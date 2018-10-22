高雄市苓雅區新成屋，現代古典風室內裝潢

可以為居家空間注入優雅氣質與大器風範的古典風深受大眾歡迎，然而傳統的古典風細節繁複，若搭配不得宜的話很容易給人壓迫感。如果要呈現古典風的精髓卻又不讓人感到沈重的話，混搭現代風的元素便能達到這樣的目的。
這次的專案將帶大家來到高雄市，參觀由驀翊設計細心設計規劃的新成屋室內裝潢。驀翊設計的設計團隊將古典線板的線條以現代風格的手法運用在櫃體的造型設計上，成功塑造出無壓感的生活空間。設計師也依照每位家族成員的喜好與需求，設計出各具特色的房間。現在就出發欣賞這間現代古典風的新成屋！
玄關區以墨綠色櫃體搭配精緻的燈具與茶几，展現現代風的美麗質感。懸空的櫃體下可擺放拖鞋，並且能方便掃地機器人在此進行清掃工作。
白色的收納櫃體儲物機能強大，並且成為客廳電視牆的一部分，視覺上給人清新無壓之感。
玄關區的牆面結合通往房間的隱藏門，墨綠色的牆身與電視牆形成強烈的色系對比，並且為空間注入現代時尚感。
淺色系的客廳運用直線線板，打造出隱藏櫃的和門片的造型線條，雖然面積不大但是卻十分通透明亮！
客廳隱藏門打開後的走廊左側，是一整排的收納櫃，接連電視牆的造型轉折進走廊，讓櫃體本身成為造型的一部分。
客廳窗邊設有具有儲物機能的寬敞臥榻，臥榻則以玻璃拉門連結書房區，視覺上有空間放大的效果。
從這張圖可看到書房裡頭擺放了白色的玻璃收納櫃體，提供屋主儲物與展示收藏品的空間。
女孩房間空間比較小，所以設計師直接把床頭櫃、書桌和衣櫃做結合，並且取消櫃體間的區域劃分，讓空間因為櫃體的連結而有延伸放大的感覺。
不同機能的設計作延伸，小空間內沒有壓迫感。
設計師特地以女兒喜歡的白色妝點臥室，並且利用現代風的元素呈現女孩的個性與品味。
藍色房間是男孩房，設計師因應兒子的喜好將之打造成帶古典英式風情的房間，空間裡頭洋溢著濃濃的英倫紳士風，非常獨特有個性。
全牆面的衣櫃還結合開放式的層板，雙色線板的設計展現古典風的樣貌。
粉色房間是主臥，主臥內帶一間更衣室，
主臥室以粉色為主色系，並且帶有一間更衣室。
床的正前方設有白色電視櫃，即使屋主決定不在此擺放電視，也能成為擺放私藏畫作或花瓶的展示空間。
設計師在與女主人溝通後，決定以她的喜好打造出白色夢幻的古典更衣室。白色的櫥櫃呈現古典風的優雅質感，也非常適合小空間。
衣櫥採用玻璃的門，裡頭的衣物清晰可見外也不容易生灰塵，非常實用！
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