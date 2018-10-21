空心磚的優點是什麼？可以用在哪些室內跟 戶外空間呢？

一講到磚頭的話，大家最熟悉的應該是火頭磚或者是一般的實心水泥磚吧？那你知道「空心磚」原來也是非常適合現代家居裝潢嗎？
在國外，很多人都會利用空心磚來做花園裡的圍牆或者是簡單的室內隔間。在台灣，空心磚不算是主流的裝潢材料，可是其實這種材質價格便宜又且施工又容易，特別適合走現代工業風路線的室內設計喔！
今天就讓homify帶大家來好好認識這一款特別的磚頭吧！
空心磚跟一般的磚頭的差別就是它並非實心，磚塊中心的部分會有洞或者是完全中空。空心磚的孔洞率（意思就是孔洞面積佔整塊磚頭面積的百分比）一般為15%或以上，表面粗糙，並且可以依照材質來分為水泥空心磚，粘土空心磚以及頁岩空心磚等種類。
由於空心磚的重量較輕，而且由於非實心的關係而導致承重力會較差，因此不建議把空心磚作為承重結構使用。不過如果你希望稍為增加空心磚的強度，其實也可以選擇局部植筋加強或者是進行局部灌漿。一般而言，空心磚主要用來作裝飾之用，例如庭院裡的花圃以及室內裝飾牆等等。
施工容易：
空心磚的重量只有傳統實心水泥磚的三分之二左右，這較輕的重量使得空心磚無論是在運輸或者是施工方面都會變得比較容易。
變化多：
空心磚本身的表面粗糙，擁有灰色色調，特別適合工業風的室內設計風格。
然而如果你覺得原始的水泥表面過於冰冷，你其實也可以以滾輪刷水泥漆的方式來把它上色，這樣子就能跟不同的室內裝潢風格配合。
空心磚除了可以用來作為隔間外，其實我們也可以把它來做DIY傢俱，比如說空心磚書架、空心磚電視櫃或者是床架等等。
價格便宜：
空心磚一般都是大量生產，而由原料都是離不開水泥砂和碎石，因此比起其他的裝飾面料，例如石材或者是拼花瓷磚等等都會比較便宜。
空心磚的標準尺寸為30*19公分，另外厚度有9、11.5、14、19公分這四種選擇。以13*19*14公分的尺寸為例，一塊空心磚的售價只需45-60元左右。空心磚的實際價格因尺寸和材質而定，如果你想要知道最準確的價格，我們建議你直接跟專家們查詢一下喔！
隔熱隔音性能好：
由於空心磚的內部並非實心，這樣子的情況下聲音便無法透過震動的方式傳遞，因此隔音的效果比一般的實心磚好，許多人也會因為這個原因而利用空心磚來打造一幅輕便的室內隔音牆。
另外，空心磚中間的空氣層有效阻擋熱力，因此也有良好隔熱的功能喔！
這一個位於新北市的小公寓走輕工業風路線，同一時間又結合了傳統的三合院復古元素，使整個空間的視覺效果變得非常豐富。而其中一個最值得我們參考的起居空間，就是我們眼前的客廳了！
客廳跟餐廳所在的位置是一個共用的開放式空間，在客廳這一邊我們可以看到一個與別不同的電視櫃設計——這是一個由空心磚和實木集成板堆砌而成的DIY電視櫃！如設計師所言，「這樣粗獷的風格讓整個空間更有味道。」
其實除了電視櫃以外，我們也可以利用空心磚來堆砌出一些儲物架或者書架，善用磚頭中空的特質。
除了客廳以外，臥室也可以是個讓空心磚發揮所長的地方喔！
這一個量身訂製的12坪工業Loft風住宅應該是不少年輕人心目中的理想之家吧？設計師無論是在選色以及用料方面也都經過詳細的考慮，其中臥室裡的睡床更是設計的焦點之一！
臥室區以4分夾板加上空心磚當床座，這也是屋主特別滿意的創意設計。此外，黑色鐵件加上系統櫃後，便是一個絕佳的開放式展示衣櫃。
空心磚不止能夠用來做DIY家具，其實它也可以用來堆砌成為室外的圍牆，就例如圖中的花園設計一樣。空心的磚牆除了更便於植物攀爬生長外，也讓頂樓空間的通風性增加許多，加上可活動式的遮陽棚設計，就算是夏日在此也可以享受徐徐涼風。
除了圍牆以外，大家其實也可以利用磚牆空心的特點，自己DIY成獨特的花盆喔！
延伸閱讀：