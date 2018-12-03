高雄住家室內裝潢，含視聽室的 47 坪高貴居所

「想過著與一般人不同想像的生活，那就需要不同於一般的住家空間」，而若想擁有不一般的住家空間，那麼就必須藉助於合拍的室內建築師的專業能力。這次我們將欣賞的住宅空間位在高雄，由擅於溝通與聆聽屋主需求的《竹村空間》精心設計而成。
《竹村空間》以帶有層次性的簡約設計賦予住家細緻的輪廓，以及高貴的格調，然後依照屋主的需求規劃出視聽室，滿足一家人的生活取向。此外，在家中的公領域可以看到各種石材的運用搭配，私領域則充滿木質溫暖，是翻玩材質的成功案例。不喜制式設計的你，現在就一塊欣賞這與眾不同的住家空間吧！
玄關區以淺色調配上光亮表面的磁磚地板，展露輕盈無壓的風貌。室內建築團隊利用純白絲綢屏障，讓公領域隱約透現在眼前，成為領域之間的轉折，也提升絕佳的隱私性。
近距離欣賞純白絲綢屏風，更能感受到其細緻的質感。
對於《竹村空間》的團隊來說，客廳不僅是接待客人的場域，更是要以招待自己為主軸。為此竹村的團隊在此擺放兩張主人椅加上幾顆球形腳椅，完整地體現生活感。
客廳側邊的牆面延伸到天花板，以木皮大折板的設計為開闊又通透的客廳注入溫潤質感，搭配木製矮櫃也更無違和感。
客廳裏頭以簡約的設計為主軸，僅選用必要的家具與家飾品，讓社交的場域顯得穩重又大氣。
淺色調的電視牆沒有搭配櫃體或裝飾品，極簡的畫面讓客廳維持俐落無壓之感。
界定場域是本案最重要的課題，大部分的空間元素以弱界定的方式，維持空間的流通性與共通性，這樣才能避免壓縮空間感，並能保留室內的完整性。
客廳以屋主為主，而真正有接待功能的為用餐區，因此石材主牆也一反常態地安置在此。石材主牆搭配儲物間金屬隔柵門，呈現出質感的對比。
餐廳的另外一端以極白牆面搭配明亮燈光，展現現代時尚感的個性。
每件餐椅皆有不同的色調與紋理，配上俐落的黑色燈具，盡顯隨性不沉悶的個性。
電視牆成為用餐區與客廳的界定元素，其純白絲綢的屏障讓兩個領域隱約透現。
不同於機能目標明確的廚房，深色吧台區提供多種不同的使用目的。竹村的團隊為了讓這個空間完成一致性，從櫃子門板、檯面、水槽、地板及天花板皆選擇同樣色系，但是利用質感的些微變化使其異中求同、同中求異。
另外一端的廚房則以對比色白色打造而成，以此界定兩者的不同。
主臥裏頭最重要的裝飾便是透過窗簾灑進房內的自然光，而牆壁的特殊漆料產生光澤變化，呈現出不同於床頭的柔軟質感。
主臥室一開門就是一個長通道，通道右側則規劃為整排衣櫃，提供屋主充足的收納機能，並且也成為舒眠區內的一整面白色背景牆。櫃門分割縫產生了韻律感，配上底端的鏡牆(穿衣鏡)讓這個通道連綿不斷。
房內不論是床頭吊燈或是床頭桌與花瓶皆經過精心挑選，呈現出絕佳的質感。
視聽室提供影音的需求，是較為私密溫馨的小客廳。室內建築師以電視牆面的溫潤木質為主，搭配水藍絲絨布質做出冷暖對比，也為空間增添活潑性。
沙發的弧形讓視聽是更為柔和圓潤，與圓形茶几完美搭配。
視聽室裡的金屬吊架除了收納也兼顧展示需求，是非常棒的點綴。
參觀完這個住家空間，你是不是也感受到室內建築師的專業與用心呢?
延伸閱讀: 高雄室內建築師打造的 270 平方米大坪數公寓