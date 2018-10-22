台北透天厝裝潢設計 簡約北歐風

一對夫妻與四隻毛小孩會鐘情於什麼樣的居家裝潢設計呢？這次我們要帶你欣賞一間透天厝的內部裝潢，受到業主委托的酒窩設計的專業團隊以屋主熱愛的簡約北歐風規劃室內空間，並且以夫妻兩與毛孩子們的生活需求與喜好為出發點，打造出具有絕佳收納的溫暖小窩。假如你也喜歡北歐風這種裝潢風格，並且想要擁有具有充足收納的生活空間的話，現在就跟我們一塊出發欣賞這間透天厝的設計細節吧！
以白色系作為主色調的客廳給人清新明亮的視覺感受，而挑高的天花板做了許多圓弧的設計，整體空間更為柔和。此外，大片的窗戶旁設有具有收納功能的木頭臥榻，舒適度大升級！
酒窩設計為了降低工程預算，並且讓設計風格更為完整，特地使用系統櫃體提升居家收納機能。
樓梯下方為畸零空間，設計師毫不浪費空間，在此設計了大面積的白色儲物櫃體，而轉角處做了一個特殊設計，呈現客廳主角位置，不管是當做財位或是擺放有意義的紀念飾品，都是非常理想的位置。
入口玄關區域有風水方面的問題，所以設計團隊特地設置一面用上手工漸層噴漆的屏風，因此屏風不會過於有壓迫感或是太單調無趣。屏風上實木做的小語是木雷射切割的西藏語 – 扎西德勒（吉祥如意），配上屏風的生動漸層色，讓屋主一回家便感到舒適放鬆。玄關的白色牆面擺放業主到處旅遊的紀念品，還可以依照心情與季節變換，隨時可以回憶美好的旅遊時光。
電視牆設計大量收納，不做外嵌把手，讓櫃體整體簡單乾淨
電視櫃旁邊也增加夾層，讓喜好旅遊的業主可以擺放出遊相片與裝飾小物
設計師在沙發背牆上規劃了收納及展示凹槽，裡頭跳淡綠色漆面，藉此為客廳帶來舒服的感覺，並且增添一點綠意，而內嵌的LED燈條讓擺放飾品更加分。
由於住家的使用者為兩夫妻加上四隻毛小孩，因此不需要太大的用餐區，所以設計師決定將吧臺中島改為餐桌。這樣的做法讓廚房空間加大，整體感覺更為寬敞了！
為了釋出更多空間給毛小孩，設計師使用建商提供的廚具做延伸，加上電器櫃以及中島吧臺，廚具整體更完整大器，畫面上也更為有延展性與和諧性。
酒窩設計的設計師透露，將吧臺桌取代一般傳統餐桌的好處是其高度較高，這樣毛小孩比較難觸及到用餐的桌面。
這樣以使用者為出發點的居家空間是不是很有魅力呢？想要請酒窩設計為你規劃室內裝潢的話，記得直接點圖右下方的“要求報價”，直接聯絡設計師喔！
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