高雄住家室內裝潢，含視聽室的 47 坪高貴居所

「想過著與一般人不同想像的生活，那就需要不同於一般的住家空間」，而若想擁有不一般的住家空間，那麼就必須藉助於合拍的室內建築師的專業能力。這次我們將欣賞的住宅空間位在高雄，由擅於溝通與聆聽屋主需求的《竹村空間》精心設計而成。

《竹村空間》以帶有層次性的簡約設計賦予住家細緻的輪廓，以及高貴的格調，然後依照屋主的需求規劃出視聽室，滿足一家人的生活取向。此外，在家中的公領域可以看到各種石材的運用搭配，私領域則充滿木質溫暖，是翻玩材質的成功案例。不喜制式設計的你，現在就一塊欣賞這與眾不同的住家空間吧！