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打造典雅中國風：7大不可不知的設計重點

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中國風給人的印象總是高貴不凡，特別是客廳的佈局通常都是極有氣派，形象十分強烈而獨特。那麼在你的印象裡，最讓你印象深刻的中國風元素是什麼呢？或許是深色的色調，包括暗紅色、深棕色等，特別是木材質的傢俱，很多都是這類深色的色調；或者是雕花，雕花也是非常傳統又有代表性的中式裝飾手法之一；當然也可能是中式茶室、屏風等等。如果你剛好喜歡傳統又美麗的中式風格的話，你絕對不能錯過今天這一本點子簿喔！以下是homify為大家搜集到7大中國風設計重點，現在就讓我們來一起看看吧！另外，如果你有更多問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～

1. 整體色調

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中國風室內設計強調的是氣勢，因此首要的條件就是空間要夠大，才能夠容納許多的大型傢俱與裝飾品。另外，由於中國風設計的用色很深，房子的空間感會縮小，因此這一類風格比較適合坪數比較大的房子或者開放式的空間。

中國文化裡常強調沉穩低調，我們可以從設計的主要色調這一點看得到。就如剛剛所講到的，中國風室內設計的用色會比其他的風格深，通常以暗紅、深木色與棕色為主。

一般而言，設計師會以深色木頭來鋪設天花板、地板或者牆面，並以顏色相對應的木質傢俱來作搭配，例如由暗紅色的酸枝木或棕色的榆木製成的中式傢俱

2. 大理石牆面

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木材一般都是中國風最常用到的裝飾面料，然而隨著石材愈來愈受歡，愈來愈多的人也喜歡把高級石材融入室內裝潢當中。

中國風講求氣派，並常常呈現出一種典雅的感覺。而大理石的紋理優雅獨特，給人的印象同樣都是高貴有氣派，因此非常適合用來作室內佈置。

大理石很適合用來妝點客廳的主牆（電視牆），就例如圖中的設計範例一樣。不過要留意的是，由於大理石本身的紋理很複雜，這個時候我們所選擇的傢俱或者裝飾品都應該從簡，以免空間看起來有太多重點，使人眼花繚亂。

3. 茶室

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沈志忠聯合設計

Tea house

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台灣本地的設計師打造出這一個美麗的品茶空間，是因為屋主喜歡於閒暇之餘，邀請朋友啜飲茶道。事實上，中國文化跟茶道兩者一直以來都是密不可分，因此我們也應該把茶融入我們的東方室內設計當中。

要打造出一個對味的中國風家居，一個充滿禪風的品茶空間絕對是少不了。在這個空間裡我們可以看到許多屋主收集的東方茶甕與器皿，這些都是營造東方氣質氛圍的必備物品。

4. 雕花

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北京大尺概念/柏品設計(台北)

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中式風格裡還有另一個很常見的裝飾手法——雕花。傳統中式風格的裝修設計都會有木雕門窗以及雕花家具，這是一種低調又有美感的裝飾手法，特別適合用來妝點家裡的牆面。

圖中的中國風客廳同樣是由台灣的設計師打造而成，沙發背後有一面白色的繃布牆，表面還有立體的花朵點綴，巧妙地把東方雕花元素帶進室內設計之中。

其實除了牆面以外，我們還可以從傢俱或者隔屏方面入手，把傳統的雕花設計融入其中。

5. 屏風

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大不列顛空間感室內裝修設計

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屏風或是隔屏在古時候就已經出現，那是由於古時候的房子不像現代的鋼筋水泥房子那麼堅固，所以古人就開始製造屏風這種家具，並將它方在於床後或者床的兩邊，以達到擋風的效果。

在現代室內設計的角度來說，屏風多用來作為空間間隔或者是單純裝飾之用。如果你喜歡東方設計的話，一些擁有中式圖樣或者是中文字形的屏風絕對是個好選擇。像是在這一條通往餐廳的路上，我們可以看到一個的象徵福氣滿滿的五福捧壽隔屏，簡潔俐落之餘又富有東方美感

6. 木質傢俱

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設計師所說，中式禪風設計的重要元素就是「自然的材質和簡單的線條」，所以設計上也應「盡量採用俐落的線條與天然的素材，在材質上盡量採用自然的木料、風化木皮。」

自古以來，木材一直都是建房或者製造家具的原材料。這一點除了跟地方資源有關係之外，還是因為中國文化裡所強調的「天人合一」這個概念的關係。古人認為，宇宙自然是大天地，人則是一個小天地。人和自然在本質上是相通的，因此一切應該順乎自然規律，以達到人與自然和諧。由這一點我們可以看見，從古時候開始人們就喜歡跟大自然親近，並把自然融入日常生活環境之中，因此我們不難發現，中國風建築、中式裝潢所使用的傢俱一貫都是天然的木材。

7. 裝飾品

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除了空間設計的整體主色、牆面設計與傢俱等等元素以外，我們也可以利用裝飾品來營造出更強烈的東方美感。

剛剛提到了木材是打造中國風設計的主要材質，因此我們可以用一些形態更自然的原木裝飾品來妝點家居。圖中這一個住宅名為「原木宅」，這全因為業主本身很喜歡原木的溫潤且豐沛芬多精的木頭香氣。打從一開始房子就是走原木風格路線，而且還展示了許多屋主收集的檜木原木裝飾品。

除了原木裝飾品外，玉石、蘭花或者是紙扇等等也是一些極具東方味道的裝飾品。有了這些物品的點綴，整個中國風裝潢看起來就會更完整。

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