觀 houseda 牆面 磁磚
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建築外觀

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此建案為中庭式的別墅，備有管理室及獨立門禁，對於注重安全性的家庭來說格外重要。

別墅的外牆以淺灰色作為主色系，一樓與頂樓的陽光室則以黃色線條作點綴，簡約現代風的外貌多了些鮮活的氣息。

一樓地面平面圖

1層平面配置圖 houseda
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1層平面配置圖

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一樓原本的空間的廚房與餐廳無法滿足常約三五好友來家聚會的屋主，因此好事達的團隊特地將一樓的後方增建陽光屋，讓屋主與好友能在此聚會。

一樓天花板平面圖

1層天花板平面圖 houseda
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1層天花板平面圖

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3D 示意圖

規畫時的3D示意圖 houseda
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規畫時的3D示意圖

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3D示意圖的好處是讓完工後的樣貌更為具象化，屋主與設計師在這階段還可以討論作調整。

客廳設計

客廳沙發背牆 houseda 客廳 合板 Black
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客廳沙發背牆

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空廳使用仿石材的美耐板，營造出大器的風範，同時還可以隱藏廁所入口門片的缺點。

​客廳展示櫃 3D 示意圖

規畫時的3D示意圖 houseda
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規畫時的3D示意圖

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實際狀態

客廳 houseda 客廳 MDF Yellow
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客廳

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屋主的收藏品與出國購買的紀念品眾多，所以設計團隊在規畫時多設收納展示櫃。

規畫時的3D示意圖 houseda
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規畫時的3D示意圖

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餐廚區

增建陽光屋作為餐廳 houseda 餐廳 玻璃 Green 橱柜,家具,财产,台面,架子,轻敲,木头,室内设计,地板,搁架
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增建陽光屋作為餐廳

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餐廚區內特用雷明盾(LAMINTON)的防侵入玻璃，營造出明亮又開放的感覺，同時安全性也很強。廚房的牆面選用綠色，搭配黃色的窗框，鮮明的顏色讓空間更為豐富有層次。

中島3D示意圖

規畫時的3D示意圖 houseda
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規畫時的3D示意圖

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中島與L型廚房

廚房 houseda 廚房 合板 Black
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廚房

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藍色的中島還身兼酒櫃，機能多元。旁邊設有黑白相搭的L型廚房，造型十分搶眼且展現屋主的時尚品味。

車庫鞋櫃 3D 示意圖

規畫時的3D示意圖 houseda
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規畫時的3D示意圖

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實際的樣貌

車庫鞋櫃 houseda 車庫/遮陽棚 合板 Wood effect 财产,建造,橱柜,室内设计,植物,木头,建筑学,阴影,地板,墙
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車庫鞋櫃

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實際的鵝黃色車庫鞋櫃給人好親近的感覺，在灰色牆面的襯托下更為可親，同時也帶給屋主生活的便利性。

二樓地面平面圖

2層平面圖 houseda
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2層平面圖

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二樓天花板平面圖

2層天花板平面圖 houseda
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2層天花板平面圖

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走道

走廊天花板天井 houseda 隨意取材風玄關、階梯與走廊 玻璃 Black
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走廊天花板天井

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樓梯轉往房間的入口處改為鋁框玻璃拉門，並且搭配屋主喜愛的圖片，展現有別於公領域的面容。

主臥室

2F起居室 houseda 臥室 合板 Wood effect
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2F起居室

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為了提升主臥室的機能性，設計團隊在房間的一隅規劃出電視櫃及收納櫃。

機能多元

起居室 houseda 臥室 木頭 Wood effect
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起居室

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格柵式的門片可吊掛平外出的衣服，美觀之餘也非常實用。

三面採光

2F更衣室往書房看去 houseda 書房/辦公室 木頭 Wood effect
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2F更衣室往書房看去

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此建物三面採光，因此大多數的房間都享有足夠的自然光，讓外頭的綠意能映入居者的眼簾。而由於景觀優美，所有櫃體多為矮櫃以保持多窗採光。

動線規劃

2F更衣室 houseda 更衣室 刨花板 Wood effect
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2F更衣室

houseda
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向右是女主人的更衣室，向左是男主人的書房，中間則是為準備衣物穿搭時的配置區，這樣的格局規劃對於男女主人來說是非常理想的動線。

梳妝台

2F更衣室 houseda 更衣室 合板 White
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2F更衣室

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梳妝台的正面明鏡採用推拉式，在平常不用化妝時可藏在櫃後，維持原有窗戶的功用及通透。

三樓地面平面圖

4層平面圖 houseda
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4層平面圖

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三樓天花板平面圖

3層天花板平面圖 houseda
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3層天花板平面圖

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三樓女孩房

3F女孩房衣櫃 houseda 臥室 合板 Wood effect
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3F女孩房衣櫃

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三樓的女孩防設有架高木地板床及推拉門衣櫃，而白與木頭色則為主要配色組合，給人清爽放鬆的感覺。

三樓書房

3F書房 houseda 書房/辦公室 合板 Orange
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3F書房

houseda
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書房同樣也善加利用開窗的優勢，書桌的高度不阻礙視線，而牆面的層板也非常可愛生動。

四樓地面平面圖

3層平面圖 houseda
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3層平面圖

houseda
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四樓天花板平面圖

4層天花板平面圖 houseda
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4層天花板平面圖

houseda
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四樓書房

4F書房 houseda 書房/辦公室 合板 Green
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4F書房

houseda
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四樓書房則規劃了全牆面的書櫃，盡可能地滿足屋主及孩子們藏書的需求。

屋頂陽光屋

屋頂陽光屋 houseda 屋頂 水泥 Green
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屋頂陽光屋

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最後我們來到別墅的屋頂陽光屋，此半戶外空間的黃綠配色組合呼應一樓餐廚區的用色，再次展現活潑的個性。屋主可以視其需求利用此空間，不管是作為曬衣區或是屋頂花園都很不錯呢!

想找更多裝潢別墅室內空間的點子，你可以看: 雲林的現代風透天別墅：以黑白灰為主的簡約時尚居所

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