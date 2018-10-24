一個人才精采! 4 大單身公寓的設計重點與 5 個設計提案

你是否害怕獨自生活，覺得一個人的公寓一定很空蕩蕩沒有生命力呢? 其實單身的生活也可以很精彩，特別是當自己一個住的時候，自由自在的感覺其實真的很棒！
單身公寓一般都是以一房一廳一衛浴的套房形式存在，因此空間規劃會變得特別重要。除此以外，小公寓也應該充滿著個人風格，這樣子才能讓你更享受一個人在家的時光。
今天homify為大家集結了4個單身公寓的設計重點，並且以5個由台灣本地設計師打造而成的作品來給大家參考。
1. 選擇主色調
單身公寓的空間比起一般的住家來得小，因此室內裝潢必須要有一個設計重點，這樣子整個空間才會有整體感，而不是給人一種雜亂無章的觀感。
要做到這一點，首先我們必須要決定公寓的主色調。比如說，如果你喜歡舒適自然的北歐風格，那麼整個空間的主要應該以大地色系為主，無論是在選擇家具或者是裝飾品的時候都以配合這樣子的主色為原則。而如果你喜歡工業風設計，那麼整體的主色調應該要走沉穩的路線，比如說家具或裝潢品應該以深灰色、棕色、暗紅色或者黑色為主，並且搭配一面英式紅磚牆等等。
2. 以自身需要為出發點
一個人生活的好處就是不怕跟別人起衝突，自己想要怎麼過就怎麼過。因此在規劃室內裝潢與佈置的時候，大家也應該以個人的需要為出發點。
比如說如果你喜歡做料理的話，那麼你就應該花更多的預算來打造出適合自己的廚房，這個時候你可以問自己到底需要2個還是4個瓦斯爐或電子爐？需要另外加裝烤箱或者是洗碗機嗎？會想要一個吧台，或者是可以用來放紅酒的酒架等等嗎？
而如果你是書蟲或者工作狂的話，那麼一定要預留一個寧靜的空間來打造出一個書房或者是工作間，並且根據實際需要來放置書架。
又或者說你是個喜歡妝扮的女生，那麼你也可以考慮放置一張化妝桌，甚至是打造出一個專屬衣帽間。
3. 善用輕隔間
愈多愈多的現代公寓會採取開放式空間設計，這就代表說我們需要自行把客廳、餐廳或者臥室等空間分隔開來。
最適合一人公寓的輕質感隔間分別有家具（例如電視櫃或者書櫃）、布簾與半高裝飾牆（例如半高磚牆或者木牆），另外你也可以考慮以加高地台或者鋪設兩種地板的方式來把不同的空間劃分開來。
4. 注入個人風格與生活氣息
要使公寓變成溫馨的小窩，其中最重要的就是這一點——為公寓注入個人風格與生活氣息！
要做到這一點，其實我們可以簡單地利用自己收集的裝飾品來妝點空間，比如說一些原木擺設、油畫或者是雕塑等等。另外，他也可以用個人相片來打造出一幅照片牆，這可是個簡單又有效果的做法喔！
除了以上兩點以外，你也可以擺放大大小小的常綠盆栽來淨化空氣，同時也可以為家裡帶來翠翠綠綠的顏色。常見的室內植物有日本葵（江邊刺葵）、棕竹（散尾葵）、萬年青、黃金葛或是吊蘭，如果你覺得房子裡的蚊子很多的話，也可以試著養一盆捕蠅草看看喔！
接下來，就讓我們一起來參觀5個台灣本地的單身公寓吧～
首先我們來參觀的是一所專為單身女子而設的小公寓，總面積約15坪。
在客廳的主牆面上，設計師選用了充滿了少女心的粉藍色，用最簡單的方法提升一點家的溫度。
這個單身公寓的特別之處就是它的開放式空間設計，這是因為屋主喜歡開放多樣的活動空間，因此不需要多餘的隔間。比如說，在客廳另一端的其實是一個加高的地台，只要在上面擺床鋪就會成為了一個臥室。
此外，設計師捨棄傳統家具 – 沙發，改以一個木質臥榻來代替，那麼屋主就能隨心所欲地坐或是躺下來。
電視牆的背面兼作收納空間，用來放置歐式碗盤架和冰箱。另一邊廚房則小巧可人，簡單的設計就已經足夠滿足單身女子的煮食需要。
第二間單身公寓的屋主同樣是位女性，風格走現代奢華路線，設計的重點以個人實際需要為出發點。
女屋主平常喜歡一個人聽聽古典音樂、喝杯紅酒、思考、放鬆與放空，基於這個理念，設計師打造了一個高級優雅的開放式廚房和大理石吧台，頂部還裝有一個酒杯架子。
在浴室方面，設計師同樣以高貴的大理石為主要的建築材料，地板與浴缸的黑色瓷磚跟牆上的白色大理石瓷磚形成強烈對比，視覺效果十足。
位於二樓夾層的臥室裡除了有一個大床外，另一邊還設有一個舒適的臥榻與簡約的化妝台，完全照顧到女屋主的需要。
據設計師所說，房子的空間雖然不大，但他們仍利用大量特殊建材及大片的折射建材將光引入，為開放式的客廳帶來通透的空間感，這樣子就算是在家中也能舒服躺著曬著戶外陽光。
另外開放式廚房裡也設有深色的櫥櫃抽屜，用來放置烹飪做菜的鍋碗瓢盤，並提供足夠的收納空間，。
臥室方面，主要色調同樣是以客廳與廚房一樣的灰、白、黑三色為主。而這個臥室最棒的地方莫過於是那一個精巧的衣帽間了！
雖然衛浴空間不大，但裝飾上也沒有馬虎。
衛浴採用乾溼分離的設計，淋浴區用的是全透明的玻璃來保持空間感。除了淋浴區的牆面以外，其他的部分都是以乾淨俐落的純白色為主要色調。
有別於剛剛看過的女子公寓，這一個男子單身公寓給人的感覺更陽剛、個性感更強烈。
因房屋外牆的防水工程不佳，導致屋內牆面滲水，設計師特別於窗邊設計內縮的窗台，利用檯面的深度化解惱人問題，同時也能成為展示空間。
最後我們來參觀的是一個專為美商主管而設的單身公寓，整體設計以簡約的現代風格為主，白色與灰色互搭的色調讓人看起來很舒服。你別看它現代看起來這麼的時尚喔，這原本其實只是一個老舊的夾層公寓！
客廳、廚房與餐廳是一個開放式的空間，給人寬敞輕鬆的感覺。
在牆訪，我們可以看得到一些甚具個人風格的裝飾擺設，比如說一幅長形的畫作以及設計時尚的直立燈。
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