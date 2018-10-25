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台北實品屋室內裝潢，現代時尚的木質空間

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你對於住家空間有什麼樣的美麗想像呢? 有別於單身的生活，當你有了自己的家庭後，需要考慮到一家子的需求與取向，進而打造出最為理想的生活空間，而這時候委託懂得傾聽好溝通的專業室內設計師，便可以讓未來的家更為貼近原有的期待。這次我們要介紹的住宅設計專案位在台北，寬宸室內設計有限公司專業團隊以混搭自然素材，以及灰與白的組合，完美地捏塑出帶有現代時尚感的溫暖木質空間。對於未來的家懷有無限期盼的你，現在就出發探索更多美麗的設計點子吧!

牆面畫作畫龍點睛

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全白的沙發背牆像是最完美的空白畫布一樣，可以任由設計師與屋主盡情發揮。在沙發上掛上屋主喜愛的畫作，簡約的現代空間裏頭有了設計重點，同時也注入了淡淡的東方風情。

開放式的空間

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從這張圖可以看到客廳與餐廳整合在一塊，開放式的設計更符合現代家庭的需求。大門延伸到電視背牆的區塊漆上深灰色，與白色的沙發區做出分隔，兩者的色系反差也成為視覺上的絕佳對比。

餐廳圓桌

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餐廳選擇了帶有圓滿意涵的圓桌，同時還呼應了客廳茶几下方的圓形地毯，以相同的形體增添空間的和諧性。而從這張圖也能看到帶有矮櫃體的淺色電視牆，其溫潤的質感讓主要的社交空間更為溫暖迷人。

餐廳牆面

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餐廳的牆面與房間門與櫥櫃以相同的顏色與材質連結，藉此讓空間少了狹隘感，更為和諧美觀。

北歐元素

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轉角的櫃體以木頭搭配白色，似乎讓人嗅到北歐森林的味道呢!

臥室設計一

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以白與灰帶出簡約現代風的調性，高高在上的床頭燈則為臥室增添古典的氣質。

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臥室設計二

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同樣以中性色系為主調，沒有繁雜的裝飾與家具讓高採光的臥室更感舒適宜人。

臥室設計三

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床頭繃帶的切割造型帶來幾何元素，配上典雅的寢具簡單卻有層次。牆面的收納櫃兼具實用與儲物功能，美觀優雅之餘機能性也強。

書房設計

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書房的木頭全牆面書櫃結合了書桌，因此即使室內還擺放了小沙發也不顯擁擠。

在這樣的住宅空間裏頭，想必每位家族成員都能從容自在地盡享舒適的居家時光吧?

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