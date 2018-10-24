一個人才精采! 4 大單身公寓的設計重點與 5 個設計提案

1. 選擇主色調



單身公寓的空間比起一般的住家來得小，因此室內裝潢必須要有一個設計重點，這樣子整個空間才會有整體感，而不是給人一種雜亂無章的觀感。

要做到這一點，首先我們必須要決定公寓的主色調。比如說，如果你喜歡舒適自然的北歐風格，那麼整個空間的主要應該以大地色系為主，無論是在選擇家具或者是裝飾品的時候都以配合這樣子的主色為原則。而如果你喜歡工業風設計，那麼整體的主色調應該要走沉穩的路線，比如說家具或裝潢品應該以深灰色、棕色、暗紅色或者黑色為主，並且搭配一面英式紅磚牆等等。

2. 以自身需要為出發點

一個人生活的好處就是不怕跟別人起衝突，自己想要怎麼過就怎麼過。因此在規劃室內裝潢與佈置的時候，大家也應該以個人的需要為出發點。

比如說如果你喜歡做料理的話，那麼你就應該花更多的預算來打造出適合自己的廚房，這個時候你可以問自己到底需要2個還是4個瓦斯爐或電子爐？需要另外加裝烤箱或者是洗碗機嗎？會想要一個吧台，或者是可以用來放紅酒的酒架等等嗎？

而如果你是書蟲或者工作狂的話，那麼一定要預留一個寧靜的空間來打造出一個書房或者是工作間，並且根據實際需要來放置書架。

又或者說你是個喜歡妝扮的女生，那麼你也可以考慮放置一張化妝桌，甚至是打造出一個專屬衣帽間。

3. 善用輕隔間

愈多愈多的現代公寓會採取開放式空間設計，這就代表說我們需要自行把客廳、餐廳或者臥室等空間分隔開來。

最適合一人公寓的輕質感隔間分別有家具（例如電視櫃或者書櫃）、布簾與半高裝飾牆（例如半高磚牆或者木牆），另外你也可以考慮以加高地台或者鋪設兩種地板的方式來把不同的空間劃分開來。

4. 注入個人風格與生活氣息

要使公寓變成溫馨的小窩，其中最重要的就是這一點——為公寓注入個人風格與生活氣息！

要做到這一點，其實我們可以簡單地利用自己收集的裝飾品來妝點空間，比如說一些原木擺設、油畫或者是雕塑等等。另外，他也可以用個人相片來打造出一幅照片牆，這可是個簡單又有效果的做法喔！

除了以上兩點以外，你也可以擺放大大小小的常綠盆栽來淨化空氣，同時也可以為家裡帶來翠翠綠綠的顏色。常見的室內植物有日本葵（江邊刺葵）、棕竹（散尾葵）、萬年青、黃金葛或是吊蘭，如果你覺得房子裡的蚊子很多的話，也可以試著養一盆捕蠅草看看喔！

接下來，就讓我們一起來參觀5個台灣本地的單身公寓吧～