台中逢甲大學水湳創新港，挑高工業風設計

綠色元素能創造出什麼樣的空間氛圍呢? 這次的專案將來到台中逢甲大學，欣賞由司創仁和匯鉅設計有限公司精心設計的智慧創新港。走進這個讓不同科技公司與醫院能共同攜手合作，邁向新的數位光學應用時代的空間裏頭，一片綠油油的綠牆映入造訪者的眼簾，設計師以黃色窗框聯繫兩個不同的使用區塊讓空間不致狹隘，也利用自然光及軌道燈襯托綠牆，除了象徵創新的生命力外，也給人清新活潑的視覺感受。除了入口的綠牆外，大廳 廚房與走道皆有具有象徵意義的設計。一塊前往參觀，探索更多細節吧!