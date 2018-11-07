2019 室內設計流行趨勢！19 種品味達人必追的重點元素

上班下班、上課下課的反覆作息總讓人有時間過好慢的錯覺，然而翻翻日曆才驚覺，原來就在這日復一日中，一年又悄悄地過了；倒數不到兩個月的時間，我們就將迎接 2019 年的到來！室內設計與裝潢的世界雖然不像時尚產業般爭奇鬥艷，但也有嶄新的流行趨勢。雖然說不見得未來一年會流行的元素完全適合你的居家空間，然而若能從中吸取一些大膽的創意，也許略顯平淡的家也能變得更活潑有趣呢！
接下來我們將要告訴你 2019 年不追不行的室內設計流行趨勢，不管是粉嫩裝飾布簾、全水泥的浴室、黑色的廚房、全銀的未來感拉門，或是鮮豔的植物花紋壁紙，這 19 種挑戰著你舊思維的新潮元素都將讓你未來一年的生活更鮮活有特色。今年沒趕上流行的你，趕快拿出你的偵測雷達，搶在他人前探索明年的流行趨勢吧！
窗簾的主要功能為遮光用，但明年利用布簾做裝飾將會是跳脫框架的嶄新手法。利用這樣的小家飾，你可以輕鬆地變換家裡的風格與樣貌，絕對值得筆記！
相信看過眾多裝修案例的你，應該已經知道淺色系是許多設計師與屋主會選擇的安全色。然而在 2019 年想利用居家裝潢更加凸顯個人魅力的話，建議你大膽啟用亮色系並將之搭配組合，利用跳色的概念讓家中的層次更為鮮明準沒錯！
▲ 跳色的組合有很多種，在一片白的空間裏頭將落地窗框漆成鮮紅色，整體設計感三級跳。
傳統的台灣公寓常見到和室的蹤跡，然而舊時的設計常給人黯淡笨重與阻隔空間之感。2019 年不如以較為“輕盈”的手法大膽翻玩日式格柵或柵欄元素，在增添日式氣息的同時也不會讓家中氛圍增添負擔。
▲ 在臥室的床頭牆上方設置格柵牆，舒眠區頓時化身成平靜自在的日式旅店。
全牆面的電視櫃若是選用的材質與色系出錯的話，很容易會讓客廳產生擁擠感。2019 年就該在電視櫃上做點變化，利用不規則的格子增加公領域的趣味性，即使是全牆面也不會呆板笨重。
▲ 每一層的格子大小長寬皆不同，藉由不循規蹈矩的設計，讓電視櫃成為另一道出眾的風景。
乾燥玫瑰色的唇彩風行已久，而明年這股熱潮將席捲到室內設計的用色上。霧面乾燥玫瑰色可以營造出浪漫可人的氛圍，並且給人零壓力的視覺與心靈感受，非常適合用在臥室裡頭！
沒錯，總是能為室內空間帶出奢華調性的金色明年依舊有其魅力，然而比起大面積使用這樣的元素，以小細節做點綴會是流行的趨勢。比方說圖中透明隔間的金色框架，以細膩的方式點亮了暗色調的空間，有畫龍點睛的神奇效果。
▲ 燈具的金色支架，或者是小凳的金色腳柱都能巧妙地讓室內質感大升級
▲ 僅佔畫面小小一角的金色桌燈讓淡雅的空間亮了起來
看膩了方方正正的天花板，2019 年就是要動頂上空間的腦筋，利用不同的弧度做出變化。圓弧形的天花板除了是界定場域的隱晦方式，同時能轉換居家空間的生硬氛圍，將整體輪廓修飾地更為柔和。
以風水的角度來說，黑色實在不太適合廚房：然而在明年的室內設計流行趨勢中，黑色廚房絕對是不容錯過的重點中的重點。如果說你真的太畏懼全面啟用黑色的話，建議你可以偷學圖中的設計，僅將單牆面漆成黑色，並且搭配有閃亮視覺效果的不銹鋼廚櫃。
除了天花板，地板的造型變化也會是未來一年的流行趨勢。以不同的弧線捏塑地板表情，室內空間更為生動。
裸露水泥的浴室呈現出原始的質感，還能以沒有修飾的樣貌帶出純粹的工業風情。如果你個性勇於嘗試的話，明年不如把家中浴室改成這一款吧！
玄關、廚房與浴室是最常見到磁磚地板的領域，然而 2019 年將打破磁磚地板的既定用法。除了可以放在更多異想不到的區塊，還能以混搭其他素材的方式呈現，展現隨性不造作的魅力。
壁紙是轉換風格最為便捷的方法，而明年將會流行植物花紋的壁紙，你千萬不能錯過！
▲ 不同的花草造型壁紙典雅可人，適合鄉村風的家
室內窗雖然不是太罕見，然而山形屋頂造型的室內窗，是不是夠特別呢？特殊形狀的室內窗除了可以打破各場域間的藩籬，還能增加幻想空間，讓生活更有樂趣。
常看美國青少年影集或是電影的話，一定對於圖中的櫃子不感陌生。類似學校置物櫃造型的櫃體容量大，同時也跳脫一般居家收納櫃的既定形象，是能讓訪客眼睛一亮的流行元素！
大理石常用在電視牆、地板以及桌面上，而全大理石的邊几將會席捲明年的室內裝潢世界。
▲ 大理石邊桌加上幾何動態線條，設計感十足
復古家具的抽屜作為收納物件使用已不稀奇，然而將各個不同形體的抽屜重組成嶄新的家具，這絕對會是明年最為新潮的居家配備。
看完明年流行趨勢的 19 大重點，你是否已經想好要選用哪個元素，讓你的居家空間走在最前面呢？