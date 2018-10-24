台中逢甲大學水湳創新港，挑高工業風設計

綠色元素能創造出什麼樣的空間氛圍呢? 這次的專案將來到台中逢甲大學，欣賞由司創仁和匯鉅設計有限公司精心設計的智慧創新港。走進這個讓不同科技公司與醫院能共同攜手合作，邁向新的數位光學應用時代的空間裏頭，一片綠油油的綠牆映入造訪者的眼簾，設計師以黃色窗框聯繫兩個不同的使用區塊讓空間不致狹隘，也利用自然光及軌道燈襯托綠牆，除了象徵創新的生命力外，也給人清新活潑的視覺感受。除了入口的綠牆外，大廳 廚房與走道皆有具有象徵意義的設計。一塊前往參觀，探索更多細節吧!
入口處的綠牆配上黃色的窗框，象徵著創新的精神與生命力。黑色天花板上設有木頭長框，整體畫面個性十足卻又有自然的觸感。
走進大廳，挑高的天花板與牆面採黑白配，以現代時尚感烘托出磚牆的質樸氣息，而磚牆中間的不規則綠牆則像是溪流一般，延續生生不息之感。
方形的玻璃窗上的黑色窗格帶有復古的味道，中間加厚的設計乍看下如眼睛般，為空間增添趣味性。
在廚房的區塊中，設計師特地使用了木紋、木色讓大廳空間不致那麼冷冽，更讓挑高的寬敞空間不過於冷冽。
木頭吧檯桌成為優秀青年們在此社交閒聊的區域，簡單耐看。
沙發座椅區的天花板上設置了幾何造型的吊燈，休息區的工業風氣息濃。
走道空間為大廳配色加以延伸，其中不同的是設計師利用多扇木門及走道上留有多條水波紋，為空間注入沉靜亦又活潑的視覺感受，空間的延伸性也因此更加穿透、簡約、富有趣味。
為了讓創新中心裏頭增添一些趣味性，設計師特地在牆面設置了圖像來闡述空間的意義與故事；設計團隊特地繪製了船上一景的圖像，說明未來創新港有如大船般乘風破浪的精神，這樣的細節讓逢甲的創新中心更有獨特的個性，意義非凡。
除了牆面的彩繪設計，會議室內同樣留有逢甲校園代表性的一景，並透過自然光的照射，讓空間擁有創新亦又傳承的歷史價值。
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