高雄市苓雅區新成屋，現代古典風室內裝潢

可以為居家空間注入優雅氣質與大器風範的古典風深受大眾歡迎，然而傳統的古典風細節繁複，若搭配不得宜的話很容易給人壓迫感。如果要呈現古典風的精髓卻又不讓人感到沈重的話，混搭現代風的元素便能達到這樣的目的。

這次的專案將帶大家來到高雄市，參觀由驀翊設計細心設計規劃的新成屋室內裝潢。驀翊設計的設計團隊將古典線板的線條以現代風格的手法運用在櫃體的造型設計上，成功塑造出無壓感的生活空間。設計師也依照每位家族成員的喜好與需求，設計出各具特色的房間。現在就出發欣賞這間現代古典風的新成屋！