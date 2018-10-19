高層住宅值得買嗎？高樓層的優劣大剖析

低樓層住宅比較靠近馬路或行人道，因此最容易日常噪音影響。而當你住在高樓層的時候，噪音對你影響比較少，這是因為噪音所帶來的震動會減弱。

然而，如果你的大樓附近沒有太多的建築物，那麼高樓層接收雜訊的範圍會變得很廣，意思就是說遠距離的交通雜訊都可以傳送到高層。

總括來說，高樓層住宅會比較不容易受近距離的噪音影響。可是當大樓附近沒有其他遮擋的時候，遠距離的噪音也是有可能會影響住戶。