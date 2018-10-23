台中商業空間設計 跳脫框架的復古工業風髮廊

走進挑高空間裡，第一眼就被吧檯吸引目光，鐵件與木頭材質則營造出濃厚的工業風。正當你以為自己置身於一家燈光美氣氛佳的質感酒吧，長廊盡頭一整排鏡台才令你豁然開朗——原來這是間髮型沙龍！

跳脫一般人對於髮廊的想像，這個由漢玥室內設計所打造的專案擁有各種吸睛元素，更於2018年在有「設計界奧斯卡」之稱的義大利A'國際設計大獎賽(A' design award and competition)中大放異彩，為台灣首次摘下白金獎。髮廊基地挑高八米，設計師甚至以近300顆LED燈打造出燈海，很難想像如此充滿視覺震撼力的設計僅有一個月的規劃時間，並在兩個月內施工完成。接下來就讓我們來看看更多令人驚喜的設計細節吧！