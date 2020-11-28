2019 年牆面油漆色趨勢，8 種絕對會流行的顏色！

整體而言，新一年的流行色彩趨勢會以比較活潑鮮明的顏色為主，其中一個例子就是圖中的這一款芒果黃。

黃色是較為醒目的顏色，在古時候正黃色是專為皇帝所用，極具代表性。而在西方或者現代社會中，黃色一般都會用來當作提示色，比如說校巴通常會塗成鮮黃色，紅綠燈裡就有黃燈來提醒路人以及駕駛者。

然而，如果我們將家裡漆成正黃色的話，視覺效果會過於強烈。因此，比正黃色暗一點的芒果黃會給人一種比較舒適、同時也不失活力感的感覺。另外，黃色系有助增進食慾，因此特別適合餐廳的牆面。