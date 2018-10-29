台中木材加工家具，非洲柚木毛料變身辦公桌！

也許是那自然的紋理及渾然天成的美感，實木材質製成的家具總有種說不出來的魅力，如果說你熱愛實木家具，同時也是喜歡挑戰自我手作能力的人，也許你可以試著購買木材，將其加工成心中完美的家具。
這本點子簿要為大家介紹如何加工非洲柚木，將這美麗的木材製成迷人的辦公桌。台中的木材達人製材所提供各種天然木材，以最為合理的價格以及透明的流程，提供給消費者不同的選擇。此外專家們也提供加工服務，同時也有販賣家具。接下來製材所的專家們將為我們示範如何將實木加工成家具，手作迷們絕對不容錯過噢～
製材所的專家們透露，由於實木本身是屬於自然的產物，在自然的環境下生長多少會有裂掉的部分，而專家們承襲日本的工法，採取遇洞遇裂不補的方式，同時利用榫接的工法讓木頭裂掉的部分達到穩定的效果，這樣成品也能更為耐用。
此外，一般來說通常會選擇整顆實木中的裂心料來做榫接桌板的加工，既可以達到較低的耗損，同時也可以製造出簡約又不失設計感的辦公桌。
非洲柚木木如其名，原產地為非洲，屬於非洲產的大美木豆科。這種類型的實木其實與柚木沒有實際關聯，然而因其木材色澤與柚木相近，所以在台灣也被稱為柚木。這樣的實木長于炎熱的非洲氣候，樹齡十年便能成材，而其不易腐朽與受蟲害的特性也使其穩定性佳，強度與各項力學指標也較高，同時加工性能也很棒。如果想要加工成家具的木材，非洲柚木會是不錯的選擇！
在這個階段，專家們在打邊細磨後打榫，這時整體桌板的形狀就能顯現出來了！
打磨上漆完之後，原本的木材就成為一張完整的會議桌，專家們特地利用中間的縫隙，讓電腦線與插頭能穿越其中，會議中的時候還可以做文書處理，是不是非常美觀又便利呢？
當然，辦公桌的制作過程並非這簡單三步驟而已，接下來讓我們一起瞧瞧制作中的細節！
製材所的專家說，在打榫之前必須先挖出跟榫差不多大小的縫隙，讓榫能夠鑲入其中。
在榫接鑲入進去之後，就可以開始打磨將榫接突出的部分磨平。
專家們說，在使用裂心料或是兩片板料運用榫接方式合在一起的階段，他們會在背面挖溝並鎖上鐵片，讓桌板的穩定性更高。
除了非洲柚木，專家們也示範用另外一種木材 – 非洲雞翅木的加工方式。
有別於剛才選用同樣木材做榫接，這次專家們發揮創意，以不同的木種來做榫接，讓完工的家具會更有特色！
蝴蝶榫的部分使用日本櫸木，這塊雞翅木桌板搭配上偏黃的白邊後，能夠展現出不一樣的設計感。加工後美麗的樣貌，似乎不僅能當做辦公桌使用，還能成為餐廳裡頭的泡茶桌呢？！
上漆後榫接的部分更為搶眼，使用不同木材作成辦公桌，美感與特色也不儘相同，這應該就是為木材加工的迷人之處吧？
如果你想要購入木材加工的話，建議你直接點圖下的“要求報價”與廠商聯絡喔！