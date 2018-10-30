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含高機能隱藏收納，中壢的鄉村風電梯大樓住宅案室內裝潢！

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 餐廳桌子 White
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找到了心儀的室內設計師之後，便要展開重要的溝通討論，若要讓這個過程更為輕鬆省事的話，事前做好功課蒐集照片是非常有效率的辦法! 這次我們要介紹的電梯大樓住宅案位在桃園中壢，用心的屋主在與藏私系統家具專業設計團隊討論前，便已自行上網蒐集圖片並列印出來，因此合作起來非常有效率。屋主最重視的便是毛小孩與家中的小朋友，因此設計的出發點也已讓他們過著更為舒適的生活為主目的。由於公寓的面積不大，設計師特地規劃了許多隱藏收納，成果的機能十分強大。此外，設計師以鵝黃色以及鄉村風元素，打造出簡單可愛的生活空間。一起出發探索更多設計細節，揭露設計師的收納密技吧!

玄關處

玄關儲物收納櫃+玄關鏡 homify 玄關、走廊與階梯儲藏櫃 White 玄關櫃,玄關鏡,大收納
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玄關儲物收納櫃+玄關鏡

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大體積的玄關收納櫃兼鞋櫃，可以儲藏狗狗推車，雨傘跟眾多寶貝鞋子們，選用白色的系統櫃讓入口處整潔明亮，絲毫沒有雜亂感。

客廳展示櫃

經典鄉村風系統電視櫃牆延伸至展示櫃 homify 客廳電視櫃 White 鄉村風電視櫃,展示
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經典鄉村風系統電視櫃牆延伸至展示櫃

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客廳內的展示櫃銜接電視牆，讓屋主有充足的空間可以展示眾多旅遊帶回來的紀念品，選擇鵝黃色做跳色漆讓空間更活潑，然而由於不是整面牆漆上同個色系，並不會給人過於壓迫的感覺。

小臘腸的專屬設施

白文化石客廳沙發背牆延伸至黃色牆面的廊道 homify 客廳配件與裝飾品 White 文化石,黃色牆面
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白文化石客廳沙發背牆延伸至黃色牆面的廊道

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設計師透漏，因為小臘腸不適合跳高跳低，因此家中的每個空間都有專屬設施，比方說客廳裏頭的沙發旁做了小樓梯和可收納擋板，方便小臘腸活動。

文化石牆面

客廳芥末綠沙發組及鄉村風大茶几 homify 客廳沙發與扶手椅 Green 芥末綠沙發,鄉村風茶几
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客廳芥末綠沙發組及鄉村風大茶几

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為了要提升整體的鄉村風質感，設計師特地在沙發背後設置文化石牆面，這樣家中的風格更為一致。

餐廳區

鄉村風小碎花白色餐桌椅 homify 餐廳桌子 White 鄉村風餐桌椅
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鄉村風小碎花白色餐桌椅

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餐廳也延續鵝黃色的跳色設計，白色的系統櫃配上白色的餐桌椅，用餐區洋溢著濃濃的鄉村氣息。

溫馨氛圍

鄉村風儲物馬克杯展示櫃延伸至臥榻 homify 餐廳櫥櫃 White 臥榻,儲物櫃,馬克杯架
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鄉村風儲物馬克杯展示櫃延伸至臥榻

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設計師在牆邊的區塊設置了臥榻，藉此取代餐椅，而下方處有三個抽屜，增添儲物機能。牆面上擺放了屋主精心挑選的飾品，配上陶瓷吊燈，整體氛圍格外溫馨。

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廚房鐵件拉門

透玻與霧玻搭配的鐵件推拉門 homify 廚房配件與布織品 金屬 Black 鐵件拉門,玻璃門
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透玻與霧玻搭配的鐵件推拉門

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想讓廚房既開放又有其獨立性，設計師特地選用鐵件拉門，有效隔內外空間之餘，還能為可愛質樸的鄉村風居家空間多了幹練的個性。而拉門的霧玻可遮蔽料理台，清玻則保留廚房的通透感，搭配使用效果更加分！

書房設計

L型大書桌延伸和室置物櫃 homify 書房/辦公室桌子 L型書桌,置物櫃
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L型大書桌延伸和室置物櫃

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設計師為每個區域分別挑選了主題色，公共空間是活潑的嫩黃色，書房則是優雅的粉藍色。書櫃利用共側讓牆壁的顏色跳出來， 其中穿插一列柚木色，增加一點層次感， 剛剛好放收藏的ＣＤ或是旅遊書、紀念品，隨便放都是樣品屋

和室

書房和式收納床/櫃 homify 書房/辦公室儲藏櫃 White 和式收納
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書房和式收納床/櫃

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書房的空間也兼具和室的功能，其偌大的收納地板是毛孩的遊戲區外，也是親友來訪時的客房，更是業主平時超大的收納空間， 只要把櫃子蓋起來，所有雜亂的物品就全部藏起來了。

和室狗狗專用斜坡

和室床邊收納櫃 homify 書房/辦公室儲藏櫃 White
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和室床邊收納櫃

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和室裏頭也可以見到狗狗專用斜坡的蹤影，以及超可愛腳印巧拼，這個設計可以增加阻力，走道才不會變成溜滑梯。

防護板

和室床邊收納櫃 homify 書房/辦公室儲藏櫃 White
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和室床邊收納櫃

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原本用於廚房內的五金零件搭配於客房內，成為防止寵物亂跳的防護板。

主臥的狗狗專用走道

經典鄉村風床頭櫃 homify 臥室床頭櫃 White 床頭櫃,鄉村風
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經典鄉村風床頭櫃

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主臥同樣設置了狗狗的專用走道，其多段式斜坡可調至不同高度，不管是對屋主或是毛小孩來說都超級便利!

主臥色系

電視置物小層板 homify 臥室配件與裝飾品
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電視置物小層板

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臥室以浪漫的粉色調為主色系，滿足女主人的喜好。此空間的重點落在床邊的明星梳妝台，這個設計為與屋主商談時得到的靈感。

梳妝台設計

鄉村風明星梳妝台/櫃 homify 臥室梳妝台 White 明星梳妝台,隱藏式梳妝台
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鄉村風明星梳妝台/櫃

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明星梳妝台的中間是化妝桌，鏡子兩側用ＬＥＤ燈取代一般的燈泡，這樣燈光會更為柔和，也更容易清理。鏡子後也是收納櫃，即使女主人有再多保養品化妝品也不怕，而仔細一看的話會發現抽屜的小花把手，這可是設計師特地挑選來的喔！

簡易衣櫃

二合一隱藏式就寢衣物收納櫃/梳妝台 homify 臥室衣櫥與衣櫃 衣物櫃
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二合一隱藏式就寢衣物收納櫃/梳妝台

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化妝桌兩側是簡易衣櫃，右邊又有層板又有吊衣桿，這是為了要符合不同季節的不同需求，讓使用者可以彈性調整。

更衣室設計

開放式衣物間 homify 更衣室衣櫥與櫥櫃 White 開放式衣櫃,包包櫃,更衣室
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開放式衣物間

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獨立的更衣室裡頭沒有使用門片，讓所有衣物能夠一目瞭然呈現在使用者眼前。即使是包包也有專屬的窩，左右分邊的設計讓乾淨的與穿過的衣服各有各的位置，生活舒適性大幅上升!

延伸閱讀: 輕盈的鄉村風質感　客廳必備的文化石裝飾牆

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