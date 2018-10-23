屏東萬巒客製化組合屋，34坪3大房2廳2衛浴

可移動的組合屋深受眾多台灣民眾喜愛，其工期短且成本低廉等特性是吸引人的主要原因。然而組合屋最為使用者詬病的便是貧乏且單一的風格，以及堅固性不足。為了因應使用者真正的需求，我們平台上的組合屋達人築地岩以創新的精神推出了可客製化的移動式組合房屋，他們依照業主喜愛的歐式建築外觀打造出理想的造型，規劃為3大房2廳2衛浴的室內空間也符合家庭成員的需求。

層次高屋頂的歐風外觀是考量過結構強度、造型設計、空間規畫等層面後衍生出來的結晶，而考量到專家的工法以及仍然必須保持可拆分移動的條件，築地岩的團隊透漏此案能夠從無到有，完全歸功於整體團隊以及業主的信任與讚賞。此外，由於考慮到複雜度與拆分的需求，此案的施工期也比其他客製化產品長，大約歷時7個月才完成並運送到基地組合定位。

經過我們粗略的介紹，你是不是也對這間組合屋更感好奇呢?接下來就跟我們一塊欣賞這間位在屏東萬巒的 34 坪客製化組合屋吧!