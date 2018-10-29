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台中木材加工家具，非洲柚木毛料變身辦公桌！

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木材是需要加工的--榫接篇(蝴蝶榫), 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
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也許是那自然的紋理及渾然天成的美感，實木材質製成的家具總有種說不出來的魅力，如果說你熱愛實木家具，同時也是喜歡挑戰自我手作能力的人，也許你可以試著購買木材，將其加工成心中完美的家具。

這本點子簿要為大家介紹如何加工非洲柚木，將這美麗的木材製成迷人的辦公桌。台中的木材達人製材所提供各種天然木材，以最為合理的價格以及透明的流程，提供給消費者不同的選擇。此外專家們也提供加工服務，同時也有販賣家具。接下來製材所的專家們將為我們示範如何將實木加工成家具，手作迷們絕對不容錯過噢～

如何處理實木？

非洲柚木毛料 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

非洲柚木毛料

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

製材所的專家們透露，由於實木本身是屬於自然的產物，在自然的環境下生長多少會有裂掉的部分，而專家們承襲日本的工法，採取遇洞遇裂不補的方式，同時利用榫接的工法讓木頭裂掉的部分達到穩定的效果，這樣成品也能更為耐用。

此外，一般來說通常會選擇整顆實木中的裂心料來做榫接桌板的加工，既可以達到較低的耗損，同時也可以製造出簡約又不失設計感的辦公桌。

非洲柚木細磨後打榫

非洲柚木細磨後打榫 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

非洲柚木細磨後打榫

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

非洲柚木木如其名，原產地為非洲，屬於非洲產的大美木豆科。這種類型的實木其實與柚木沒有實際關聯，然而因其木材色澤與柚木相近，所以在台灣也被稱為柚木。這樣的實木長于炎熱的非洲氣候，樹齡十年便能成材，而其不易腐朽與受蟲害的特性也使其穩定性佳，強度與各項力學指標也較高，同時加工性能也很棒。如果想要加工成家具的木材，非洲柚木會是不錯的選擇！

在這個階段，專家們在打邊細磨後打榫，這時整體桌板的形狀就能顯現出來了！

非洲柚木辦公桌成品

非洲柚木辦公桌成品 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

非洲柚木辦公桌成品

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

打磨上漆完之後，原本的木材就成為一張完整的會議桌，專家們特地利用中間的縫隙，讓電腦線與插頭能穿越其中，會議中的時候還可以做文書處理，是不是非常美觀又便利呢？

當然，辦公桌的制作過程並非這簡單三步驟而已，接下來讓我們一起瞧瞧制作中的細節！

打榫前

打榫前 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

打榫前

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

製材所的專家說，在打榫之前必須先挖出跟榫差不多大小的縫隙，讓榫能夠鑲入其中。

榫接鑲入其中

榫接鑲入其中 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

榫接鑲入其中

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

在榫接鑲入進去之後，就可以開始打磨將榫接突出的部分磨平。

打磨完成的樣貌，尚未上漆便已非常美觀！

打磨完成 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

打磨完成

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
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上漆後的非洲柚木成品，已經十分有模有樣！

非柚成品 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

非柚成品

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

榫接鑲入時會有凸出的部分

榫接鑲入時會有凸出的部分。 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

榫接鑲入時會有凸出的部分。

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

因此必須將凸出的部分磨平補好

之後將凸出的部分磨平補好。 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

之後將凸出的部分磨平補好。

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

榫接的數量可視依照桌板的大小增減，專家也建議保留美感的部分

榫接會依照桌板的大小來增加數量，也會保留美感的部分。 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

榫接會依照桌板的大小來增加數量，也會保留美感的部分。

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
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裂心料桌板背面的加工

裂心料桌板背面的加工 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

裂心料桌板背面的加工

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
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專家們說，在使用裂心料或是兩片板料運用榫接方式合在一起的階段，他們會在背面挖溝並鎖上鐵片，讓桌板的穩定性更高。

非柚辦公桌成品，可搭配任何風格的座椅

非柚辦公桌成品 製材所 Woodfactorytc
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非柚辦公桌成品

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
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另外一種木材 – 非洲雞翅木

非洲雞翅木 製材所 Woodfactorytc
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非洲雞翅木

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
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除了非洲柚木，專家們也示範用另外一種木材 – 非洲雞翅木的加工方式。

非洲雞翅木 – 以不同木材做榫接​

非洲雞翅木 製材所 Woodfactorytc
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非洲雞翅木

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

有別於剛才選用同樣木材做榫接，這次專家們發揮創意，以不同的木種來做榫接，讓完工的家具會更有特色！

不一樣的設計感

非洲雞翅木 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

非洲雞翅木

製材所 Woodfactorytc
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蝴蝶榫的部分使用日本櫸木，這塊雞翅木桌板搭配上偏黃的白邊後，能夠展現出不一樣的設計感。加工後美麗的樣貌，似乎不僅能當做辦公桌使用，還能成為餐廳裡頭的泡茶桌呢？！

美麗的成品！

不同的木種搭配也會有不一樣的質感。 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

不同的木種搭配也會有不一樣的質感。

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

上漆後榫接的部分更為搶眼，使用不同木材作成辦公桌，美感與特色也不儘相同，這應該就是為木材加工的迷人之處吧？

如果你想要購入木材加工的話，建議你直接點圖下的“要求報價”與廠商聯絡喔！

延伸閱讀：室內裝潢必備：你不可不知的 14 種木頭材質

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