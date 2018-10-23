台中商業空間設計 跳脫框架的復古工業風髮廊

走進挑高空間裡，第一眼就被吧檯吸引目光，鐵件與木頭材質則營造出濃厚的工業風。正當你以為自己置身於一家燈光美氣氛佳的質感酒吧，長廊盡頭一整排鏡台才令你豁然開朗——原來這是間髮型沙龍！
跳脫一般人對於髮廊的想像，這個由漢玥室內設計所打造的專案擁有各種吸睛元素，更於2018年在有「設計界奧斯卡」之稱的義大利A'國際設計大獎賽(A' design award and competition)中大放異彩，為台灣首次摘下白金獎。髮廊基地挑高八米，設計師甚至以近300顆LED燈打造出燈海，很難想像如此充滿視覺震撼力的設計僅有一個月的規劃時間，並在兩個月內施工完成。接下來就讓我們來看看更多令人驚喜的設計細節吧！
設計師將階梯下方閒置空間打造為展示櫃，陳列各樣沙龍產品。在燈光輔助下，髮品成了高質感的裝飾品，顧客在吧檯等待時，也能很輕鬆地觀看挑選。地面的六角磚拼接設計，使工業風空間設計中多了幾分俏皮。
入口處最醒目的設置即是這個大吧檯，從再生木材質櫃體與金屬檯面，可以看出整體空間以工業風為主軸。而吧檯除了提供顧客一個享用餐點、放鬆等待的區域，也是設計師用來營造空間神秘感的技法：透過空間分割，使長廊的視野受到限縮、難以一眼望穿，得走到盡頭才能看到髮廊工作空間。小小故弄玄虛，是為了鋪陳稍後更大的視覺驚喜。
經過幾十場大小會議與密集討論，設計師將挑高八米的基地區分為前後兩區、上下兩層。前後區域分別為迎賓吧檯及沙龍工作區，上方夾層則計畫擺設桌椅作為顧客休息區，於是整體空間能妥善為不同需求所用。
在傳統的髮廊設計中，沖洗區通常位於工作區後方，以利管線規劃。在此專案中，專家特別將沖洗區規劃在髮廊中央，上方夾層則為顧客休憩區，透過此種空間配置來達成層次感。特意挑選的復古風格洗髮台，更帶來優雅的英倫風情。
步入工作區，最震撼的即是這一片壯觀燈海——以近300顆LED燈懸掛而成，彼此高低錯落，表達猶如柔潤髮絲的波浪意象。為了不干擾髮型設計師對顏色的判斷，專家是經過模擬與測試，才完成燈海與工作燈兼具（且不互相影響）的完美設計。
值得一提的是，專家在規劃空間及設備前，事先仔細了解髮廊服務流程與工作人員需求，力求達到最大的使用彈性。由於髮廊場地有時需要調整空間配置以作上課之用，鏡台遂採取活動式設計，其尺寸也非一般制式規格，而是特意調低以符合所有設計師的操作高度。