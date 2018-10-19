台中北歐風公寓：放鬆身心的好感居家設計

每一天，你披上武裝在外奔波，為夢想，也為了生計。直到夜幕降臨之時，返航的你轉動鑰匙、打開家門，滿室溫暖燈光流瀉而出，身心的勞累頓時得到撫慰。美好歸宿，莫過於此。
亦是為了完成那一份對「轉動鑰匙打開門的期待」，豐聚空間設計傾聽每位屋主的生命故事，將其記憶中的美好融入室內設計，至此，居家空間才真正有了靈魂。
立足台中，擁有超過25年的業界經驗、更屢獲國內外設計獎項，豐聚設計以其細膩的美感與嚴謹的施作流程，為客戶帶來兼具完善機能的生活美學。現在就一起來看看，豐聚室內設計團隊為客戶鄧醫師一家所打造的北歐風公寓——「時光慢速宅」。
為了營造出放鬆的居家氛圍，設計師以大面落地窗引入充沛的自然光，並選用療癒的湖水藍作為沙發主色、另一端則拼接米白，為客廳帶來濃厚的地中海風情。窗簾內加入一層薄紗，使光線更加柔和，也加強視覺上的通透感。
Ｌ型沙發除了顏色特別，扶手也特意加寬，坐臥都合適，也能容納多位賓客。陽台吊椅在清風中緩緩搖擺，隨手拿一本書、為自己沖杯咖啡，即可在陽光沐浴下享受一個人的閱讀時光。
轉換視角，與沙發區正對的即是電視牆。以石面瓷磚打造的牆面簡約又大器，為了增加室內空間，專家捨棄電視櫃、改以狹長內嵌式櫥櫃滿足影音設備的收納需求。電視牆兩側則為穿透玻璃設計，於是從客餐廳就能看到小孩在書房玩耍的情況，令家長更放心。
客餐廳合一的開放式設計，使空間使用彈性大增。用餐區的餐桌加上四人座吧台，能輕鬆容納賓客同聚用餐或小酌，是家中絕佳的社交場域。餐桌後方的鍛鐵壁燈層架亦是一大亮點：燈光反射之下使木質牆面更顯溫潤，放上家庭合照、旅行帶回的紀念品，為一家人記錄生活點滴，也成為最美好的居家風景。
用餐區後方是大面抽屜櫃，不論是餐廚或客廳用品，一轉身就能準確取物，是屋主太太最心儀的貼心設計。櫥櫃滿滿的木質元素也為整體空間增添沈穩的氣息。
書房主打機能性，整面書櫃牆自不待言，長型工作台/桌板設計能容納兩人同時工作，不論是用電腦或閱讀，甚至家長陪同小孩塗鴉、說故事，都能在充滿餘裕的空間中進行。書房玻璃門片上的鐵件線條，使空間比例斜向延伸，視覺上更顯寬闊。
窗邊的一方小空間，放上幾個抱枕後瞬間變身為舒適的臥榻。日間採光極佳，入夜後開一盞閱讀小燈也很溫馨，誰說書房必定剛硬生冷？只要一點小巧思，愜意感立刻升級！
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