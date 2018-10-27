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台中自地自建別墅 綠意與光影中的靜謐居所

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
穿梭光影的北歐建築別墅, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 別墅 大理石 White
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所謂住宅，除了是客觀的居住空間，更具體而微地呈現屋主的生活哲學。也因此，人人對住宅的需求與想像各異，而自地自建比起一般的大樓建案，能客製化的面向多了許多，自然讓人心生嚮往。加以台中因土地重劃，吸引不少人購地自建，此時更需要專業建築師與室內設計師協助，簡化繁複的流程。

位於台中市西屯的大桓設計顧問有限公司，自2009年成立以來，經手從別墅到豪宅等各種不同建案，深知在地居住需求。專家也表示，由於自地自建涵括建築設計、營造施工、工程發包等程序，對一般民眾來說較為複雜。因此建議先(1)整理出對生活機能的需求，(2)參考建築事務所網站尋找喜愛的風格，(3)最後請建築師綜合評估周邊環境與土地條件，擬定可實現的建築方向。

以下所要介紹的自地自建實例即是由大桓設計操刀，建案基地位於台中，為二十戶獨棟住宅。專家以黑白灰的簡約外觀，融合自然設計元素，打造出療癒身心靈的優質居住空間，絕對讓你一眼愛上！

獨棟住宅外觀

如同帽沿的建築頂面 大桓設計顧問有限公司 別墅 大理石 White 建築設計,別墅設計,別墅,大理石
大桓設計顧問有限公司

如同帽沿的建築頂面

大桓設計顧問有限公司
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首先來看看建築群外觀。此設計案為地上三層的獨棟透天別墅，外觀簡約優雅，在藍天綠意環繞下，更宛如城市綠洲。

優雅的建築立面

跟著風流動的生態建築方向 大桓設計顧問有限公司 別墅 大理石 White 建築設計,別墅設計,落地
大桓設計顧問有限公司

跟著風流動的生態建築方向

大桓設計顧問有限公司
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建築外牆以大型頁岩與抿石子交互堆疊，灰白色系明亮簡約、直落地牆面穩重大器，從外觀即可道出現代建築語彙。專家也順應建築坐向與風向闢窗，使屋主擁有最好的採光與通風，落實生態建築理念。

建築頂面的光影魔術

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穿梭光影的北歐建築別墅

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建築頂面採用金屬格柵設計，如帽簷般鑲嵌在外牆上，亦隨日照移轉而篩出錯落光影，標記歲時更迭。

綠意環繞的公共區域

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大桓設計顧問有限公司

綠意環繞的公領域

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別墅公共區域為三大矩形結構，以不同角度彼此錯置於石階檯面之上，更有木質與金屬共構的天頂作為屏障。石階與植栽自然樸拙，建物本體與天頂簡約洗鍊，兩者風格看似衝突卻又完美融合，創造出寫意的生活空間。

城市森呼吸

喬灌木畫出公私領域的分界 大桓設計顧問有限公司 別墅 大理石 White 建築設計,別墅設計,灌木,禪風
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喬灌木畫出公私領域的分界

大桓設計顧問有限公司
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獨棟別墅的私密性向來是最大賣點之一，但要如何使公私領域的分界自然又不生硬？專家選擇在戶與戶之間轉角鋪設石磚地面，再以不同高低的喬灌木巧妙製造出邊界，於是家戶之間得以保有適度私密性，植栽也提供屋主一個滌淨心靈的絕佳場域。

歲月靜好的生活況味

綠意交錯的生活風景 大桓設計顧問有限公司 別墅 大理石 White 建築設計,別墅設計
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綠意交錯的生活風景

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天光清朗之時，綠意映上石材切割牆面形成錯落光影，穿梭其中，終於得以領會何謂歲月靜好、現世安穩。

延伸閱讀：透天別墅怎麼裝潢？6 間不同風格的透天厝為你示範

台南市安平區別墅建案，69 平方米的四層樓住宅 (含平面圖與3D圖)
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