含高機能隱藏收納，中壢的鄉村風電梯大樓住宅案室內裝潢！

找到了心儀的室內設計師之後，便要展開重要的溝通討論，若要讓這個過程更為輕鬆省事的話，事前做好功課蒐集照片是非常有效率的辦法! 這次我們要介紹的電梯大樓住宅案位在桃園中壢，用心的屋主在與藏私系統家具的專業設計團隊討論前，便已自行上網蒐集圖片並列印出來，因此合作起來非常有效率。屋主最重視的便是毛小孩與家中的小朋友，因此設計的出發點也已讓他們過著更為舒適的生活為主目的。由於公寓的面積不大，設計師特地規劃了許多隱藏收納，成果的機能十分強大。此外，設計師以鵝黃色以及鄉村風元素，打造出簡單可愛的生活空間。一起出發探索更多設計細節，揭露設計師的收納密技吧!