台北開放式公寓室內設計 多種石材創造絕美空間

不同的形體與素材能構成什麼樣的居家風景? 這次專案背後的推手為善於翻玩材質與形體的形構設計，其專業的設計團隊在公領域內將平滑與表面粗糙的材質搭配，巧妙區分不同機能的領域，同時藉由天花板的圓弧設計，為屋主打造出開放式的練琴區。開放感佳的私領域裏頭可以感受到素材的原始風貌，以及陽光的自然美感，而鋪設成人字形的木頭地板也塑造出更為立體生動的表情。在這樣的開放式公寓裏頭，相信居者能過個美感與舒適性兼具的質感生活。一起出發欣賞更多設計細節!
玄關連結到客廳處以圓弧狀的天花板做出帶有柔和感的轉折，而石材上的切割造型則是令人感到驚喜的小細節。
以淺灰色的色系塑造玄關區，並且讓窗外的風景作為點綴。
客廳區視覺上的開闊性佳，不同色階的灰色則讓畫面看起來更為和諧且一致性強。此外，設計師為了創造出既開放又獨立的書房，特地用粗糙的質感與其他區域做出分別，書房裏頭則被木質溫潤感環繞。
放置在客廳區裏頭的白色鋼琴成為最為美麗的大型裝飾物件，而為了不以牆面或櫃體區分出空間，設計師特地在天花板做了圓形設計，搭配上精緻的吊燈，讓練琴區優雅出眾地存在於空間裏頭。
被中性色系石材包圍的空間內擺放了數件木頭的小家具，整體氛圍原始自然。
開放式的餐廳裏頭選用白色圓桌，略顯剛強的公領域裏頭多了圓滑的線條。
從廚房望向餐廳可以發現設計師在牆上設置影音設備，拓展家中的娛樂空間。
不鏽鋼的廚房呈現金屬質感，與餐廳的調性形成絕佳的對比。
臥室裡頭以框線為睡床區塑形，牆面的幾何造型也增添了形體的多元性與趣味感。
設計師以木頭材質區分出書房與衣櫃的區域，開放式的衣櫃讓空間簿壓縮。
睡床區的中性色系主牆面呈現原始質感，在自然光的照射下更為樸實。
床頭牆面設有牆頭小燈，簡單可愛。
在大片的落地窗旁設成梳妝打扮的區域，符合愛美人士的需求。
全木的更衣間以帶有日式風情的拉門隔開，細膩優雅。
小臥室裏頭同樣設有方框塑形，然而鮮橘色的選擇彰顯了使用者的個性與喜好。
天花板裸露的管線燈具注入工業風情，符合年輕人的品味。
鐵件的衣櫥呼應裸露管線燈具的工業風調性~
利用圓弧走道設計而成的小客廳較為私密，並且因為大片的玻璃窗顯得明亮有精神。
相較於大客廳的風格，小客廳選擇的家具帶有平易近人的復古風味，而窗邊設計的小臥榻也是貼心的設計。
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