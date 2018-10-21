空心磚的優點是什麼？可以用在哪些室內跟 戶外空間呢？

施工容易：



空心磚的重量只有傳統實心水泥磚的三分之二左右，這較輕的重量使得空心磚無論是在運輸或者是施工方面都會變得比較容易。

變化多：

空心磚本身的表面粗糙，擁有灰色色調，特別適合工業風的室內設計風格。

然而如果你覺得原始的水泥表面過於冰冷，你其實也可以以滾輪刷水泥漆的方式來把它上色，這樣子就能跟不同的室內裝潢風格配合。

空心磚除了可以用來作為隔間外，其實我們也可以把它來做DIY傢俱，比如說空心磚書架、空心磚電視櫃或者是床架等等。

價格便宜：

空心磚一般都是大量生產，而由原料都是離不開水泥砂和碎石，因此比起其他的裝飾面料，例如石材或者是拼花瓷磚等等都會比較便宜。

空心磚的標準尺寸為30*19公分，另外厚度有9、11.5、14、19公分這四種選擇。以13*19*14公分的尺寸為例，一塊空心磚的售價只需45-60元左右。空心磚的實際價格因尺寸和材質而定，如果你想要知道最準確的價格，我們建議你直接跟專家們查詢一下喔！

隔熱隔音性能好：

由於空心磚的內部並非實心，這樣子的情況下聲音便無法透過震動的方式傳遞，因此隔音的效果比一般的實心磚好，許多人也會因為這個原因而利用空心磚來打造一幅輕便的室內隔音牆。

另外，空心磚中間的空氣層有效阻擋熱力，因此也有良好隔熱的功能喔！