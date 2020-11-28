2019 年牆面油漆色趨勢，8 種絕對會流行的顏色！

不知不覺一年的尾聲即將到來，許多時尚品牌都已經迫不及待地展示他們的 2019 年春夏系列。而在室內裝潢設計的世界裡，當然也有流行色趨勢這回事！今天就讓我們來為大家介紹 8 個 2019 年絕對會流行的牆面油漆色，喜歡趕流行的你，就在新的一年用這些充滿活力與個性的顏色妝點你家吧！
在過去幾年裡，深海藍一直都在室內設計流行色中佔有一席之地，除此以外，它在服裝界也是一種非常耐看又好搭的顏色。
深海藍給人一種成熟又帶點神秘的感覺，暗啞的色調更可以起一種鎮靜人心的作用，因此非常適合走成熟沉穩路線的室內設計。
在新的一年如果你想要給訪客帶來全新的感受，也許你可以請專家將客廳的牆面漆上深海藍，讓置身在其中的人有悠遊在深海裡的錯覺。
整體而言，新一年的流行色彩趨勢會以比較活潑鮮明的顏色為主，其中一個例子就是圖中的這一款芒果黃。
黃色是較為醒目的顏色，在古時候正黃色是專為皇帝所用，極具代表性。而在西方或者現代社會中，黃色一般都會用來當作提示色，比如說校巴通常會塗成鮮黃色，紅綠燈裡就有黃燈來提醒路人以及駕駛者。
然而，如果我們將家裡漆成正黃色的話，視覺效果會過於強烈。因此，比正黃色暗一點的芒果黃會給人一種比較舒適、同時也不失活力感的感覺。另外，黃色系有助增進食慾，因此特別適合餐廳的牆面。
誰說粉紅色只適合小女生們的房間？如果你是粉紅色控的話，那麼今年你終於有藉口可以大肆地利用粉紅色來妝點你家，因為這一款顏色將會成為來年的流行色之一！
有些人可能覺得粉紅色是屬於女生的顏色，其實這個觀念在上世紀初是完全相反的喔！在1918年的美洲，有一篇文章提到了大眾對於顏色的聯想。當時許多人認為粉紅色是一種象徵著果斷、強大利用的顏色，是屬於男生的顏色；相反，藍色當時給人一種精緻、優雅的感覺，因此反而是屬於女生的顏色呢。 我們對於顏色的解讀本來就是很主觀的，所以無論你是男生或者女生，只要喜歡的話就大膽地把這一種夢幻的粉紅色帶進家裡吧！
以辣椒莖的顏色為靈感的青綠色讓人聯想到大自然，是一種象徵著健康的顏色。日常生活中，綠色有放鬆身心的作用，因此非常適合用來粉刷牆而，以營造出一種舒壓的氣氛。
適合辣椒莖綠的房間分別有客廳、臥室以及浴室。除了這一種青色以外，同系列的墨綠色來年也會是流行色之一，然而如果你希望打造出一個北歐風的家的話，這一種接近森林的顏色會更適合喔！
紅色色系是種視覺效果強烈的暖色系，在日常生活中通常代表著危險並有警告的意味在，可是同一時間亦象徵著熱情、活力及喜慶。如果你想要為客廳注入節慶的氣氛，不妨考慮這一種色系看看。
屬於紅色色系的顏色有很多，當中以圖片裡的「節慶橘紅」為來年主要的流行色之一。加了橘色的紅色看起來比較沒有正紅色那麼刺眼，可是還是能散發出熱情與活力。
如果你選擇利用這種顏色來粉飾牆面的話，記得要選用一些淺色家具來平衡視覺效果，比如說白色或者淺灰色家具。
除了深海藍外，我們相信來年這一款公主藍也會引領風潮。
公主藍比起深海藍淺和亮，比較像是藍寶石一般的湛藍，因此看起來會帶點高貴的感覺。事實上，英國皇室也很喜歡這一種典雅的藍色，比方說英女皇跟凱特皇妃經常都會穿著公主藍系列的裙子和大衣。
如果你覺得公主藍有點太亮眼的話，你也可以考慮一下把公主藍與深海藍互相搭配使用——圖中的臥室床頭板以及床頭櫃都是屬於深海藍色，然而枕頭、燈罩以及被子則是公主藍色。
看了以上各種視覺感強烈的顏色後，你可能會覺得眼睛有點累，那麼我們就切換到大地色系來看看吧！
大地色系一直都是百搭的顏色，而這一種淺淺的奶茶色或杏色更是適合臥室的裝潢，因為這種色系給人一種鎮靜、親切、溫暖又柔和的感覺。如果你想要家裡看起來比較像經典美式別墅的樣子，或者想要強調設計的溫馨感的話，杏色會是個好選擇。
跟杏色一樣同屬大地色系的咖啡色看起來深很多，然而卻不會讓人覺得太濃或太刺激。咖啡色是一種比較含蓄的顏色，象徵著成熟、沉穩、優雅而樸素，重點時永遠都不會過時。
咖啡色能夠跟不同的顏色作搭配，而且跟比較強烈的顏色放在一起的時候，能有效地中和整個視覺效果。最常會用到咖啡色來當牆色的地方有臥室、客房或者是客廳，另外你也可以參考圖中的設計，以木板搭配咖啡色的組合來妝點居家空間。
如果你想要聽取一下專家的意見，歡迎你找我們平台上的專業設計師聊聊喔！
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