台中北歐風公寓：放鬆身心的好感居家設計

每一天，你披上武裝在外奔波，為夢想，也為了生計。直到夜幕降臨之時，返航的你轉動鑰匙、打開家門，滿室溫暖燈光流瀉而出，身心的勞累頓時得到撫慰。美好歸宿，莫過於此。

亦是為了完成那一份對「轉動鑰匙打開門的期待」，豐聚空間設計傾聽每位屋主的生命故事，將其記憶中的美好融入室內設計，至此，居家空間才真正有了靈魂。

立足台中，擁有超過25年的業界經驗、更屢獲國內外設計獎項，豐聚設計以其細膩的美感與嚴謹的施作流程，為客戶帶來兼具完善機能的生活美學。現在就一起來看看，豐聚室內設計團隊為客戶鄧醫師一家所打造的北歐風公寓——「時光慢速宅」。