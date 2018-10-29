台中木材加工家具，非洲柚木毛料變身辦公桌！

也許是那自然的紋理及渾然天成的美感，實木材質製成的家具總有種說不出來的魅力，如果說你熱愛實木家具，同時也是喜歡挑戰自我手作能力的人，也許你可以試著購買木材，將其加工成心中完美的家具。

這本點子簿要為大家介紹如何加工非洲柚木，將這美麗的木材製成迷人的辦公桌。台中的木材達人製材所提供各種天然木材，以最為合理的價格以及透明的流程，提供給消費者不同的選擇。此外專家們也提供加工服務，同時也有販賣家具。接下來製材所的專家們將為我們示範如何將實木加工成家具，手作迷們絕對不容錯過噢～