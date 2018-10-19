高層住宅值得買嗎？高樓層的優劣大剖析

當你要選擇買房或者租公寓的時候，相信樓層的高低是其中一個重要因素。
一般而言，高樓層的住宅總是比低樓層的貴，當中的原因是什麼呢？高樓層住宅有什麼缺點？高低樓層的價格可以差多少？今天就讓homify來為大家一一解答。
一講到高樓層住的好處，大家一定會想起「視野」這一點。
高樓層的住宅由於比較不容易受四周的建築物阻擋，因此景觀一般會比較寬廣，可以眺望遠景。基於同樣的原因，室外的自然光可以更容易地直射屋內，因此高層住宅的採光一般都會比低層的好。
除了視野這一點以外，高層樓的另外一個好處就是空間相對會比較大。
我們在玩積木的時候，總是會習慣把底層堆好堆滿，然後才繼續往上疊。這一點對於起高樓大廈來說也是一樣——底層的牆身要比頂層的厚，這樣子整棟大樓的承重才不會出問題。這就是說，低層樓的牆身最厚，愈高樓層的牆身就會愈薄。換言而之，高層住宅的室內面積會比低層的多一點。
低樓層住宅比較靠近馬路或行人道，因此最容易日常噪音影響。而當你住在高樓層的時候，噪音對你影響比較少，這是因為噪音所帶來的震動會減弱。
然而，如果你的大樓附近沒有太多的建築物，那麼高樓層接收雜訊的範圍會變得很廣，意思就是說遠距離的交通雜訊都可以傳送到高層。
總括來說，高樓層住宅會比較不容易受近距離的噪音影響。可是當大樓附近沒有其他遮擋的時候，遠距離的噪音也是有可能會影響住戶。
受污染的空氣之中有很多肉眼看不到的懸浮粒子，由於這些粒子有重量，因此會沉降到地面。專家指出，離地面十公尺(約3樓)或以上的樓層的懸浮粒子濃度明顯下降。這就代表說，如果你身處的地方愈高，空氣中的懸浮粒子就會愈少。因此，高樓層住宅的室內空氣往往會比低樓層的好。
另外，由於高樓層比較開闊以及不受四周的建築物影響，因此空氣流通會比較好，這也有助把室內的舊空氣帶到室外，從而提升室內空氣品質。
據《歐洲流行病學期刊》（European Journal of Epidemiology）於2013刊登的一篇研究結果顯示，八樓或以下住戶的死亡風險比更高樓層住戶高了百分之二十二。低層住戶無論是患心血管疾病、中風或還是呼吸道疾病的風險會比高層住宅高出百分之三十五以上呢！
雖然高樓層住宅的確有不少優點，可是我們也不應該忽略它的缺點，其中一項就是隔熱的問題。
熱空氣往上升，冷空氣會往下降，因此當你住在高樓層的時候，夏天的室內溫度一般都會比低樓層的高。換言而之，夏天就要更常開著冷氣來降溫。
除了隔熱的問題外，頂樓會比較容易受風，因此如果颱風來襲的時候，高層住戶可能會感受到比較強烈的晃動喔！
一般而言，如果有長期病患的老人其實不宜住在高層住宅，這除了是因為外出比較不方便以外，其實還有「空氣相對稀薄」這個原因。
高層空氣相對低層的稀薄，因此一些患有某些疾病的人會容易產生不適症狀，尤其是慢性支氣管炎、心臟病、心絞痛、心腦血管疾病患者。
高樓層的住宅一般價格都會比低層的高，以台北地區20樓以下的電梯大樓為例，樓層如果高一層，每一坪的價格就會有2000-2500元的差別；以20樓或以上的電梯大樓為例，每一坪的價格可以有3000-5000元的差別喔！而如果兩層樓的視野差別很大，比如說到15樓的時候，窗外的景觀不再被其他的大樓阻擋，那麼14樓跟15樓每坪的價格可以差1萬以上。
然而，當高樓層的坪數價格貴這麼多的時候，其實也不一定代表兩個樓層之間的素質差異會很大。大家在找房子的時候，還是應該要依據自己的實際需要以及預算來做決定。
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