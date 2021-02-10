隔音很差怎麼辦？５大讓家裡變安靜的有效方法

你家有沒有噪音太多的問題呢？無論是屋外的人聲、車聲還從隔堅傳來的小孩跑跳聲，每一種噪音都會讓我們心煩，就算在家裡也不能好好地休息！對於小編自己來說，這些噪聲簡直就是惡夢，有時愈是想假裝忽略這些干擾因素，就愈是被它們所影響和支配。相信大家多多少少也是如此，特別是對於比較敏感的人，這些噪音真的是很難容忍的！另外還有研究指出，噪音對於我們的睡眠品質及身體健康都有很大的負面影響，因此絕對不能輕忽這問題啊。

今天homify要教大家5個有效的房間隔音方法，讓你重新打造出一個寧靜的家。如果你也想擺脫被噪聲支配的恐懼和焦慮，如果你也想要讓家裡變安靜，讓自己擁有一個安靜又舒適的私人空間，那麼你就一定不要錯過今天的點子簿喔～