北投45坪收納宅 品味優雅生活美學

室內裝潢中少見的弧形牆面，從玄關處開始鋪陳一連串視覺驚喜。入口處天花板較為低矮，再往內走，垂直空間向上拔高，予人豁然開朗之感。小巧的佛堂在現代風設計中看來卻絲毫不顯突兀，壁龕式設計也使得公共空間得以保持格局方正。
走進客廳，最吸睛的即是天花板上五道弧線設計。這些弧線如漣漪般一層層推進，串連起儲藏室、佛堂、廚房與廊道，一方面呈現優美的韻律感，同時也能整合機電管線與提供間接照明。搭配白色大理石地磚與掛畫，頓時營造出有如歐洲藝術殿堂的氛圍。
在色系挑選上，以沈穩的灰藍色與大地色為主軸，搭配大量留白，在視覺上顯得洗練而典雅。電視牆採大理石材質，一旁的鋼琴區則以灰藍牆面作出區隔，上方並加裝木頭櫥櫃，使客廳收納機能更完整。
主臥室以木質飾牆作為基調，上方天花板與床頭板後方牆面是不同的木質紋理，帶來令人放鬆身心的舒適氛圍。上方吊燈兼具造型與情境燈光功能，一旁梳妝台則少見地加裝層架，一抬眼就能看見心愛的收藏品。
從系統櫃一路延伸，與床正對的即是同色系抽屜櫃。櫃體上方作為電視放置之用，值得注意的是，主臥內的收納空間均為內凹式，使室內空間看來更完整寬闊，帶有壁龕的小小趣味。
另一間以藍色為主調的次臥，則以牆上的層架作為視覺焦點。不規則狀的層架有如積木彼此堆疊，最適合陳列書籍與各樣小物。搭配軌道燈照明，這一方牆面便猶如最個人化的展覽區。
除了展示用層架，大面系統櫃也同時被運用在次臥。櫃體散發質樸的原木色澤，為孩子提供最實用而又舒心的生活空間，更能從小培養收納技巧！
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