北投45坪收納宅 品味優雅生活美學

一家人共同生活的空間，總是有各種什物不停自我繁殖。從生活雜物到收藏品都需要自己的一席之地，但你知道該如何規劃才能擁有最大收納彈性嗎？

今天所要介紹的專案位於台北市北投區，四口之家的45坪溫馨公寓，不僅由現代與典雅兩種風格交織而成，更擁有強大的收納機能。專業室內建築團隊直方設計有限公司，以絕佳美學品味與細緻的服務流程享譽業界，服務範圍囊括住宅/商業設計與老屋翻新，力求為屋主留下貼合生活哲學的好設計。現在就一起來看看，設計師優雅而又充滿流暢線條感的作品吧！