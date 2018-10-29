台中東大附小圖書館設計，活潑有趣的閱讀空間

在與孩子們互動的時候，你是不是常因他們天馬行空的幻想世界而感到嘖嘖稱奇呢？如果想要讓學齡的孩子們不受限地自由自在發展，那麼他們所處的環境便格外重要！這次的專案主角為位在台中東海大學附設國小的圖書館，負責規劃設計的利程室內外裝飾為了低年級的小朋友們，以大量生態性，包括花草、昆蟲、魚蝦等的造型妝點適合他們閱讀休憩的圖書館，原本平凡無奇的置物櫃變得活潑有趣，視覺上更為生動。此外，白雲與太陽造型的燈光，更是讓乏味的天花板顯現出孩子們的玩心。圖書館的重要家具 – 書櫃也依照小朋友的身高，調整成與視線可及的高度，小朋友們在圖書館內不僅能獲得心靈糧食，還多了個休憩的絕佳場所！

雖說這個專案為公共的建築物，然而裡頭的設計點子卻也能運用在家中的兒童房、書房與遊戲室！立刻出發探索這充滿童趣的圖書館吧！