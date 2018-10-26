台南市安平區別墅建案，69 平方米的四層樓住宅 (含平面圖與3D圖)

你是否對於擁有一間獨棟別墅懷有憧憬呢? 在購買了別墅之後，你又會如何裝潢室內空間呢?這次我們要介紹的專案將帶大家前進台南安平區，欣賞由好事達建設所推出的美麗別墅建案。69 平方米的四層樓住宅為了要展現業主具有開放而熱情的個性，好事達的團隊特別運用多種鮮豔的黃色線條妝點房屋外觀，而室內的配色組合同時也顯現了獨具特色的個人魅力。此外，四層樓每一層皆有不同的機能，公共領域滿足全家人的需求，而私領域也提供充足的收納與機能。接下來就一塊深入探索更多設計細節吧!