台中東大附小圖書館設計，活潑有趣的閱讀空間

在與孩子們互動的時候，你是不是常因他們天馬行空的幻想世界而感到嘖嘖稱奇呢？如果想要讓學齡的孩子們不受限地自由自在發展，那麼他們所處的環境便格外重要！這次的專案主角為位在台中東海大學附設國小的圖書館，負責規劃設計的利程室內外裝飾為了低年級的小朋友們，以大量生態性，包括花草、昆蟲、魚蝦等的造型妝點適合他們閱讀休憩的圖書館，原本平凡無奇的置物櫃變得活潑有趣，視覺上更為生動。此外，白雲與太陽造型的燈光，更是讓乏味的天花板顯現出孩子們的玩心。圖書館的重要家具 – 書櫃也依照小朋友的身高，調整成與視線可及的高度，小朋友們在圖書館內不僅能獲得心靈糧食，還多了個休憩的絕佳場所！
雖說這個專案為公共的建築物，然而裡頭的設計點子卻也能運用在家中的兒童房、書房與遊戲室！立刻出發探索這充滿童趣的圖書館吧！
一進門迎來的是圓弧形的圖書館櫃台，這樣的弧度讓空間更為柔和。此外，設計成蜂巢造型的置物櫃令人玩心大起，配上窗上的樹枝圖樣更為生動！
一般的天花板平凡無奇，為了讓圖書館成為孩子們揮灑創意的區域，設計師特地變出太陽造型的燈光照明，而圓弧形的書櫃也能激發孩子們有如穿梭在迷宮中的冒險精神。
閱讀區的部分設有雲朵造型的燈光照明，六角桌的閱讀桌椅小巧可愛，交情好的朋友們可在此並肩閱讀，讓書本成為陶冶性情的美好元素。
閱讀區旁的牆面設有金魚造型的玻璃櫃，圖書館內彷彿化身成為生動的海底世界。
遊戲區的牆面則設置了花朵造型的櫃子，搭配上雲朵照明，即使是大人也會玩心大起吧？！
圖書館內呈現了大自然中各個元素的形體，讓孩子們在唸書或遊戲的時候，也能更加認識所生長的環境，在這樣趣味盎然的空間裡頭，想必更能實踐寓教育於娛樂中的理念吧？
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