含高機能隱藏收納，中壢的鄉村風電梯大樓住宅案室內裝潢！

找到了心儀的室內設計師之後，便要展開重要的溝通討論，若要讓這個過程更為輕鬆省事的話，事前做好功課蒐集照片是非常有效率的辦法! 這次我們要介紹的電梯大樓住宅案位在桃園中壢，用心的屋主在與藏私系統家具的專業設計團隊討論前，便已自行上網蒐集圖片並列印出來，因此合作起來非常有效率。屋主最重視的便是毛小孩與家中的小朋友，因此設計的出發點也已讓他們過著更為舒適的生活為主目的。由於公寓的面積不大，設計師特地規劃了許多隱藏收納，成果的機能十分強大。此外，設計師以鵝黃色以及鄉村風元素，打造出簡單可愛的生活空間。一起出發探索更多設計細節，揭露設計師的收納密技吧!
客廳內的展示櫃銜接電視牆，讓屋主有充足的空間可以展示眾多旅遊帶回來的紀念品，選擇鵝黃色做跳色漆讓空間更活潑，然而由於不是整面牆漆上同個色系，並不會給人過於壓迫的感覺。
設計師透漏，因為小臘腸不適合跳高跳低，因此家中的每個空間都有專屬設施，比方說客廳裏頭的沙發旁做了小樓梯和可收納擋板，方便小臘腸活動。
設計師在牆邊的區塊設置了臥榻，藉此取代餐椅，而下方處有三個抽屜，增添儲物機能。牆面上擺放了屋主精心挑選的飾品，配上陶瓷吊燈，整體氛圍格外溫馨。
想讓廚房既開放又有其獨立性，設計師特地選用鐵件拉門，有效隔內外空間之餘，還能為可愛質樸的鄉村風居家空間多了幹練的個性。而拉門的霧玻可遮蔽料理台，清玻則保留廚房的通透感，搭配使用效果更加分！
設計師為每個區域分別挑選了主題色，公共空間是活潑的嫩黃色，書房則是優雅的粉藍色。書櫃利用共側讓牆壁的顏色跳出來， 其中穿插一列柚木色，增加一點層次感， 剛剛好放收藏的ＣＤ或是旅遊書、紀念品，隨便放都是樣品屋
書房的空間也兼具和室的功能，其偌大的收納地板是毛孩的遊戲區外，也是親友來訪時的客房，更是業主平時超大的收納空間， 只要把櫃子蓋起來，所有雜亂的物品就全部藏起來了。
明星梳妝台的中間是化妝桌，鏡子兩側用ＬＥＤ燈取代一般的燈泡，這樣燈光會更為柔和，也更容易清理。鏡子後也是收納櫃，即使女主人有再多保養品化妝品也不怕，而仔細一看的話會發現抽屜的小花把手，這可是設計師特地挑選來的喔！
獨立的更衣室裡頭沒有使用門片，讓所有衣物能夠一目瞭然呈現在使用者眼前。即使是包包也有專屬的窩，左右分邊的設計讓乾淨的與穿過的衣服各有各的位置，生活舒適性大幅上升!
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