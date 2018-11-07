2019 室內設計流行趨勢！19 種品味達人必追的重點元素

上班下班、上課下課的反覆作息總讓人有時間過好慢的錯覺，然而翻翻日曆才驚覺，原來就在這日復一日中，一年又悄悄地過了；倒數不到兩個月的時間，我們就將迎接 2019 年的到來！室內設計與裝潢的世界雖然不像時尚產業般爭奇鬥艷，但也有嶄新的流行趨勢。雖然說不見得未來一年會流行的元素完全適合你的居家空間，然而若能從中吸取一些大膽的創意，也許略顯平淡的家也能變得更活潑有趣呢！

接下來我們將要告訴你 2019 年不追不行的室內設計流行趨勢，不管是粉嫩裝飾布簾、全水泥的浴室、黑色的廚房、全銀的未來感拉門，或是鮮豔的植物花紋壁紙，這 19 種挑戰著你舊思維的新潮元素都將讓你未來一年的生活更鮮活有特色。今年沒趕上流行的你，趕快拿出你的偵測雷達，搶在他人前探索明年的流行趨勢吧！