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高雄住家室內裝潢，含視聽室的 47 坪高貴居所

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漫。生活, 竹村空間 Zhucun Design 竹村空間 Zhucun Design
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「想過著與一般人不同想像的生活，那就需要不同於一般的住家空間」，而若想擁有不一般的住家空間，那麼就必須藉助於合拍的室內建築師的專業能力。這次我們將欣賞的住宅空間位在高雄，由擅於溝通與聆聽屋主需求的《竹村空間》精心設計而成。

《竹村空間》以帶有層次性的簡約設計賦予住家細緻的輪廓，以及高貴的格調，然後依照屋主的需求規劃出視聽室，滿足一家人的生活取向。此外，在家中的公領域可以看到各種石材的運用搭配，私領域則充滿木質溫暖，是翻玩材質的成功案例。不喜制式設計的你，現在就一塊欣賞這與眾不同的住家空間吧！

輕盈的玄關區

玄關 竹村空間 Zhucun Design 玄關
竹村空間 Zhucun Design

玄關

竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design
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玄關區以淺色調配上光亮表面的磁磚地板，展露輕盈無壓的風貌。室內建築團隊利用純白絲綢屏障，讓公領域隱約透現在眼前，成為領域之間的轉折，也提升絕佳的隱私性。

屏風的質感

玄關 竹村空間 Zhucun Design 玄關
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玄關

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近距離欣賞純白絲綢屏風，更能感受到其細緻的質感。

客廳選用的家具

客廳 竹村空間 Zhucun Design 客廳
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客廳

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對於《竹村空間》的團隊來說，客廳不僅是接待客人的場域，更是要以招待自己為主軸。為此竹村的團隊在此擺放兩張主人椅加上幾顆球形腳椅，完整地體現生活感。


天花板與牆面的巧思

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客廳

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客廳側邊的牆面延伸到天花板，以木皮大折板的設計為開闊又通透的客廳注入溫潤質感，搭配木製矮櫃也更無違和感。


穩重又大氣的個性

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客廳

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客廳裏頭以簡約的設計為主軸，僅選用必要的家具與家飾品，讓社交的場域顯得穩重又大氣。


電視牆

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客廳

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淺色調的電視牆沒有搭配櫃體或裝飾品，極簡的畫面讓客廳維持俐落無壓之感。

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界定場域

客廳 竹村空間 Zhucun Design 客廳,隱藏門
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客廳

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界定場域是本案最重要的課題，大部分的空間元素以弱界定的方式，維持空間的流通性與共通性，這樣才能避免壓縮空間感，並能保留室內的完整性。

餐廳設計

餐廳 竹村空間 Zhucun Design 餐廳
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餐廳

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客廳以屋主為主，而真正有接待功能的為用餐區，因此石材主牆也一反常態地安置在此。石材主牆搭配儲物間金屬隔柵門，呈現出質感的對比。

餐廳的另一端

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餐廳

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餐廳的另外一端以極白牆面搭配明亮燈光，展現現代時尚感的個性。

美麗的家具與家飾品

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餐廳

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每件餐椅皆有不同的色調與紋理，配上俐落的黑色燈具，盡顯隨性不沉悶的個性。

領域界定

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餐廳

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電視牆成為用餐區與客廳的界定元素，其純白絲綢的屏障讓兩個領域隱約透現。


吧檯區設計

吧台 竹村空間 Zhucun Design 吧台
竹村空間 Zhucun Design

吧台

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不同於機能目標明確的廚房，深色吧台區提供多種不同的使用目的。竹村的團隊為了讓這個空間完成一致性，從櫃子門板、檯面、水槽、地板及天花板皆選擇同樣色系，但是利用質感的些微變化使其異中求同、同中求異。

另外一端的廚房則以對比色白色打造而成，以此界定兩者的不同。


主臥設計

主臥室 竹村空間 Zhucun Design 主臥室
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主臥室

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主臥裏頭最重要的裝飾便是透過窗簾灑進房內的自然光，而牆壁的特殊漆料產生光澤變化，呈現出不同於床頭的柔軟質感。

整排衣櫃

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主臥室

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主臥室一開門就是一個長通道，通道右側則規劃為整排衣櫃，提供屋主充足的收納機能，並且也成為舒眠區內的一整面白色背景牆。櫃門分割縫產生了韻律感，配上底端的鏡牆(穿衣鏡)讓這個通道連綿不斷。


飾品的選擇

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竹村空間 Zhucun Design

主臥室

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房內不論是床頭吊燈或是床頭桌與花瓶皆經過精心挑選，呈現出絕佳的質感。

視聽室

視聽室 竹村空間 Zhucun Design 視聽室
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視聽室

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視聽室提供影音的需求，是較為私密溫馨的小客廳。室內建築師以電視牆面的溫潤木質為主，搭配水藍絲絨布質做出冷暖對比，也為空間增添活潑性。

弧形沙發

視聽室 竹村空間 Zhucun Design 視聽室
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視聽室

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沙發的弧形讓視聽是更為柔和圓潤，與圓形茶几完美搭配。

金屬吊架

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視聽室

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視聽室裡的金屬吊架除了收納也兼顧展示需求，是非常棒的點綴。

參觀完這個住家空間，你是不是也感受到室內建築師的專業與用心呢?

延伸閱讀: 高雄室內建築師打造的 270 平方米大坪數公寓



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