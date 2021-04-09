打造典雅中國風：7大不可不知的設計重點

中國風室內設計強調的是氣勢，因此首要的條件就是空間要夠大，才能夠容納許多的大型傢俱與裝飾品。另外，由於中國風設計的用色很深，房子的空間感會縮小，因此這一類風格比較適合坪數比較大的房子或者開放式的空間。

中國文化裡常強調沉穩低調，我們可以從設計的主要色調這一點看得到。就如剛剛所講到的，中國風室內設計的用色會比其他的風格深，通常以暗紅、深木色與棕色為主。

一般而言，設計師會以深色木頭來鋪設天花板、地板或者牆面，並以顏色相對應的木質傢俱來作搭配，例如由暗紅色的酸枝木或棕色的榆木製成的中式傢俱