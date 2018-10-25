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北投45坪收納宅 品味優雅生活美學

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
典雅流暢又不失現代風格的北投高宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 White
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一家人共同生活的空間，總是有各種什物不停自我繁殖。從生活雜物到收藏品都需要自己的一席之地，但你知道該如何規劃才能擁有最大收納彈性嗎？

今天所要介紹的專案位於台北市北投區，四口之家的45坪溫馨公寓，不僅由現代與典雅兩種風格交織而成，更擁有強大的收納機能。專業室內建築團隊直方設計有限公司，以絕佳美學品味與細緻的服務流程享譽業界，服務範圍囊括住宅/商業設計與老屋翻新，力求為屋主留下貼合生活哲學的好設計。現在就一起來看看，設計師優雅而又充滿流暢線條感的作品吧！

玄關與佛堂

玄關與佛堂 直方設計有限公司 現代風玄關、走廊與階梯 玄關,鋼琴,佛堂
直方設計有限公司

玄關與佛堂

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室內裝潢中少見的弧形牆面，從玄關處開始鋪陳一連串視覺驚喜。入口處天花板較為低矮，再往內走，垂直空間向上拔高，予人豁然開朗之感。小巧的佛堂在現代風設計中看來卻絲毫不顯突兀，壁龕式設計也使得公共空間得以保持格局方正。

客廳天花板弧形設計

客廳天花板是水波漣漪的造型 直方設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 White 客廳,天花,水波
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客廳天花板是水波漣漪的造型

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走進客廳，最吸睛的即是天花板上五道弧線設計。這些弧線如漣漪般一層層推進，串連起儲藏室、佛堂、廚房與廊道，一方面呈現優美的韻律感，同時也能整合機電管線與提供間接照明。搭配白色大理石地磚與掛畫，頓時營造出有如歐洲藝術殿堂的氛圍。

沈穩的色系運用

客廳另一個角度 直方設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 White 沙發,客廳,鋼琴
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客廳另一個角度

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在色系挑選上，以沈穩的灰藍色與大地色為主軸，搭配大量留白，在視覺上顯得洗練而典雅。電視牆採大理石材質，一旁的鋼琴區則以灰藍牆面作出區隔，上方並加裝木頭櫥櫃，使客廳收納機能更完整。

廊道拱門

弧面與門框構成一幅勻稱風景 直方設計有限公司 現代風玄關、走廊與階梯 門框,弧面,走廊
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弧面與門框構成一幅勻稱風景

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優美的弧線一路行至廊道，以拱門形式繼續推進，既呼應客廳充滿歐風的設計，也與門框共構一幅勻稱風景。

木質主臥室

光線充足的主臥室 直方設計有限公司 臥室 Wood effect 主臥,光線充足
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光線充足的主臥室

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主臥室以木質飾牆作為基調，上方天花板與床頭板後方牆面是不同的木質紋理，帶來令人放鬆身心的舒適氛圍。上方吊燈兼具造型與情境燈光功能，一旁梳妝台則少見地加裝層架，一抬眼就能看見心愛的收藏品。

主臥室收納

主臥室配置充足的收納層空間 直方設計有限公司 臥室 Grey 收納,主臥
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主臥室配置充足的收納層空間

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系統櫃是居家收納神器之一，此處設計師採用隱藏式把手，整體看來簡約而大器且毫無壓迫感，淺灰色調也與典雅的設計風格相呼應。

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主臥電視牆

主臥室的另一角度 直方設計有限公司 臥室 White 電視牆,主臥,收納
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主臥室的另一角度

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從系統櫃一路延伸，與床正對的即是同色系抽屜櫃。櫃體上方作為電視放置之用，值得注意的是，主臥內的收納空間均為內凹式，使室內空間看來更完整寬闊，帶有壁龕的小小趣味。

灰色系次臥

收納空間充足的次臥一 直方設計有限公司 臥室 Grey
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收納空間充足的次臥一

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在次臥中，設計師巧妙地打造了半櫥櫃、半開放式衣櫃，兼具展示功能之餘，也讓空間更顯活潑，不至於太過逼仄。

次臥收納空間

次臥一另一個角度 直方設計有限公司 臥室 臥室,收納櫃
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次臥一另一個角度

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換個方向看便是壯觀的整面櫥櫃。由於屋主一家有大量的玩偶收藏，櫥櫃為全開放式，方便陳列與賞玩。

藍色系次臥

收納空間充足的次臥二 直方設計有限公司 臥室 收納,臥室
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收納空間充足的次臥二

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另一間以藍色為主調的次臥，則以牆上的層架作為視覺焦點。不規則狀的層架有如積木彼此堆疊，最適合陳列書籍與各樣小物。搭配軌道燈照明，這一方牆面便猶如最個人化的展覽區。

系統櫃收納空間

次臥二另一個角度 直方設計有限公司 臥室 臥室,收納
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次臥二另一個角度

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除了展示用層架，大面系統櫃也同時被運用在次臥。櫃體散發質樸的原木色澤，為孩子提供最實用而又舒心的生活空間，更能從小培養收納技巧！

總是感覺東西沒地方收嗎？歡迎繼續閱讀小空間必備: 19 種神奇的收納空間設計

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