隔音很差怎麼辦？５大讓家裡變安靜的有效方法

你家有沒有噪音太多的問題呢？無論是屋外的人聲、車聲還從隔堅傳來的小孩跑跳聲，每一種噪音都會讓我們心煩，就算在家裡也不能好好地休息！對於小編自己來說，這些噪聲簡直就是惡夢，有時愈是想假裝忽略這些干擾因素，就愈是被它們所影響和支配。相信大家多多少少也是如此，特別是對於比較敏感的人，這些噪音真的是很難容忍的！另外還有研究指出，噪音對於我們的睡眠品質及身體健康都有很大的負面影響，因此絕對不能輕忽這問題啊。
今天homify要教大家5個有效的房間隔音方法，讓你重新打造出一個寧靜的家。如果你也想擺脫被噪聲支配的恐懼和焦慮，如果你也想要讓家裡變安靜，讓自己擁有一個安靜又舒適的私人空間，那麼你就一定不要錯過今天的點子簿喔～
如果路邊的車聲實在太困擾你的話，安裝隔音窗會是非常有用的解決方法。
隔音窗是由兩層或者三層厚度不一的玻璃組合而成，並且會配密封條使用，以提升隔音效果。一般來說，最常見的隔音窗的玻璃種類主要有真空玻璃以及膠合玻璃兩種。
雙層真空玻璃：玻璃之間的空氣層會被抽走，形成真空的狀態。當玻璃與玻璃之間沒有介質的時候，聲音就不能透過震動來傳遞，直接達到隔音的效果。
雙層膠合玻璃：跟真空玻璃不同之處就是，膠合玻璃層之間有一層PVB膜。PVB膜指的其實是一種高韌性和高彈性的樹脂，通常會用來黏合隔音玻璃、汽車的擋風玻璃等。膠合玻璃能有效阻隔40分貝的噪音。有些膠合玻璃之間還會多了一層LOW-E膜，能加強玻璃的隔熱功能，因此也被稱為具有節能功能的膠合玻璃。
當聲波遇到平滑的表面的時候就會反射，這一個現象我們稱之為「回音」。這就是為什麼當你走進一個空盪盪，而且牆壁表面都是光滑的房間的時候，小小的聲音也會變得很大聲。因此，我們可以從加裝牆壁裝飾面料這一方面入手，以減少聲音回音的現象。
在選擇裝飾面料的時候，我們可以考慮一下一些既美觀又有凹凸質感的材質，例如復古的英式文化磚貼片或者是壁紙。
如果你想進一步提升房子的隔音效果的話，可以考慮使用房間吸音棉或者隔音毯等，這樣子就能夠確保房間不受外噪音影響，達到很好的房間室內隔音效果。
另外，你也可以利用不同的隔音材質來隔絕來自樓上的噪音，比如說利用矽酸鈣板來打造出一個隔音假天花。
木質家具的表面通常都沒有似柯伯膠製家具或者是金屬家具那麼的平滑，因此有助減少聲音的回音。另外，木質纖維有多孔性，因此它能吸收噪音。在選擇木質家具的時候，大家可以問問專家或者廠商們木材本身的硬度是屬於高還是低，因為愈是鬆軟的木質，它的吸音能力就愈強，像松木與紅檜木等等都是不錯的選擇。
如果你的家是走溫馨或者自然風路線的話，設計師多多少少都會加入不少的布料元素，來使整個空間看起來更加舒適。
事實上，這些布料元素都能有效地吸音，使你的家變得比較安靜喔！最常見的例子有一般的布藝窗簾，市面上甚至還有一些由隔音布製成的窗簾，適合希望進一步加強房子隔音效果的你們。另外，臥室的牆面常常都會裝有軟軟的裱布，這也同樣有效吸音。而在客廳方面，布藝沙發、地毯或者是布質抱枕等等多多少少都會能幫助減低聲浪，使你的家變得溫馨又寧靜。
如果你希望尋找專業人士的意見，歡迎你利用我們的平台，直接跟他們聊聊喔！
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