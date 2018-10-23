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屏東萬巒客製化組合屋，34坪3大房2廳2衛浴

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【客製化】層次高屋頂造型-3大房2廳2衛浴, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 客廳
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可移動的組合屋深受眾多台灣民眾喜愛，其工期短且成本低廉等特性是吸引人的主要原因。然而組合屋最為使用者詬病的便是貧乏且單一的風格，以及堅固性不足。為了因應使用者真正的需求，我們平台上的組合屋達人築地岩以創新的精神推出了可客製化的移動式組合房屋，他們依照業主喜愛的歐式建築外觀打造出理想的造型，規劃為3大房2廳2衛浴的室內空間也符合家庭成員的需求。

層次高屋頂的歐風外觀是考量過結構強度、造型設計、空間規畫等層面後衍生出來的結晶，而考量到專家的工法以及仍然必須保持可拆分移動的條件，築地岩的團隊透漏此案能夠從無到有，完全歸功於整體團隊以及業主的信任與讚賞。此外，由於考慮到複雜度與拆分的需求，此案的施工期也比其他客製化產品長，大約歷時7個月才完成並運送到基地組合定位。

經過我們粗略的介紹，你是不是也對這間組合屋更感好奇呢?接下來就跟我們一塊欣賞這間位在屏東萬巒的 34 坪客製化組合屋吧!

組合屋的歐式外觀

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築地岩移動宅

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築地岩移動宅
築地岩移動宅
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本案由7個大小不一之單位組合而成，其外觀取材於歐風建築，灰色的屋頂配上白色的牆面，呈現高雅細膩的質感。房屋的底部做成磚石造型，增添了質樸的鄉村風味。

後續外露台的部分，因為客戶仍希望由公司做最好的規劃跟施工，業主願意等公司來處理，故才承接此外露台的處理

童話小屋

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從白色柵欄外望向組合屋，是不是彷彿置身在童話中呢?

室內空間

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以白色作為主要色系，室內空間明亮又寬敞，而白色的格狀拉門則呼應了屋子的外觀風格。

明亮大方

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光亮的瓷磚地板在自然光的照射下更顯明亮大方，是簡單耐看的選擇，而屋主也更能自行搭配選擇家具與家飾品。

可愛的細節

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帶有鄉村感的浴室拉門是精緻的小細節，而身後的沐浴空間會是什麼樣貌呢?

乾濕分離的浴室

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乾濕分離的設計提供屋主絕佳的生活舒適與便利性，而穿透性的材質也讓浴室的各角落都擁有絕佳採光。

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浴室磁磚

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浴室的瓷磚地板以灰色搭配棋盤式的黑白小磁磚，讓淺色系的空間裏頭多了變化。

瓷磚地板的細節

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另外一間浴室

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另外一間浴室則選用大型的黑白棋盤格磁磚地板，簡單搭配卻格外搶眼。

3D模擬圖

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3D模擬圖可以看出室內格局的設置，你可以可使用坪數為34坪的室內空間規劃成3大房、兩套乾濕分離衛浴、以及客餐廳廚房，非常適合四到五人的家庭。

夜晚時分

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夜晚來臨，屋子里外的燈光增添了浪漫情調，歐式的小屋多了另外一種樣貌。

大門

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築地岩移動宅
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樓梯引領到咖啡色的大門，質樸又大器，讓回家的人有種踏實且溫暖的感受。

延伸閱讀:

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