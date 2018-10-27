台中自地自建別墅 綠意與光影中的靜謐居所

所謂住宅，除了是客觀的居住空間，更具體而微地呈現屋主的生活哲學。也因此，人人對住宅的需求與想像各異，而自地自建比起一般的大樓建案，能客製化的面向多了許多，自然讓人心生嚮往。加以台中因土地重劃，吸引不少人購地自建，此時更需要專業建築師與室內設計師協助，簡化繁複的流程。

位於台中市西屯的大桓設計顧問有限公司，自2009年成立以來，經手從別墅到豪宅等各種不同建案，深知在地居住需求。專家也表示，由於自地自建涵括建築設計、營造施工、工程發包等程序，對一般民眾來說較為複雜。因此建議先(1)整理出對生活機能的需求，(2)參考建築事務所網站尋找喜愛的風格，(3)最後請建築師綜合評估周邊環境與土地條件，擬定可實現的建築方向。

以下所要介紹的自地自建實例即是由大桓設計操刀，建案基地位於台中，為二十戶獨棟住宅。專家以黑白灰的簡約外觀，融合自然設計元素，打造出療癒身心靈的優質居住空間，絕對讓你一眼愛上！